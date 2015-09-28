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Flow Hive arı kovanını bal pınarına dönüştürüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Flow Hive arı kovanını bal pınarına dönüştürüyor
Gerek kazanç için gerekse hobi olarak arıcılıkla uğraşan kişilerin bugüne kadar karşılaştığı en önemli zorlukların başında bal toplama süreci geliyor olsa da, Avustralyalı iki arıcı tarafından geliştirilen yeni bir düzenek bu zorluğu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. On yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan Cedar Anderson ve babası Stuart Anderson tarafından geliştirilen bu düzenek, arı kovanını bal pınarına dönüştürerek bal toplama sürecini hem arıcılar hem de arılar için çok daha zahmetsiz hale getiriyor.
Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştıkları ve son 3 yıldır test etmekte oldukları bu yeni arı kovanı düzeneğini geliştirmek için arkadaşlarından ve ailelerinden aldıkları parayı kullanan ikili, geliştirdikleri düzeneği geniş kitlelere ulaştırmak için kitle fonlama platformlarına yöneldi. İlk olarak Indiegogo sitesi üzerinden yenilikçi projelerini satışa çıkaran baba oğul, ilk 24 saat içerisinde 1.7 milyon dolar toplamayı başardılar. Daha sonra kitle fonlama platformu Kickstarter üzerinden bir kampanya başlatan ikili burada da yoğun ilgiyle karşılandı ve 5 milyon dolardan fazla toplayarak Kickstarter için yeni bir rekora imza attılar.

Flow Hive arı kovanını bal pınarına dönüştürüyor
 
Flow Hive adını taşıyan bu yenilikçi kovan düzeneği, plastik çerçevelerden oluşuyor. İlk olarak bu plastik çerçevelere kısmi olarak tamamlanmış petek hücreleri yerleştiriliyor. Daha sonra arılar kendi balmumlarıyla bu hücreleri tamamlıyor ve bu petek hücrelerine bal doldurmaya başlıyorlar. Balı bu hücrelere dolduran arılar daha sonra her zaman olduğu gibi petek hücrelerini örtüyorlar.
Peteğin tam olarak dolmasının ardından Flow Hive'ın yenilikçi bal toplama düzeneği devreye giriyor. Arıcıların düzenekte yer alan levyeyi 90 derece çevirmesinin ardından kovanda bulunan petek hücreleri açılıyor ve bal, kovanın alt kısmında bulunan kaplara dolmaya başlıyor. Böylece kovandaki bal doğrudan musluktan akıtılarak toplanmaya hazır hale geliyor. Arıcıların levyeyi ters yönde çevirerek petek hücrelerini eski haline getirmeleriyle birlikte, çerçeveler arıların yeniden bal bırakmaları için hazır hale geliyor.

Flow Hive arı kovanını bal pınarına dönüştürüyor
 
 Flow Hive'ın çerçevelerinde kullanılan plastikle ilgili olarak arıcıların endişelerini gideren ikili, kullandıkları çerçevelerde Bisfenol A bulunmadığını vurguladılar. Hormonel sistem üzerinde oldukça ciddi etkileri olan Bisfonel A barındırmayan Flow Hive, jelatinin hammadesi olan ve en sağlıklı plastik türlerinden biri olarak kabul edilen polipropilen ile üretiliyor.

http://www.honeyflow.com/ Yorum Yaz
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Godolphin 4 yıl en beğenilen
Sonunda bunu da yaptılar umarım ileride arıyı bağlayıp dötüne çeşme takmazlar..
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Umutcan 4 yıl
Bal pınarı.. Bizde de bal deresi vardı bir ara tv'de. 5 kavanoz bal 100tl
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DH Misafiri 2 yıl
Turkiye'de su an satılmakta sanırım
Kovanmatik.com
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laktik 4 yıl
DeadlyDazz

Güzel proje ama açıklanamayan yanları da var, Arılar var olan peteklere sadece bal koymaz kendi lavralarini da koyar . Yani petegi akitirken beyaz beyaz şeyler gelirse anlayin ki kıyma yiyorsunuz
Isin garip tarafi bu lavralari bal alinacagi zaman bu peteklerden uzaklaştıran bir madde bulmalari gerektiği yani sadece bal istenen yerde lavralarin da birlikte gelmesi hiç de iyi bir fikir olmaz Ama sanirim (tam bilmiyorum ) arılar belli zamanda bosaltiyorlar bu peteklerini ancak petekler karariyor (icerisinde lavra yok ama lavralarin bu peltekleri mekan etmelerinden olsa gerek belli sebeplerden karariyor )


