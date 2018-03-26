Porsche: "Tesla bizim için kıstas değil"

Bahsettiğimiz bu üreticilerden bir tanesi de Porsche. Alman üreticinin ilk elektrikli aracı olacak Mission E’nin özellikleri doğrudan rakip olarak Tesla Model S’i işaret ediyor. Ayrıca, şuan pazarda tamamen elektrikli ve yüksek performanslı başka bir sedan bulunmuyor. Bu yüzden de Mission E ve Model S sık sık birbiriyle karşılaştırılıyor.
"Tesla bizim için kıstas değil"
Görünen o ki Porsche CEO’su Oliver Bloom’a göre durum pek de öyle değil. Zira Bloom, son yaptığı açıklamada Model S'in Mission E'nin rakibi konumunda bulunmadığını ve Tesla’nın kendileri için kıstas olmadığını belirtti. Bu cümle, pek çok kişi tarafından Tesla’ya meydan okuma olarak yorumlandı.
Elektrikli araç çalışmaları için 7.4 milyar dolar yatırım yapan Alman üreticinin ilk tamamen elektrikli aracı Mission E olacak. Onun hemen arkasından Cross Turismo SUV modeli gelecek. Porsche’nin planları arasında kendi şarj istasyonu ağını kurmak da yer alıyor.
https://insideevs.com/porsche-ceo-tesla-no-benchmark/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu rakamdan aşağı garanti şartı çıkartırsan dediği doğru yapamadığından.
Jaguar i peck 8 yıl 160.000 km vermiş garantiyi Tesla sınırsız dier araçlar sınırlı km veririken porche nin ne yapacağını bekliyorum.
Bu arada jaguar ı aradım 2 günde bana bilgi veremediler. En son Avcılar borusan dan aranacaktım ve ben aradım ve araç hakkında garanti kısmında hiçbir bilgi alamadım. Bu kadar vasat bir hizmet var. Elindeki araçların ne olduğundan bi haberler.