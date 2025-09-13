Ford Focus emekli olmuyor: Uygun fiyatlı SUV olarak geri dönecek

Yeni Focus'un, İspanya'nın Valencia kentindeki fabrikada üretileceği belirtiliyor. Bu tesiste hali hazırda Ford Kuga'nın da montajı yapılıyor. Yeni Focus crossover, Kuga'nın da kullandığı Ford C2 platformunu temel alacak. Yeni Focus, Kuga'nın yerine geçmeyecek; aksine, daha kompakt ve bütçe dostu bir alternatif olacak. Gelen bilgiler Ford Puma ile Kuga arasındaki boşluğu dolduracağı yönünde.
Muhtemel fiyatı da ortaya çıktı
Yeni Focus'un en dikkat çekici yönlerinden biri "elektrifikasyon" olacak. Modelin hem hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarla satışa sunulacağı bildiriliyor. Üstelik fiyat etiketi Ford'un yeni elektrikli SUV modelleri Explorer ve Capri'den önemli ölçüde daha ucuz olacak. Aracın 40.000 euro'nun altında bir fiyatla sunulması bekleniyor.
1998 yılından bu yana üretilen Ford Focus, bugüne kadar dört nesilde toplamda 16 milyondan fazla satıldı. Bu köklü geçmişi hiç kuşkusuz yeni Focus'un elektrikli crossover formatında da dikkat çekmesini sağlayacak. Popüler ismini koruyarak, değişen pazar dinamiklerine uyum sağlayan yeni nesil Focus'un, efsanevi modelin başarısını sürdürüp sürdüremeyeceğini hep birlikte göreceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...