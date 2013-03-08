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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Football Manager Handheld 2013, kısa bir süreliğine %50 indirimde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Football Manager Handheld 2013, kısa bir süreliğine %50 indirimde

Dünyanın en çok satan futbol menajerlik oyunu Football Manager'in en son sürümü 2013'ün iOS platformundaki uyarlaması kısa bir süreliğine indirimde.

Normalde App Store Türkiye'de 18 TL'ye satılan oyun, kısa bir süreliğine 9 TL'den satın alınabilmekte. Eğer Football Manager Handheld 2013 sizin de istek listenizde olan bir oyunsa bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz. Çünkü oyunun geliştiricisi Sega, indirimin ne zamana kadar geçerli olduğuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.

Football Manager Handheld 2013, bilgisayardaki abisine kıyasla daha kısıtlı bir oynanış sunsa da yolda vakit geçirmek konusunda futbol sevdalılarının imdadına yetiştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan oyunda Türkiye liglerinin bulunmadığını da unutmadan hatırlatalım.

Football Manager Handheld 2013, kısa bir süreliğine %50 indirimde
Football Manager Handheld 2013, kısa bir süreliğine %50 indirimde

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K.can.tas 6 yıl
Keşke türkçe dil desteği ve süper lig olsa
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Stygián 6 yıl
Oyun hatalarla ve sıkıntılarla dolu.Umduğunu vermiyor insana...
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