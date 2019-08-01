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Florida'da sivrisinek salgını sebebiyle ölümcül virüs yayılıyor

Florida'da Orange County bölgesinde sivrisineklerden yayılan Eastern equine encephalitis virüsü ile nöbetçi tavuk sürüleri enfekte oldu. Salgının iklim değişiklikleri sebebiyle oluştuğu düşünülüyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Florida'da bulunan Orange County bölgesinde sivrisinek salgını yayılıyor. The Department of Health kurumunun açıklamalarına göre bölgede, nadir rastlanan ve beyni etkileyen bir virüsün ilk bulguları görülmeye başlandı. Virüsün adı literatürde Eastern equine encephalitis virus (EEEV) olarak bulunmakla birlikte virüs; atlarda ensefalit tablosuna sebebiyet veriyor.

Eastern equine encephalitis virus : EEEV


EEEV oldukça nadir görülmekle birlikte genellikle bataklık olan bölgelerde bulunuyor ve bu bölgelerden uzak olan bölgelere yayılma eğilimi gösteriyor. EEEV enfeksiyon taşıyan sivrisinekler tarafından taşınıyor ve sivrisinek organizmayı ısırdığı zaman organizmada birkaç gün içerisinde şiddetli ve ölümcül bir beyin enfeksiyonuna sebebiyet veriyor.

Erken uyarı sistemi : Nöbetçi tavuklar


Yetkililer virüsü bölgedeki birkaç nöbetçi tavuk sürüsünde tespit etti. Nöbetçi tavuk sürüleri aynı eski zamanlarda madencilerin madenlerde küçük kanaryalar kullanması gibi işlev görüyor. Eğer madende bir çeşit gaz sızıntısı var ise kanaryalar madencilerden önce etkileniyor ve madenciler bölgeden uzaklaşmak için zaman kazanıyor.

Nöbetçi tavuklar da enfeksiyona insanlardan önce yakalanıyor ve insanlar için bir ön uyarı niteliği taşıyor. Tavuklar enfeksiyona yakalanmış ise enfeksiyonun insanlara bulaşma zamanının yaklaştığı fark ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Tat algısı normal kilolu ve obez kişiler arasında farklılık gösteriyor"

Ne yazık ki sivrisinek kaynaklı hastalıklar iklimler değiştikçe ve dünya ısınmaya devam ettikçe artmaya devam edecek gibi görünüyor. EEEV oldukça nadir görülmekle birlikte insanlarda enfeksiyon görülmesi ve bu enfeksiyonların ölümcül durumlara sebebiyet vermesi ise çok daha nadir görülüyor. Bu sebeple EEEV için herhangi bir aşı veya tedavi bulunmuyor.


