Porsche: "Tesla bizim için kıstas değil"

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Elektrikli otomobil pazarına giriş yapmaya hazırlanan neredeyse tüm üreticilerin adının Tesla ile birlikte anılmasına son zamanlarda çok sık rastlıyoruz. Ya duyurulan elektrikli araçlar “Tesla Katili” olarak nitelendiriliyor, yada üreticiler doğrudan Elon Musk’a gönderme yapıyor.

Bahsettiğimiz bu üreticilerden bir tanesi de Porsche. Alman üreticinin ilk elektrikli aracı olacak Mission E’nin özellikleri doğrudan rakip olarak Tesla Model S’i işaret ediyor. Ayrıca, şuan pazarda tamamen elektrikli ve yüksek performanslı başka bir sedan bulunmuyor. Bu yüzden de Mission E ve Model S sık sık birbiriyle karşılaştırılıyor.

"Tesla bizim için kıstas değil"

Görünen o ki Porsche CEO’su Oliver Bloom’a göre durum pek de öyle değil. Zira Bloom, son yaptığı açıklamada Model S'in Mission E'nin rakibi konumunda bulunmadığını ve Tesla’nın kendileri için kıstas olmadığını belirtti. Bu cümle, pek çok kişi tarafından Tesla’ya meydan okuma olarak yorumlandı.

Elektrikli araç çalışmaları için 7.4 milyar dolar yatırım yapan Alman üreticinin ilk tamamen elektrikli aracı Mission E olacak. Onun hemen arkasından Cross Turismo SUV modeli gelecek. Porsche’nin planları arasında kendi şarj istasyonu ağını kurmak da yer alıyor.

https://insideevs.com/porsche-ceo-tesla-no-benchmark/