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Porsche: "Tesla bizim için kıstas değil"

Alman üreticinin yıllık basın konferansında konuşan Porsche CEO'su Oliver Bloom, Tesla Model S'in Mission E için rakip olmadığını, Tesla'nın kendileri için kıstas teşkil etmediğini açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Porsche:
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Elektrikli otomobil pazarına giriş yapmaya hazırlanan neredeyse tüm üreticilerin adının Tesla ile birlikte anılmasına son zamanlarda çok sık rastlıyoruz. Ya duyurulan elektrikli araçlar “Tesla Katili” olarak nitelendiriliyor, yada üreticiler doğrudan Elon Musk’a gönderme yapıyor.

Bahsettiğimiz bu üreticilerden bir tanesi de Porsche. Alman üreticinin ilk elektrikli aracı olacak Mission E’nin özellikleri doğrudan rakip olarak Tesla Model S’i işaret ediyor. Ayrıca, şuan pazarda tamamen elektrikli ve yüksek performanslı başka bir sedan bulunmuyor. Bu yüzden de Mission E ve Model S sık sık birbiriyle karşılaştırılıyor.

"Tesla bizim için kıstas değil"

Görünen o ki Porsche CEO’su Oliver Bloom’a göre durum pek de öyle değil. Zira Bloom, son yaptığı açıklamada Model S'in Mission E'nin rakibi konumunda bulunmadığını ve Tesla’nın kendileri için kıstas olmadığını belirtti. Bu cümle, pek çok kişi tarafından Tesla’ya meydan okuma olarak yorumlandı.

Elektrikli araç çalışmaları için 7.4 milyar dolar yatırım yapan Alman üreticinin ilk tamamen elektrikli aracı Mission E olacak. Onun hemen arkasından Cross Turismo SUV modeli gelecek. Porsche’nin planları arasında kendi şarj istasyonu ağını kurmak da yer alıyor.


https://insideevs.com/porsche-ceo-tesla-no-benchmark/ Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Şimdi Tesla diyorki Motoruna 8 yıl Sınırsız Km ve pilinede 8 yıl sınırsız km garnti veriyor.
Bu rakamdan aşağı garanti şartı çıkartırsan dediği doğru yapamadığından.
Jaguar i peck 8 yıl 160.000 km vermiş garantiyi Tesla sınırsız dier araçlar sınırlı km veririken porche nin ne yapacağını bekliyorum.
Bu arada jaguar ı aradım 2 günde bana bilgi veremediler. En son Avcılar borusan dan aranacaktım ve ben aradım ve araç hakkında garanti kısmında hiçbir bilgi alamadım. Bu kadar vasat bir hizmet var. Elindeki araçların ne olduğundan bi haberler.
Şimdi Tesla diyorki Motoruna 8 yıl Sınırsız Km ve pilinede 8 yıl sınırsız km garnti veriyor.Bu rakamdan aşağı garanti şartı çıkartırsan dediği doğru yapamad...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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zolzauza 1 yıl
Tesla yı kıstas kabul etmeyen bu şirket şu emisyon skandalı nedeniyle dünya kadar ceza yiyip araçlarını geri toplamak zorunda kalan (Türkiye hariç) malum şirkete ait değil mi?
Tesla yı kıstas kabul etmeyen bu şirket şu emisyon skandalı nedeniyle dünya kadar ceza yiyip araçlarını geri toplamak zorunda kalan (Türkiye hariç) malum şirket...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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darkaura 1 yıl
bu trendi eski sektorlerdeki analogdan dijitale gecise benzetiyorum. analog fotorafdan dijitale gecis orneginde oldugu gibi yeni teknoloji baslarda eski teknolojinin sundugu pek cok seyi tam olarak sagliyamiyor ama belli avantajlarindan oturu yayginlasmaya basliyor ve bir noktada eski teknolojiyi her alanda siliyor, eski soktorun duayen firmalari bir sure daha is yapmaya devam etselerde bir sure sonra onlarda islerinden oluyor. fotograf sektorunde kodak gibi yillarin devi bir firmanin battigini hatirlamak gerek.
bu trendi eski sektorlerdeki analogdan dijitale gecise benzetiyorum. analog fotorafdan dijitale gecis orneginde oldugu gibi yeni teknoloji baslarda eski teknolo...
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redbul_540 12 ay

Heralde değil.Tesla,Porshe bin tırnağı etmez.

