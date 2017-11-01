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Football Manager 2018 eşcinselliğe kapıyı araladı

Önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan menajerlik oyunu Football Manager 2018 artık eşcinsel futbolcuların da kendisine şans bulabildiği bir alan haline gelecek.
1 yıl
2,7b
1
11
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde dünya gündeminin farklı dilimlerinde eşcinsellik ile ilgili haberlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi oyun dünyasında da eşcinsellik tartışmaları başladı. Tartışmaların odak noktası Football Manager 2018 oyunu.

Gay futbolcular Football Manager 2018 oyununda

10 Kasım itibariyle satışa sunulacak olan menajerlik oyunu Football Manager 2018 bir süredir beta testindeydi. Gelen bilgiler oyun tarihinde ilk defa eşcinsel futbolculara yer verileceğini gösteriyor. Sports Interactive de konuyu doğruladı.

Sporu seven kesimin yanı sıra eşcinsel kesimi de hedeflediği anlaşılan Football Manager 2018 oyununda artık belirli oyuncuların eşcinsel olduğunu açıkladıklarını göreceğiz. Haber güncellemesi şeklinde menajere gelen bu gelişme sonrasında LGBT topluluğu maçlara ilgi göstermeye başlayacak ve böylece gelirler de artacak.

Ayrıca Bkz. "iOS Fotoğraflar uygulaması sütyen barındıran fotoğrafları otomatik grupluyor"

Oyunun direktörü Miles Jacobson eşcinsel tercihlerin sadece oyun tarafından oluşturulan ve gerçek olmayan futbolcular tarafından yapılacağını açıkladı. Ayrıca bu oyuncular altyapıdan yetişenler olacak. Cinsel tercihin değiştirilmesi ise oyun performansını etkilemeyecek.

Jacobson diğer taraftan bu güncellemenin oyunun satışlarının baltalanmasını istemiyor. Bu bakımdan eşcinsel evliliğin kanunen yasak olduğu ülkelerde bu seçenek sunulmayacak. Ayrıca Rusya’da bu tür içerikler belirli bir yaş grubuna yasak olduğu için bu ülkede de seçenek sunulmuyor. Football Manager serisi bugüne kadar 15 milyon kopya sattı ve yılda ortalama 200 saat oyun başında harcanıyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/10/30/football-manager-2018-will-have-gay-players/ Yorum Yaz
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LambayaFunfDe 1 yıl Myxo
Benim olmayabilir ama futbolcu adamları düdüklemek isteyebilir örneğin Ronaldo ilik gibi uff
1 Yanıt Yanıtla +6
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Sirkadyen 1 yıl joven
joven
Kabul edilebilir bir durum değil.

Kabul etmiyorsan alıp oynama, adamlar da krizlere girip depresyondan çökmüştü zaten joven bizim oyunu oynamayacak diye.
jovenKabul edilebilir bir durum değil.Kabul etmiyorsan alıp oynama, adamlar da krizlere girip depresyondan çökmüştü zaten joven b...
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SerseriGezgin 1 yıl
Çok güzel habermiş..
Valla duymasam çatlayacaktım.(!)

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Johan Elmander 1 yıl
Tek eksiğimizi giderdiği için sports interactive e teşekkür ediyoruz.
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kadirirdem 1 yıl
Bu kabul edilebilir bir durum değil.
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Adoring 1 yıl
En ucuz sekilde nasil haber ve reklam yaptiririmin cevabi
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Ceqa 1 yıl
Bakıyorum kafalar pırıl pırıl kendinizden eminseniz korkacak birşey yok
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pspoor 1 yıl
Almayin, aldirmayin. Bu kadar basit.
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Tihilu 1 yıl
O zaman kötü oynayanı
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football manager 2018, football manager 2018 gay players ve
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