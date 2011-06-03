Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford'un lazer güdümlü yeni robotları iş başında; Yeni Focus'un üretimine bakıyoruz!

7 yıl
21,3b
1
70
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

C segmentindeki iddialı modeli Focus'u baştan aşağı yenileyen Ford, yüksek teknoloji yatırımlarıyla üretimde verimliliği arttırmayı ve fark yaratmayı hedefliyor. Yeni Focus ile birlikte elektronik güvenlik sistemleri, araç içi bilgi elektroniği ve sürüş sistemleri açısından iddialı olduğuna sık sık dile getiren Ford, yeni bir video yayınlandı.

Ford yeni videosunda, ilk defa 2012 model Focus ve Explorer modellerinde kullandığı lazer güdümlü robotlara dikkat çekiyor. Ford'un belirlediği kalite haritalandırmasına sahip olan robotlar, otomobiller için üretim kalitesini daha önce hiç olmadığı kadar yüksek hassaslık seviyesinde kontrol ederek, hedeflenen dayanıklılık ve kalite seviyesinin garantilenmesine katkı sağlıyorlar. Lazer güdümlü robotların özellikle kapı panellerinin montajında kullanıldığı ve bu sayede daha hassas yerleşim sağlandığı belirtiliyor. Ford'a göre panel yerleşimindeki hassasiyet kazanımı, tüketicilerin temel kalite faktörlerinden biri olan kabin için rüzgar gürültüsünün azaltılmasına da büyük oranda katkı sağlıyor.

Ford'un Gövde İnşa Mühendisliği Bölümü'nde şef mühendis olarak görev yapan Ron Ketehult lazer güdümlü yeni robotlarla ilgili olarak; "Ford'un robotik lazer teknolojisi bize, daha önce benzeri görülmemiş seviyede hassaslık seviyesi sunuyor. Görüntü teknolojileri, araç gövdesindeki yüzeylerin boyutlarını oldukça yüksek kesinlikte, milimetrenin onda biri oranında doğruluyor." dedi. Ford'un 100 milyon dolar yatırım yaptığı lazer güdümlü robot kontrol teknolojisi ilk olarak Chicago, Michigan ve Almanya'daki fabrikalara uygulandı.

Kabin konforunu ve seyahat kalitesini arttırmak için kullanılan lazer güdümlü robot teknolojisinin zamanla diğer modellerde de kullanılması bekleniyor.




Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rock_Rage 7 yıl en beğenilen
Hastayım su robot kollara.Eve bir tane yapacam dokme demirden :D anneye mutfakta yardım etsin corbayı karıstırsa bulasık makinesini bosaltsa bide camarsıları serse baska sey istemem :D
SAYGILARLA
Hastayım su robot kollara.Eve bir tane yapacam dokme demirden :D anneye mutfakta yardım etsin corbayı karıstırsa bulasık makinesini bosaltsa bide camarsıları se...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Whisper911 7 yıl
@zsara
Ne alakası var viper yerine focus almanın.. adamlar kapisi duzgun diyemi viper aliyor..

Videolarda dacia gibi kanirtilan kapi gormedim. Tabiki arac montajinda insan unsuru olacak. Lakin makineler bir insanın hissedeceginden kat kat fazla detayı ölçeği hissedebilir. Sizin mantiginizla dacialar focuslardan daha montaj olarak daha kusursuz. Gidin kapilarini kontrol edin bakalim hangisi daha iyi...Ayrica videodaki onemli husus kapinin alenen kastirilmasi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZSARA 7 yıl

Whisper911

@zsara
Ne alakası var viper yerine focus almanın.. adamlar kapisi duzgun diyemi viper aliyor..

Videolarda dacia gibi kanirtilan kapi gormedim. Tabiki arac montajinda insan unsuru olacak. Lakin makineler bir insanın hissedeceginden kat kat fazla detayı ölçeği hissedebilir. Sizin mantiginizla dacialar focuslardan daha montaj olarak daha kusursuz. Gidin kapilarini kontrol edin bakalim hangisi daha iyi...Ayrica videodaki onemli husus kapinin alenen kastirilmasi.


