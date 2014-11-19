Fontus projesi bisikletçiler için nemden su üretecek





Genelde bisiklet sporu ile uğraşanlar veya bisikleti ile uzak mesafelere seyahat edenler için su tedariği büyük önem taşıyor ve sürekli sürüşe ara vererek su ihtiyacının karşılanmasını gerektiriyor.





Tasarım öğrencisi Kristof Retezar bu soruna yönelik olarak Fontus adında bir proje geliştirmiş. Fontus bisiklet selesinin alt kısmına monte ediliyor ve havadaki nemi içme suyuna dönüştürüyor. Bunun için gerekli enerji de güneş panellerinden elde ediliyor.





Cihazın üst kısmı sürekli soğuk tutularak havadaki nemin burada birikmesi ve yoğunlaşması sağlanıyor. Sonrasında ise yoğunlaşan nem su olarak şişeye akıyor. Şişe haliyle sıcak olduğu için yine hava akımına maruz kalarak soğuması sağlanıyor. Sistem yarım litre suyu bir saatte elde edebiliyor. Elbette nemin yoğun olduğu yerlerde daha kolay su elde ediliyor.





Retezar henüz prototip aşamasında. Ancak Retezar hem toplu bağış platformlarına hem de büyük yatırımcılara projesini sunmak istiyor. Ayrıca Dyson Vakfı ödüllü yarışmasına da başvurmuş durumda.





Retezar projesinin sadece bisiklet sürücülerine değil, su kıtlığının yaşandığı ancak uygun nem ortamının olduğu bölgelerde yaşayan insanlara da hitap edeceğini ve bu açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Zira bir sistemin maliyeti 40$ civarında ve bu daha da düşürülebilir.

http://www.jamesdysonaward.org/projects/fontus-2/?cookies=true