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Fontus projesi bisikletçiler için nemden su üretecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Fontus projesi bisikletçiler için nemden su üretecek

Genelde bisiklet sporu ile uğraşanlar veya bisikleti ile uzak mesafelere seyahat edenler için su tedariği büyük önem taşıyor ve sürekli sürüşe ara vererek su ihtiyacının karşılanmasını gerektiriyor. 

Tasarım öğrencisi Kristof Retezar bu soruna yönelik olarak Fontus adında bir proje geliştirmiş. Fontus bisiklet selesinin alt kısmına monte ediliyor ve havadaki nemi içme suyuna dönüştürüyor. Bunun için gerekli enerji de güneş panellerinden elde ediliyor. 

Cihazın üst kısmı sürekli soğuk tutularak havadaki nemin burada birikmesi ve yoğunlaşması sağlanıyor. Sonrasında ise yoğunlaşan nem su olarak şişeye akıyor. Şişe haliyle sıcak olduğu için yine hava akımına maruz kalarak soğuması sağlanıyor. Sistem yarım litre suyu bir saatte elde edebiliyor. Elbette nemin yoğun olduğu yerlerde daha kolay su elde ediliyor. 

Retezar henüz prototip aşamasında. Ancak Retezar hem toplu bağış platformlarına hem de büyük yatırımcılara projesini sunmak istiyor. Ayrıca Dyson Vakfı ödüllü yarışmasına da başvurmuş durumda. 

Retezar projesinin sadece bisiklet sürücülerine değil, su kıtlığının yaşandığı ancak uygun nem ortamının olduğu bölgelerde yaşayan insanlara da hitap edeceğini ve bu açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Zira bir sistemin maliyeti 40$ civarında ve bu daha da düşürülebilir.  

http://www.jamesdysonaward.org/projects/fontus-2/?cookies=true Yorum Yaz
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Vash The Stampede 5 yıl
mineral isteyen taş toprak kemirir
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blizzard3 5 yıl
yav hava neminden sumu olur ya diyelim oldu araba eksozundan cikan buhar insanlarin nefesi bide bisikletcinin terinin buharida icine girerse tam olur
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Berk.Armani 5 yıl
Sistemin içeriğine belirli oranlarda Maden suyu veya mineral katkısı konularak ör: 500 mg her 1 litre üretilen su için 25mg mineral katkısı sağlasa sisteme 20 litre orta kalitede mineral içeren içme suyu üretir ki 500 mg lık bir ek tank ve litre başına 25 mg salınım yapacak bir sistem bu projeyı en fazla 25 dolar daha maliyetlendirir. 65 dolar uzun vadede göze dokunmaz bir rakam olacaktır :D
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DH Misafiri 5 yıl
İyide bu su saf su olmuyor mu nasıl içilecek?
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Parallel Killer 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

İyide bu su saf su olmuyor mu nasıl içilecek?

güzel soru
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doctor_bey 5 yıl
Tadı imamın abdest suyu gibi olacaktır,hatta tatsız tutsuz olacaktır büyük ihtimalle;mineralsiz bi sudan ne bekliyorsunuz ki sonuçta,proje güzel fakat ürettiği şey tam anlamıyla su olarak nitelendirilemez
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Neyinkafasi 5 yıl doctor_bey
doctor_bey

Tadı imamın abdest suyu gibi olacaktır,hatta tatsız tutsuz olacaktır büyük ihtimalle;mineralsiz bi sudan ne bekliyorsunuz ki sonuçta,proje güzel fakat ürettiği şey tam anlamıyla su olarak nitelendirilemez

Uzun yolculukta susuz kalırsan görürüm ben seni.Bulduda bunuyor.

Bukadar saçma bir düşünce olamaz yahu ürettiği su değilmişmiş içmede susuzluktan gidiver ozaman




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limbesh 5 yıl
vay be, havadan nem kapıyor
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Sucuklu Pizza 5 yıl
Yalnız dikkat etmemiş kimse. Hiçbir arıtma işlemi uygulanmıyor. Egzoz gazından oluşan CO2'nin ya da diğer kimyevi maddelerin buhar haliyle de karşılaşılabilir.
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crysisis 5 yıl
Mineral açıdan fakir ve sağlıksız bir su olacağını düşünüyorum.Ayrıca bölgede nem varsa su sıkıntısı yoktur.Arabistan'da kimse bu bisiklete güvenipte yola çıkmaz mesela.
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SkewCurrent 5 yıl
Bu tarz şeyler zaten dağcılıkta kullanılıyor, fakat sağlıklı bir su kaynağı olamaz. Havadan yoğunlaştırma yoluyla elde edilen sular saf suya yakındır, neredeyse hiç mineral içermez. Bunun insan vücuduna pek yararı yok. Bir nevi klima suyu.
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infom@n 5 yıl
@Ekrem71 dışında editör yok mu bu sitede?
Ana sayfayı şöyle yukarıdan aşağıya bir baktım neredeyse bütün haberler @Ekrem71'e ait.
Ekrem olmasa haber çıkmayacak sitenizde :D
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kule_genclik 5 yıl infom@n
ekrem71 genel haberleri bazen sacma haberleri analizleri falan veriyor
bomba haberler hep fx57
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