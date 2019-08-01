Florida'da sivrisinek salgını sebebiyle ölümcül virüs yayılıyor

Florida'da bulunan Orange County bölgesinde sivrisinek salgını yayılıyor. The Department of Health kurumunun açıklamalarına göre bölgede, nadir rastlanan ve beyni etkileyen bir virüsün ilk bulguları görülmeye başlandı. Virüsün adı literatürde Eastern equine encephalitis virus (EEEV) olarak bulunmakla birlikte virüs; atlarda ensefalit tablosuna sebebiyet veriyor.

Eastern equine encephalitis virus : EEEV

EEEV enfeksiyon taşıyan sivrisinekler tarafından taşınıyor ve sivrisinek organizmayı ısırdığı zaman organizmada birkaç gün içerisinde şiddetli ve ölümcül bir beyin enfeksiyonuna sebebiyet veriyor.



Erken uyarı sistemi : Nöbetçi tavuklar

Nöbetçi tavuklar da enfeksiyona insanlardan önce yakalanıyor ve insanlar için bir ön uyarı niteliği taşıyor. Tavuklar enfeksiyona yakalanmış ise enfeksiyonun insanlara bulaşma zamanının yaklaştığı fark ediliyor.

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Ne yazık ki sivrisinek kaynaklı hastalıklar iklimler değiştikçe ve dünya ısınmaya devam ettikçe artmaya devam edecek gibi görünüyor. EEEV oldukça nadir görülmekle birlikte insanlarda enfeksiyon görülmesi ve bu enfeksiyonların ölümcül durumlara sebebiyet vermesi ise çok daha nadir görülüyor. Bu sebeple EEEV için herhangi bir aşı veya tedavi bulunmuyor.

https://futurism.com/the-byte/mosquitoes-florida-deadly-brain-virus

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oldukçagörülmekle birlikte genellikleolan bölgelerde bulunuyor ve bu bölgelerden uzak olan bölgelere yayılma eğilimi gösteriyor.Yetkililer virüsü bölgedeki birkaçtespit etti. Nöbetçi tavuk sürüleri aynı eski zamanlardakullanması gibi işlev görüyor.