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Ford'dan kişisel ulaşıma dayalı ilginç patent

Dünyanın en eski ve büyük otomobil üreticilerinden Ford, otomobiller odağında aldığı yeni patent ile ilginç bir kullanım sürecine göz kırpıyor, kişisel ulaşımı öne plana çıkartıyor.
3 yıl
3,9b
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10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford'dan kişisel ulaşıma dayalı ilginç patent

Otomobil modellerinde yeni teknolojileri kullanmayı seven ve yeni teknolojiler geliştirmek için ciddi bütçeler ayıran Ford, bu sefer aldığı ilginç bir patent ile karşımıza çıktı.
Ford'un aldığı bu patent, otomobil modellerinin bir tekerinin kişisel ulaşım aracı olarak kullanılmasına dayanıyor. Bünyesinde batarya ve elektrik motoru yer alan tekerlek, özel piston sistemiyle otomobilden ayrıldıktan sonra üzerine yerleştirilen oturma ve kontrol mekanizmaları ile tek tekerlekli motosiklet haline getirebiliyor. Bu sayede de otomobilin uygun olmadığı alanlarda bu motosiklet ile rahatlıka gezilebiliyor.
Bu ilginç patentin kısa ya da uzun vadede gerçeğe dönüşme ihtimali bulunmuyor ancak uzun seneler sonrası için yapılmayacak bir çözüm de oluşturmuyor. Sürekli olarak trafik karmaşası artan ve içinden çıkılamaz hale gelen büyük şehirler için sistemin büyük fayda sağlayabileceği tahmin edilirken, altyapı Hoverboard modellerinden daha mantıklı bir çözüm ortaya koyuyor. 
 
Ford'dan kişisel ulaşıma dayalı ilginç patent


http://mashable.com/2015/12/28/ford-unicycle-patent/#ggIp4pP6REqK Yorum Yaz
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veteriner69 3 yıl en beğenilen
grafman09
Bunun yerine, araçtaki istetme için düşünülse iyi olurmuş. Yani araçtaki istetme araçla birlikte satılan bu cihaza dönüşüyor olsa, iyi olur. Lastik patladığında ise yedek lastik görevi de görebilmeli..

Afedersin ama "istetme" nedir? :)))
Stepne demek istedin herhalde. :)
grafman09Bunun yerine, araçtaki istetme için düşünülse iyi olurmuş. Yani araçtaki istetme araçla birlikte satılan bu cihaza dönüşüyor olsa, iyi...
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kadirirdem 3 yıl
Bunun olacağına araabada istetme kullanılsa daha mantıklı...
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Sharparrow 3 yıl
Gerçeğe dönüşme ihtimali yoksa ve böyle bir patent verilmişse henüz yapamadığnız bir konu hakkındaki düşüncenizi patentleyebilirsiniz gibi bir anlam ortaya çıkıyor. bende o zaman ışınlanma diye bir patent gider alırım sonra birisi bunu icat ettiğinde o benimdi derim önce ben düşünmüştüm der zengin olurum. Bu mantık çok saçma. yada suyla çalışan bir araba patenti alır sonra biri bunu gerçeğe dönüştürdüğünde benimdi derim. var mı böyle saçma mantık.. önce yap üret ortaya çıkar sonra patent al.. gerçeğe çıkma ihtimali yokmuş.. ee o zaman neyin patentini alıyorsun??? iyice şaşırdılar o zaman..
birisi yaparsa hak iddia etmenin çabası olsa gerek...
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grafman09 3 yıl
veteriner69
grafman09Bunun yerine, araçtaki istetme için düşünülse iyi olurmuş. Yani araçtaki istetme araçla birlikte satılan bu cihaza dönüşüyor olsa, iyi olur. Lastik patladığında ise yedek lastik görevi de görebilmeli..
Afedersin ama istetme nedir? :)))Stepne demek istedin herhalde. :)

Anladığına göre zeki olmalısın :)
1 Yanıt Yanıtla
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veteriner69 3 yıl grafman09
grafman09
veteriner69
Orijinalden alıntı: grafman09Bunun yerine, araçtaki istetme için düşünülse iyi olurmuş. Yani araçtaki istetme araçla birlikte satılan bu cihaza dönüşüyor olsa, iyi olur. Lastik patladığında ise yedek lastik görevi de görebilmeli..
Afedersin ama istetme nedir? :)))Stepne demek istedin herhalde. :)

Anladığına göre zeki olmalısın :)

Sizde ya yaş ya da eğitim düşük sanırım.
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strathmorea 3 yıl
Arkadaş, Donanım Haberde okuduğum çoğu haber ilk 1 saat içinde Scroll isimli teknoloji sitesinde de çıkıyor. Bu tesadüf olabilir mi :) elemanlar ya Donanım Haberin içeriklerinden besleniyor ya da aynı kaynak siteleri takip ediyor. Abartısız iki sitenin baş haberlerinin yarısı birbirinin aynı. Gidin o siteye aynı haberi göreceksiniz.
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01myavuz 3 yıl
Çift tekeri kullanamıyoruz, tek tekeri nasıl kullanacaz. Devrilmiyor demeyin biz deviririz.
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veteriner69 3 yıl en beğenilen
grafman09
Bunun yerine, araçtaki istetme için düşünülse iyi olurmuş. Yani araçtaki istetme araçla birlikte satılan bu cihaza dönüşüyor olsa, iyi olur. Lastik patladığında ise yedek lastik görevi de görebilmeli..

Afedersin ama "istetme" nedir? :)))
Stepne demek istedin herhalde. :)
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arel.gr 3 yıl
harika fikir
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innformatics 3 yıl
Vampire Hunter D isimli animasyon filminde vardı. Hatun kamyonun tekerleğini ayırınca tek tekerli motora dönüşüyordu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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grafman09 3 yıl
Bunun yerine, araçtaki istetme için düşünülse iyi olurmuş. Yani araçtaki istetme araçla birlikte satılan bu cihaza dönüşüyor olsa, iyi olur. Lastik patladığında ise yedek lastik görevi de görebilmeli..
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