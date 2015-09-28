Flow Hive arı kovanını bal pınarına dönüştürüyor

Gerek kazanç için gerekse hobi olarak arıcılıkla uğraşan kişilerin bugüne kadar karşılaştığı en önemli zorlukların başında bal toplama süreci geliyor olsa da, Avustralyalı iki arıcı tarafından geliştirilen yeni bir düzenek bu zorluğu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. On yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan Cedar Anderson ve babası Stuart Anderson tarafından geliştirilen bu düzenek, arı kovanını bal pınarına dönüştürerek bal toplama sürecini hem arıcılar hem de arılar için çok daha zahmetsiz hale getiriyor.

Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştıkları ve son 3 yıldır test etmekte oldukları bu yeni arı kovanı düzeneğini geliştirmek için arkadaşlarından ve ailelerinden aldıkları parayı kullanan ikili, geliştirdikleri düzeneği geniş kitlelere ulaştırmak için kitle fonlama platformlarına yöneldi. İlk olarak Indiegogo sitesi üzerinden yenilikçi projelerini satışa çıkaran baba oğul, ilk 24 saat içerisinde 1.7 milyon dolar toplamayı başardılar. Daha sonra kitle fonlama platformu Kickstarter üzerinden bir kampanya başlatan ikili burada da yoğun ilgiyle karşılandı ve 5 milyon dolardan fazla toplayarak Kickstarter için yeni bir rekora imza attılar.





Flow Hive adını taşıyan bu yenilikçi kovan düzeneği, plastik çerçevelerden oluşuyor. İlk olarak bu plastik çerçevelere kısmi olarak tamamlanmış petek hücreleri yerleştiriliyor. Daha sonra arılar kendi balmumlarıyla bu hücreleri tamamlıyor ve bu petek hücrelerine bal doldurmaya başlıyorlar. Balı bu hücrelere dolduran arılar daha sonra her zaman olduğu gibi petek hücrelerini örtüyorlar.

Peteğin tam olarak dolmasının ardından Flow Hive'ın yenilikçi bal toplama düzeneği devreye giriyor. Arıcıların düzenekte yer alan levyeyi 90 derece çevirmesinin ardından kovanda bulunan petek hücreleri açılıyor ve bal, kovanın alt kısmında bulunan kaplara dolmaya başlıyor. Böylece kovandaki bal doğrudan musluktan akıtılarak toplanmaya hazır hale geliyor. Arıcıların levyeyi ters yönde çevirerek petek hücrelerini eski haline getirmeleriyle birlikte, çerçeveler arıların yeniden bal bırakmaları için hazır hale geliyor.





Flow Hive'ın çerçevelerinde kullanılan plastikle ilgili olarak arıcıların endişelerini gideren ikili, kullandıkları çerçevelerde Bisfenol A bulunmadığını vurguladılar. Hormonel sistem üzerinde oldukça ciddi etkileri olan Bisfonel A barındırmayan Flow Hive, jelatinin hammadesi olan ve en sağlıklı plastik türlerinden biri olarak kabul edilen polipropilen ile üretiliyor.



http://www.honeyflow.com/