Neyse hocam boşver ortak paydada buluşamayacağız zaten uzatmayalım. Yarım milyon dolar değerindeki aracın fabrikasının tanıtım videosunda kapısının Dacia gibi çarpıldığını göreceğini tahmin etmiyorsun herhalde
şu arkadaşın mesajı olayı özetlemiş aslında

@DH Misafiri
ben oyak renault ta kaynak robot operatörü olarak çalışıyorum otomasyon da sonuçta insan yapımı sistem bi o kadarda hata yapabiliyolar üretim sonunda yine araçları insanlar kontrol ediyor makineye de güven olmuyor açıkçası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ben oyak renault ta kaynak robot operatörü olarak çalışıyorum otomasyon da sonuçta insan yapımı sistem bi o kadarda hata yapabiliyolar üretim sonunda yine araçları insanlar kontrol ediyor makineye de güven olmuyor açıkçası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakemzsr 7 yıl
Kendimize su soruyu sormalıyız biz neden yapamıyoruz ? Gecenlerde Forbes UK bir makale okumustum Ford"un CEOsu işe servisle gidip geliyormus !
Tüketim cılgını bir ülkede yasıyoruz arkadaslar tek sorunumuz bu bana göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Yeni focus u o kadar da büyütmeyin,alıcı gözü ile inceleyin.Ör:Bagaj döşemesine bakın rezalet çünkü yarı yeri kaporta sacı görünüyor sanki kamyon kasaı,İç döşemede montaj rezalet.Ben kapı döşemelerini ve ön camın direk kenar döşemelerini elledim parçalar emanet tutturulmuş gibi titriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 7 yıl
rhetorical
Rolls Royce Phantom şasesi Almanya Unterhollerau da yapılıyor,eğitime alınan 100 kaynakçıdan sadece 10tanesi başarılı olabiliyor,eğer kaynağı çok hızlı yaparlarsa soğuduktan sonra kaynak başarız oluyur eğer kaynak yavaş yapılırsa bu sefer parça yanıyor,dolayısıyla kusursuz kaynak işi zor seri üretim yapan markaların kurtarıcısı robotlar.
Börük Benim anlayamadığım konu; makineleşme hızla artıyor, ilerde insanlar ne işte çalışacaklar ?

Alüminyum kaynağı çok zordur. Isıyı iyi ilettiği için büyük bir alan ısınıyor ve metalin heryeri bütüşmeye hareket etmeye başlıyor. Arabanın tavanında bile iki kişi aynı anda hem sağı hem solu kaynaklıyor. Biri hızlansa yada yavaşlasa tavan çöp:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akdogan911 7 yıl
ne güzel bakıyolar öle melül melül
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atakancelik33 7 yıl
bu lazerli araçları kullanırsak saglıgımız ıcın zararlı olur mu arkadaşlar ?
konu hakkında bılgısı olan arkadaslar yardımcı olabılırse sevınırm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl

Orijinalden alıntı: nirvanha
Sizler reklamlarımı satın alıyorsunuz ?
siz üretim aşamalarının bu reklamlardaki gibi mi olduğunu sanıyorsunuz.
Size bir sır vereyim hangi markanın fabrikasında çalışan işçileri iyi maaş alıyor insanca çalışma koşulları sahipse vede saygı görüyorlarsa vede bu çok önemli mutlu iseler o markadan araç satın alın gözünüz arkada kalmasın.
Size şu kadarını söyleyeyim otomotiv sektöründe hele türkiye için böyle bir fabrika yok.Gerisi size kalmış.
Şu kapıyı kastıran arkadaş var ya inanın bana o arkadaş ne yaptığını biliyor ve yapması gerekeni yapıyor.
Şimdi şu güdüm'e gelelim ,akılsız şuursuz bir ışık yada enerji kaynağı ile yönetilen robotlar mı daha iyi üretim yapar , yoksa o robatları inşaa eden aklın ve ilimin sahibi insan mı?

Katılıyorum. O Robotlar Kendiliğinden Oluşmuyor Galiba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Ford kendine en iyi yatırımlarından birini yapmış , aferin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 7 yıl
mazda alın sizde, kafanız kulağınız rahat etsin :) japonyada neyse burada da o araç var. sadece motor fark ediyor vergiler yüzünden.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultraslan_34 7 yıl
Bu yeni kasa Türkiyede üretilmiyor mu arkadaşlar.Bu robotlar bizde yoksa o zaman bizdeki focuslarda bu robotların yaptığı işçiliği beklemeyelim o zaman?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvanha 7 yıl
alprkrkmz
videoyu izleyemedim ancak Amerikan üretimi ford ise normaldir. En kaliteli malzeme en güvenli araç en iyi vs vs vs. hepsi standart donanımdadr. Ancak Türkiye üretimse yürüyen tenekeden farkı yok. Amerikan pazarına gidecek transit connect görmüştüm fabrikada. Koltuklarında standart en düşük modelde bile 6hava yastığı varken Türkiye pazarına sürülen araçlardaki koltuklar sadece sünger. O yüzden imkanımız olsa da yurtdışından araba aksak. Mesela ızmit pirelli fabrikasında yine avrupaya üretimden çıkan birinci sınıf lastikler sürülürken, yine Türkiye ye ikinci üçüncü sınıf lastikler hatta üretim sırasında ufak hatalı lastikler bile bizim pazara sürülüyor. Kısacası fabrikalar robotlar otomasyon ne kadar mükemmel tahmin edilebilir ancak sanırım bizim ülkemizde geçerli değil bunlar. Bu da sömürülen bir üçüncü dünya ülkesi olduğumuzun açık bir kanıtı.

