Tat algısı normal kilolu ve obez kişiler arasında farklılık gösteriyor

Bireylerdeki gereğinden fazla besin tüketme eğilimi, yiyeceklerin verdikleri hazların bir sonucu olarak karşımıza çıkabiliyor. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre normal kiloya sahip insanlar ile fazla kiloya sahip insanlar arasında; yiyeceklerin tatlarının algılanması arasında anlamlı bir farklılık saptanamamasına karşın, obez olan katılımcıların obez olmayan katılımcılara oranla; yiyeceklerin başlangıcında algıladıkları tat duyusunun çok daha kuvvetli olduğu tespit edildi.

Obezite



Tat algısı

Araştırma öncesinde aç olan insanların ise daha kuvvetli bir tat algısına sahip oldukları, kadınların lezzet algılarının erkeklerden daha hızlı azaldığı ve çikolata tüketiminden önceki bilgilendirmenin; tat algısını etkilemediği keşfedildi.



Ayrıca yemek başlangıcından sonra alınan tat duyularnın, obez olan katılımcılarda, obez olmayanlara oranla;azaldığı da bildiriliyor. Yiyeceklerden alınan haz miktarının belirlenmesi; bazı insanların niçin diğer insanlara oranla daha fazla besin maddesi tükettiklerini açıklamaya yardımcı olacak gibi görünüyor.Obezite toplum açısından oldukça büyük bir kitleyi kapsayan bir sağlık sorunu olmayı sürdürüyor.'ndeki halkın yaklaşık olaraktoplumundaki obeziteye bağlı sağlık sorunları yükselmeye devam ediyor. Obezitenin çok farklı sebepleri olsa davecinsinin de obezite açısından önemli bir rolü bulunuyor. Bu noktada da tat algılarının fazla besin tüketimine sebep olduğu düşünülüyor.Bireyler, gereğinden fazla gıda maddesi tükettikçeolarak adlandırılan bir durum içerisine giriyorlar. Bu durum sonucunda da besin tüketiminden alınan haz ve lezzet seviyeleri düşüş eğilimi gösteriyor. Besinden alınan haz ile besin tüketim miktarı arasındaki ilişki ise '''' olarak adlandırılıyor.Marjinal tat algısı algısının obez, fazla kilolu ve normal kilolu kişilerdegösterip göstermediğini,marjinal tat algısı adı verilen durumu etkileyip etkilemediğini ve kişilerin anlık lezzet algılarını belirlemek amacıylakurumundan bir grup araştırmacı( 161 kişi normal kilolu, 78 fazla kilolu, 51 obez )yaptı.Araştırma içerisinde katılımcılara birve katılımcılara bu çikolatadan kendilerini rahatsız hissetmeyene kadar; istedikleri kadar tüketebilecekleri söylendi. Katılımcılar sayılarımiktarlarda çikolata tüketti. Katılımcıların yarısına ise araştırma öncesinde çikolata hakkında besinsel bilgiler verildi.Bütün bunlarla birliktekatılımcıların başlangıçta daha yüksek tat algısına sahip oldukları,. Ayrıca obez kişilerin yiyeceklerden aldığı haz skalası da diğer katılımcılara oranla dahadüşüş gösterdi.Bulgular neticesinde, obez katılımcıların lezzet algılarında,olmayanlara benzer bir düşüş yaşamak için obez olmayan katılımcılardan daha fazla miktarda çikolata tüketmesi gerektiği belirlendi. Bütün bu durumlar dainsanların niçin normal kilolu insanlara oranlatükettiğini açıklıyor gibi görünüyor.