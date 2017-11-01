Football Manager 2018 eşcinselliğe kapıyı araladı

Son dönemde dünya gündeminin farklı dilimlerinde eşcinsellik ile ilgili haberlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi oyun dünyasında da eşcinsellik tartışmaları başladı. Tartışmaların odak noktası Football Manager 2018 oyunu.

Gay futbolcular Football Manager 2018 oyununda

10 Kasım itibariyle satışa sunulacak olan menajerlik oyunu Football Manager 2018 bir süredir beta testindeydi. Gelen bilgiler oyun tarihinde ilk defa eşcinsel futbolculara yer verileceğini gösteriyor. Sports Interactive de konuyu doğruladı.

Sporu seven kesimin yanı sıra eşcinsel kesimi de hedeflediği anlaşılan Football Manager 2018 oyununda artık belirli oyuncuların eşcinsel olduğunu açıkladıklarını göreceğiz. Haber güncellemesi şeklinde menajere gelen bu gelişme sonrasında LGBT topluluğu maçlara ilgi göstermeye başlayacak ve böylece gelirler de artacak.

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Oyunun direktörü Miles Jacobson eşcinsel tercihlerin sadece oyun tarafından oluşturulan ve gerçek olmayan futbolcular tarafından yapılacağını açıkladı. Ayrıca bu oyuncular altyapıdan yetişenler olacak. Cinsel tercihin değiştirilmesi ise oyun performansını etkilemeyecek.

Jacobson diğer taraftan bu güncellemenin oyunun satışlarının baltalanmasını istemiyor. Bu bakımdan eşcinsel evliliğin kanunen yasak olduğu ülkelerde bu seçenek sunulmayacak. Ayrıca Rusya’da bu tür içerikler belirli bir yaş grubuna yasak olduğu için bu ülkede de seçenek sunulmuyor. Football Manager serisi bugüne kadar 15 milyon kopya sattı ve yılda ortalama 200 saat oyun başında harcanıyor.