Malzeme kalitesi,rijite vs konularda Tesla çok berbat.

Otomobiller elektrik motorundan ibaret değil.
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Suzuyâ 1 yıl
Dizel motorlu arabandan sonra kusura bakma ama, seni ciddiye alamıyorum Porsche.
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elophidae 1 yıl
Porsche de Tesla için kıstas değilmiş ki adamlar aracı elektrikli yapmışlar
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McLaren64 1 yıl
Tesla önce adam gibi bir tasarım yapsın araçlarına. Dış tasarımları felaket, iç tasarımda da ortaya kocaman ekran koyunca oldu sanıyor.
Zaten çanlar çalıyor. Model 3 ellerinde patladı. Rakipler çoğalınca şimdiki gibi rahat rahat at oynatamayacak.
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Krone 1 yıl
Elektrikli araçlar bir an önce yaygınlaşmalı. Fosil yakıtlı araçlardan her konuda daha iyiler. Verim var hız var emisyon yok ve elektrik enerjisi üretilebilen bir enerji. Fosil yakıtlar gibi sınırlı da değil. Şarj süreleri, şarj istasyonlarının yaygınlaşması ve araçların menzil sorunları da aşılırsa muhteşem olacak.
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Father Torque 1 yıl
Yahu Porsche geçelim bunları, kaale almıyoruz dediğin araba şu anda Mars'a doğru yol almaya devam ediyor, siz hala elektrikliye şu yıl geçicez de şöyle yapıcaz, işte kıstas değil felan. Adamların sadece pil üreten tesislerinin bir benzeri Avrupa'da yok, hatırlatayım.
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V2 1 yıl
Porsche=çöp zengin oyuncağı.
Faydasız bir marka. Gelecekleri yok bu kafayla. Tesla bunları bitirir.
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GarçonBlanc 12 ay V2
Porsche markadır ve her zaman müşterisi vardır kim kimi bitiriyor? Saçma yorumlarınızı kendinizde tutun
Not: Porsche sevmem.
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hardcrss 1 yıl
bir insan kendini bu kadar ağırdan satabilir mi? dünkü bebek tesla hepinizi alt etti, şu anda elektrikli araç dedin mi akla ilk tesla geliyor? sizin için kıstas değil de, otomobil markaları tesla alıp niye parçalıyor o zaman?
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ozerkut 12 ay hardcrss
Porsche firması senelerce “ biz dizel motora inanmıyoruz benzinden vazgeçmeyeceğiz” demedimi?
Ne oldu sonra vw ye dahil olunca?
porşe oldu dizel sedan.
Aynı zihniyeti şimdide tekrarlıuorlar neymiş Tesla kıstas değilmiş.Vay efendim vay.Tesla nın varlığı ve başarısı bu fosilden para kazanan ilkel motorcuları çok rahatsız etti,fosil lobisi yıllarca elektirikli arac yapmayıp sektörün gelişmesine engel oldu.
Ta ki Tesla piyasayı ele geçirip fosil lobisini rahatsız edene kadar.
Şimdi mecbur kaldılar yoksa Nokia ve Kodak örneği gibi tarihin tozlu sayfalarına gömüleceklerini biliyorlar.
Burda bizim gibi fosil enerjiye bağlı ülkelerin yapması gereken tek şey Elektiriğe geçmek ya kendi üretmek yada Tesla gibi firmaların önünü açmaktan geçiyor.
Milli araç üretimi fosil yakıtla değil sadece elektirikle olmalı.tüm toplu ulaşımda mecburi elektriğe geçilmeli.Tüm otobüs taksi servis minibüs vb vergi avantajları ile elektiriğe geçiş zorunlu kılınmalı.Bu hem dışa bağımlılığı azaltacak hemde cari açığı düşürecektir.
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kadirirdem 1 yıl
Zamanla göreceğiz rakip mi değil mi önce şu mission bir çıksın kullanılsın,sonra bakacaz.
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haberelectro 1 yıl
Almanlar geliyor.
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