Bu sözlerden sonra arkadaşa( - )veren arkadaşı kınıyorum.Bu nasıl bir zihniyettir
Atgözlüğü ile bakmaktır anlayamıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 7 yıl

nirvanha
alprkrkmz
videoyu izleyemedim ancak Amerikan üretimi ford ise normaldir. En kaliteli malzeme en güvenli araç en iyi vs vs vs. hepsi standart donanımdadr. Ancak Türkiye üretimse yürüyen tenekeden farkı yok. Amerikan pazarına gidecek transit connect görmüştüm fabrikada. Koltuklarında standart en düşük modelde bile 6hava yastığı varken Türkiye pazarına sürülen araçlardaki koltuklar sadece sünger. O yüzden imkanımız olsa da yurtdışından araba aksak. Mesela ızmit pirelli fabrikasında yine avrupaya üretimden çıkan birinci sınıf lastikler sürülürken, yine Türkiye ye ikinci üçüncü sınıf lastikler hatta üretim sırasında ufak hatalı lastikler bile bizim pazara sürülüyor. Kısacası fabrikalar robotlar otomasyon ne kadar mükemmel tahmin edilebilir ancak sanırım bizim ülkemizde geçerli değil bunlar. Bu da sömürülen bir üçüncü dünya ülkesi olduğumuzun açık bir kanıtı.

Bu sözlerden sonra arkadaşa( - )veren arkadaşı kınıyorum.Bu nasıl bir zihniyettir
Atgözlüğü ile bakmaktır anlayamıyorum.

hocam sağolasn. Herkes türkiyede üretilen herşeyin çok güzel olduğunu düşünüyor maalesef. Örneğin şu Karsan. Amerikan taksisi için tasarladıkları arabaya bak. Bir de bizim ülkeye ürettikleri j9 lara. Hakkaten yürüyen teneke. Iş sıkıya gelince neler neler üretilebiliyormus meğer. Neyse konudan sapmayalim :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvanha 7 yıl
Sizler reklamlarımı satın alıyorsunuz ?
siz üretim aşamalarının bu reklamlardaki gibi mi olduğunu sanıyorsunuz.
Size bir sır vereyim hangi markanın fabrikasında çalışan işçileri iyi maaş alıyor insanca çalışma koşulları sahipse vede saygı görüyorlarsa vede bu çok önemli mutlu iseler o markadan araç satın alın gözünüz arkada kalmasın.
Size şu kadarını söyleyeyim otomotiv sektöründe hele türkiye için böyle bir fabrika yok.Gerisi size kalmış.
Şu kapıyı kastıran arkadaş var ya inanın bana o arkadaş ne yaptığını biliyor ve yapması gerekeni yapıyor.
Şimdi şu güdüm'e gelelim ,akılsız şuursuz bir ışık yada enerji kaynağı ile yönetilen robotlar mı daha iyi üretim yapar , yoksa o robatları inşaa eden aklın ve ilimin sahibi insan mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Beamer 7 yıl

nirvanha

Şimdi şu güdüm'e gelelim ,akılsız şuursuz bir ışık yada enerji kaynağı ile yönetilen robotlar mı daha iyi üretim yapar , yoksa o robatları inşaa eden aklın ve ilimin sahibi insan mı?


Akılsız şuursuz uzay araçları mı daha hızlı gider ve gezegenlerde inceleme yapar yoksa o uzay araçlarını yapan aklın ve ilmin sahibi insan mı?

Siz 1 cm farkı bile farkedemezken bu robotlar milimetrenin binde biri hatayı fark ediyor, bu nasıl bir karşılaştırmadır anlayamadım. O zaman hesap makinesi de kullanmayalım, sonuçta akılsız şuursuz bir makine mi daha hızlı ve hatasız hesap yapar yoksa , o makineyi üreten aklın ve ilmin sahibi insan mı?

Kusura bakmayın ama nick-entry uyumu denir ya, sizinki de o hesap olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21307 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, ford ve
2 etiket daha teknoloji focus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl MSI Z68A-GD80 video inceleme 7 yıl Sony PSP 2 (NGP) ile ilgili ilk deneyimler ve özel bilgiler bu videoda! 7 yıl Sony PSP 2 (NGP) ve Uncharted The Golden Abyss hakkındaki bütün detaylar bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim