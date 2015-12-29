Ford'dan kişisel ulaşıma dayalı ilginç patent

Otomobil modellerinde yeni teknolojileri kullanmayı seven ve yeni teknolojiler geliştirmek için ciddi bütçeler ayıran Ford, bu sefer aldığı ilginç bir patent ile karşımıza çıktı.

Ford'un aldığı bu patent, otomobil modellerinin bir tekerinin kişisel ulaşım aracı olarak kullanılmasına dayanıyor. Bünyesinde batarya ve elektrik motoru yer alan tekerlek, özel piston sistemiyle otomobilden ayrıldıktan sonra üzerine yerleştirilen oturma ve kontrol mekanizmaları ile tek tekerlekli motosiklet haline getirebiliyor. Bu sayede de otomobilin uygun olmadığı alanlarda bu motosiklet ile rahatlıka gezilebiliyor.

Bu ilginç patentin kısa ya da uzun vadede gerçeğe dönüşme ihtimali bulunmuyor ancak uzun seneler sonrası için yapılmayacak bir çözüm de oluşturmuyor. Sürekli olarak trafik karmaşası artan ve içinden çıkılamaz hale gelen büyük şehirler için sistemin büyük fayda sağlayabileceği tahmin edilirken, altyapı Hoverboard modellerinden daha mantıklı bir çözüm ortaya koyuyor.





http://mashable.com/2015/12/28/ford-unicycle-patent/#ggIp4pP6REqK