https://futurism.com/the-byte/mosquitoes-florida-deadly-brain-virus Yorum Yaz
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Spider_hip 6 gün en beğenilen
Vayy nöbetçi tavuk güzel sistemmiş. Bizde de olsa iyi olur diyecektim ama sonra virüslenen nöbetçi tavukları da kesip bize yedirirler diye vallahi güvenemedim. Ne olur bizdeki hukuk adalette düzelse, namussuzlar ödüllendirilip ortalarda dolaşacağına içeride olsa. Tabi en baştan başlamak gerekiyor. Bakanlar, vekiller, belediye başkanları. Bakıyorsun tüm akrabaları mafya gibi dolaşıyor, polis öldürüyor, hakkı olmayan plajlara tesisler yapıyorlar. Her ülkede namussuz vardır ama hukukta olduğu için sayıları baskılanıyor oralarda.
Vayy nöbetçi tavuk güzel sistemmiş. Bizde de olsa iyi olur diyecektim ama sonra virüslenen nöbetçi tavukları da kesip bize yedirirler diye vallahi güvenemedim. ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Spider_hip 6 gün wolferto
Sözcü kullanıyorum, sosyal medyadan gündem haberlerini takip ediyorum. Ama pek tavsiye etmem. İnsanın her gün böyle ayrı içini karartıyor. En iyisi valla ahaber kullanmak. Her şey güllük gülistanlık, herkes bizi kıskanıyor, lideriz, zirveyiz, en güzel makarnalı makarna tarifleri falan.
Sözcü kullanıyorum, sosyal medyadan gündem haberlerini takip ediyorum. Ama pek tavsiye etmem. İnsanın her gün böyle ayrı içini karartıyor. En iyisi valla ahabe...
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darkaura 6 gün Spider_hip
konuyu nobetci tavukdan turkiyenin sosyal ve hukuki problemlerine o kadar guzel bagladiginiz ki, arada hic kopukluk, ilgisizlik olmadan. tebrik etme ihtiyaci duydum.
konuyu nobetci tavukdan turkiyenin sosyal ve hukuki problemlerine o kadar guzel bagladiginiz ki, arada hic kopukluk, ilgisizlik olmadan. tebrik etme ihtiyaci du...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Faramir 6 gün
Genetik mutasyonlarla, bu virüs dünya genelinde yayılmaya başlarsa, durum gerçekten çok kritik bir hal almaya başlar. Sivrisinekten korunmak samanlıkta iğne aramak gibi. Bilim adamları bence işi garantiye alıp aşı geliştirmeye başlarlar.
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darkaura 6 gün
merak ediyorum hangi noktada insanlik dayanamayip gene drive silahini kullanacak. ozellikle sivri sinek gibi hizli ureyen canlilarin kokunu kisa surede kaziyabilecek genetik modifikasyonlar mumkun. gene drive metodunda genleri modifiye edilmis erkek sivri sinekler dogaya salinir. bu sivri sineklerin ozelligi tum yavrularinin erkek dogmasi ve genlere yerlestirilen bir mekanizma ile kendi yavrularinin yavrularininda erkek dogmasi saglanabiliyor. salinan erkekler dogadaki disilerle ciftlesip butun ekosistemi ayni genetik modifikasyonu tasiyar erkek sineklerle dolduruyor, modifiyeli erkek sinekler her yeri sardiginda disilerin bunlar disinda ciftlesebilecekleri normal erkek kalmiyor ve butun bir turun soyu tuketiliyor. su an uygulanmamasinin nedeni dogadan bir turu sildiginde bunun ekosistemdeki etkilerini tahmin etmek cok zor. birazda etik nedenlerden kullanilmiyor. ama bir hastalik insanligi ozelliklede bati dunyasinin kendisini tehdit ettiginde o zaman isler degisecektir.
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redoano 6 gün
la bize ne? USA ana haber bulteni bura sanki. DONANIMHABER bura DONANIMHABER
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m-99 6 gün redoano
Bu virüs İstanbul Avcılar'da da görüldü. 4 kişiye bulaştı günaydın
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Spider_hip 6 gün en beğenilen
Vayy nöbetçi tavuk güzel sistemmiş. Bizde de olsa iyi olur diyecektim ama sonra virüslenen nöbetçi tavukları da kesip bize yedirirler diye vallahi güvenemedim. Ne olur bizdeki hukuk adalette düzelse, namussuzlar ödüllendirilip ortalarda dolaşacağına içeride olsa. Tabi en baştan başlamak gerekiyor. Bakanlar, vekiller, belediye başkanları. Bakıyorsun tüm akrabaları mafya gibi dolaşıyor, polis öldürüyor, hakkı olmayan plajlara tesisler yapıyorlar. Her ülkede namussuz vardır ama hukukta olduğu için sayıları baskılanıyor oralarda.
2 Yanıt Yanıtla +14
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darkaura 6 gün Spider_hip
konuyu nobetci tavukdan turkiyenin sosyal ve hukuki problemlerine o kadar guzel bagladiginiz ki, arada hic kopukluk, ilgisizlik olmadan. tebrik etme ihtiyaci duydum.
1 Yanıt Yanıtla +6
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wolferto 6 gün Spider_hip
Ne kullanıosan bende istiyorum bana ulaş
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