Merhaba yazdığınız yorumdaki yanlış bilginizi düzeltmek isterim.Bu projeyi ilk çıktığı zamandan beri takip etmeye çalışıyorum. Dikkat ederseniz bu projede süzüm yaptıkları bütün kovanlar 2 katlı. Yani alt kat yavruluk, kuluçkalık; üst kat ise ballık kat olarak kullanılıyor.Arıcılar ana arının üst kata çıkmaması için ızgara kullanır. İşçi arıların geçebileceği ana arının geçemeyeceği aralıkta olan bu tel ızgaralar bu işe yarar. Izgara kullanılan çift katlı kovanlarda sizin yazdığınız gibi bala larva karışması gibi durumlar olmaz. Çıktığı günden bu yana 12 milyon dolardan fazla destek toplamış, arıcılık konusunda uzman kişiler tarafından onaylanmış bu sistemi 2 satır yazı ile küçümsemek yanlış bir tutum. Aşağıdaki videoda 3.44'de görebileceğiniz üzere bu sistemde iki kat arasına ızgara konulur.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mephalay 4 yıl laktik
laktik
DeadlyDazz

Güzel proje ama açıklanamayan yanları da var, Arılar var olan peteklere sadece bal koymaz kendi lavralarini da koyar . Yani petegi akitirken beyaz beyaz şeyler gelirse anlayin ki kıyma yiyorsunuz
Isin garip tarafi bu lavralari bal alinacagi zaman bu peteklerden uzaklaştıran bir madde bulmalari gerektiği yani sadece bal istenen yerde lavralarin da birlikte gelmesi hiç de iyi bir fikir olmaz Ama sanirim (tam bilmiyorum ) arılar belli zamanda bosaltiyorlar bu peteklerini ancak petekler karariyor (icerisinde lavra yok ama lavralarin bu peltekleri mekan etmelerinden olsa gerek belli sebeplerden karariyor )


Merhaba yazdığınız yorumdaki yanlış bilginizi düzeltmek isterim.Bu projeyi ilk çıktığı zamandan beri takip etmeye çalışıyorum. Dikkat ederseniz bu projede süzüm yaptıkları bütün kovanlar 2 katlı. Yani alt kat yavruluk, kuluçkalık; üst kat ise ballık kat olarak kullanılıyor.Arıcılar ana arının üst kata çıkmaması için ızgara kullanır. İşçi arıların geçebileceği ana arının geçemeyeceği aralıkta olan bu tel ızgaralar bu işe yarar. Izgara kullanılan çift katlı kovanlarda sizin yazdığınız gibi bala larva karışması gibi durumlar olmaz. Çıktığı günden bu yana 12 milyon dolardan fazla destek toplamış, arıcılık konusunda uzman kişiler tarafından onaylanmış bu sistemi 2 satır yazı ile küçümsemek yanlış bir tutum. Aşağıdaki videoda 3.44'de görebileceğiniz üzere bu sistemde iki kat arasına ızgara konulur.


O mesajda bir kucumseme yok.
1 Yanıt Yanıtla
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DeadlyDazz 4 yıl
Güzel proje ama açıklanamayan yanları da var,

Arılar var olan peteklere sadece bal koymaz kendi lavralarini da koyar . Yani petegi akitirken beyaz beyaz şeyler gelirse anlayin ki kıyma yiyorsunuz


Isin garip tarafi bu lavralari bal alinacagi zaman bu peteklerden uzaklaştıran bir madde bulmalari gerektiği yani sadece bal istenen yerde lavralarin da birlikte gelmesi hiç de iyi bir fikir olmaz

Ama sanirim (tam bilmiyorum ) arılar belli zamanda bosaltiyorlar bu peteklerini ancak petekler karariyor (icerisinde lavra yok ama lavralarin bu peltekleri mekan etmelerinden olsa gerek belli sebeplerden karariyor )
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FlowHive 4 yıl

Flow Hive Çerçevelerini aşağıdaki linkten sipariş verebilirsiniz. Uluslararası bedava kargo opsiyonu ile 7-10 gün arasında adresinize teslim ediliyor.

2'li paket goo.gl/...
4'lü paket goo.gl/...
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sorix 4 yıl
adamlara helal olsun güzel düşünmüşler benin anlamadığım tek şey kolu çevir çevirmez su gibi bal akıyor sumu balmı çözemedim sanki bir katakulli var
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Patren 4 yıl
adamlar gerçekten güzel yapmış
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NDT Man 4 yıl
Fazlasıyla pratik zeka ürünü gayet başarılı bir proje.Alsak mı napsak 😀
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furkancool 4 yıl
Jelatin derken? Her plastikte zaten BPA bulunmaz merak etmeyin. Su ictiğiniz polikarbonat(PC) damacanalarin hammaddesi BPA dır. Afiyet olsun şimdi:) memlekette zaten arı kalmadı deniyor. Bu tür teknolojilerin uzun vadeli etkileri arâştırılmalı. Ancak gayet pratik bir sistem gibi duruyor.
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kadirirdem 4 yıl
basit ama güzel bir icat olmuş...
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fozdemir 4 yıl
güzel proje, umarım petekleri yapan plastik maddde bisfenol A içermiyordur.
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0MG90 4 yıl
Bravo valla, videoyu kesin izleyin
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