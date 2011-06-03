Ford'un lazer güdümlü yeni robotları iş başında; Yeni Focus'un üretimine bakıyoruz!

C segmentindeki iddialı modeli Focus'u baştan aşağı yenileyen Ford, yüksek teknoloji yatırımlarıyla üretimde verimliliği arttırmayı ve fark yaratmayı hedefliyor. Yeni Focus ile birlikte elektronik güvenlik sistemleri, araç içi bilgi elektroniği ve sürüş sistemleri açısından iddialı olduğuna sık sık dile getiren Ford, yeni bir video yayınlandı.

Ford yeni videosunda, ilk defa 2012 model Focus ve Explorer modellerinde kullandığı lazer güdümlü robotlara dikkat çekiyor. Ford'un belirlediği kalite haritalandırmasına sahip olan robotlar, otomobiller için üretim kalitesini daha önce hiç olmadığı kadar yüksek hassaslık seviyesinde kontrol ederek, hedeflenen dayanıklılık ve kalite seviyesinin garantilenmesine katkı sağlıyorlar. Lazer güdümlü robotların özellikle kapı panellerinin montajında kullanıldığı ve bu sayede daha hassas yerleşim sağlandığı belirtiliyor. Ford'a göre panel yerleşimindeki hassasiyet kazanımı, tüketicilerin temel kalite faktörlerinden biri olan kabin için rüzgar gürültüsünün azaltılmasına da büyük oranda katkı sağlıyor.

Ford'un Gövde İnşa Mühendisliği Bölümü'nde şef mühendis olarak görev yapan Ron Ketehult lazer güdümlü yeni robotlarla ilgili olarak; "Ford'un robotik lazer teknolojisi bize, daha önce benzeri görülmemiş seviyede hassaslık seviyesi sunuyor. Görüntü teknolojileri, araç gövdesindeki yüzeylerin boyutlarını oldukça yüksek kesinlikte, milimetrenin onda biri oranında doğruluyor." dedi. Ford'un 100 milyon dolar yatırım yaptığı lazer güdümlü robot kontrol teknolojisi ilk olarak Chicago, Michigan ve Almanya'daki fabrikalara uygulandı.

Kabin konforunu ve seyahat kalitesini arttırmak için kullanılan lazer güdümlü robot teknolojisinin zamanla diğer modellerde de kullanılması bekleniyor.





