    Türkiye nükleer santrallerinde Kanada'nın yeni nesil CANDU reaktörlerini kullanabilir

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop ve Trakya'da kurulacak nükleer santraller için, Kanada'nın CANDU reaktörlerini geliştiren AtkinsRealis ile görüştüklerini açıkladı.

    Türkiye yeni nükleer santrallerinde Kanada'nın CANDU reaktörlerini kullanabilir Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan nükleer santraller için Kanada merkezli AtkinsRealis yetkilileriyle görüşüp karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdiklerini açıkladı. Bayraktar, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkan ve CEO'su Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde Sinop ve Trakya'daki sahalarımızda kurmayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkanlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldık. Karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdik."

    CANDU Teknolojisi Neler Sunuyor?

    Kanada’nın geliştirdiği CANDU (Canada Deuterium Uranium) reaktörleri, dünyada yalnızca birkaç ülkenin sahip olduğu özgün nükleer teknoloji örneklerinden biri. Basınçlı ağır su reaktörü (PHWR) sınıfına giren bu sistemler, zenginleştirilmiş uranyum yerine doğal uranyum yakıtı kullanabiliyor. Reaktör çekirdeğinde kullanılan ağır su (deuterium oxide) hem nötron yavaşlatıcı hem de soğutucu görevini üstleniyor; bu sayede fisyon verimliliği artarken yakıtın daha etkili kullanılmasına imkân tanıyor.

    CANDU teknolojisinin en belirgin özelliklerinden biri, çalışma sırasında yakıt ikmali yapabilmesi. Yani reaktör, çalışır durumdayken yakıt çubuklarını değiştirebiliyor; bu da santralin kesintisiz enerji üretimi yapmasını sağlıyor. Ayrıca CANDU sistemleri, yalnızca doğal uranyumla değil, hafif su reaktörlerinden çıkan kullanılmış yakıt, toryum veya karışık oksit yakıtları (MOX) gibi alternatif kaynaklarla da çalışabiliyor. Bu da teknolojiyi yakıt esnekliği açısından benzersiz kılıyor.

    Kanada, CANDU reaktörlerini 1960'lardan beri elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanıyor. Ayrıca bu sistemler Romanya, Güney Kore, Arjantin ve Çin gibi birkaç ülkede de yıllardır kullanılıyor. Yani bu sistemlerin başarısı sadece Kanada sınırları içerisinde değil, küresel ölçekte de ispatlanmış durumda. Dayanıklı tasarımı, uzun ömrü (yaklaşık 60 yıl) ve düşük karbon salımıyla bilinen bu sistemler, bugün nükleer enerjiye yeniden artan ilgide önemli bir referans noktası hâline gelmiş durumda.

    Nükleer Santraller İçin Yeni Nesil CANDU Monark Reaktörleri Tercih Edilebilir

    Türkiye, nükleer santrallerinde CANDU reaktörlerini kullanabilir Tam Boyutta Gör
    Alparslan Bayraktar şimdilik konuyu detaylandırmamış olsa da Türkiye'de kurulacak bu yeni nükleer santrallerde muhtemelen yeni nesil Monark reaktörü kullanılacak.

    CANDU teknolojisinin geleceğini temsil eden CANDU Monark, Türkiye'nin iş birliği yapmaya karar verdiği AtkinsRéalis’in nükleer kolu Candu Energy Inc. tarafından geliştiriliyor. Yakında Kanada Nükleer Güvenlik Komisyonu tarafından onaylanıp ön lisans aşamasını tamamlaması beklenen Monark, 1000 megavatlık çıkış gücüyle bugüne kadar geliştirilen en güçlü CANDU modeli olarak dikkat çekiyor. Monark gibi modern CANDU tasarımları, yüksek güç üretimi ve uzun vadeli enerji güvenliği açısından büyük ölçekli santraller için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    AtkinsRéalis, ön mühendislik çalışmalarını 2027’ye kadar bitirerek ilk inşaatın 2029’da başlamasını hedefliyor. Bu inşaatların sadece Kanada'yla sınırlı kalmayacağı da biliniyor. Bu yüzden Türkiye'de kurulacak nükleer santrallerin de bu programa dâhil edilmesi söz konusu olabilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    dubleks daire tapuda nasıl yazar anfi kırmızı ışık yanıyor ne yapmalıyım stajyer ehliyet kaza yaparsa ne olur l plaka aylik getirisi geçmiş iddaa oranları ve sonuçları excel

