Ford ve Alibaba, Çin'de otomobil otomatı açtı

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Geçtiğimiz yıl, dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba ve dev otomobil üreticisi Ford, yeni teknolojik fırsatlar üzerinde birlikte çalışmak için işbirliğine imza atmıştı. Şimdi de bu iki şirket, işbirliklerinin ürünü olarak Çin’in Guangzhou şehrinde kedi temalı otomobil otomatı açtı. Müşteriler, satın almak istedikleri Ford otomobilleri bu otomat üzerinden kolaylıkla test edebiliyor.

‘Super Test-Drive Center’ adı verilen ve Tmall uygulamasıyla birlikte çalışan bu bu otomatın hiçbir çalışanı bulunmuyor. Kullanıcılar ilgilendikleri aracı uygulama üzerinden seçiyor, depozitoyu elektronik olarak ödüyor, test sürüşü için bir tarih belirliyor, ve son olarak aracı teslim almaya geldiğinde otomatın yüzünü tanıyabilmesi için selfie çekiyor.

Sosyal kredi puanı önem taşıyor

Sosyal kredi puanı 700 ve üzerinde olan müşteriler, test sürüşlerinden bedava yararlanabiliyor. Ancak 700’ün altında olanların belli bir miktar ücret ödemesi gerekiyor. Çin’de vatandaşlar sosyal kredi sistemi üzerinden değerlendiriliyor. Kişinin davranışları baz alınarak yapılan puanlamada bu puan, işlenen suçlardan kişinin yaptıkları, satın aldıkları ve hatta söylediklerine kadar her hareketten etkilenebiliyor.

Müşteriler otomattan aracı almaya gittiklerinde sadece kimliklerini doğrulamaları yeterli oluyor. Sonrasında seçtiği araç bu çok katlı yapının içerisinden otomatik olarak çıkarılıyor. Alibaba, oldukça hızlı olan bu işlemin 10 dakikadan uzun sürmediğini iddia ediyor. Müşteriler seçtikleri aracı alıp üç gün boyunca istedikleri gibi test ediyor.

Alibaba bunun gibi otomobil otomatlarını Çin’in başka şehirlerine de açacak ve müşteriler test aşamasından sonra isterlerse araçları satın alabilecek. Otomobil otomatı her ne kadar kulağa farklı gelse de bu ilk kullanılışı değil. Bunun benzeri sistemler Amerika’da hali hazırda kullanılıyor.

https://www.theverge.com/2018/3/26/17163478/ford-alibaba-cat-car-vending-machine-china