    Ford Focus emekli olmuyor: Uygun fiyatlı SUV olarak geri dönecek

    Ford Focus'un üretimi Kasım ayında sona erecek olsa da, markanın bu popüler ismi tarihe karışmayacak. İngiliz basınına göre Focus, 2027'de karşımıza elektrikli bir SUV olarak çıkacak.

    Ford Focus emekli olmuyor: Uygun fiyatlı SUV olarak geri dönecek Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasının en popüler modellerinden biri olan Ford Focus'un üretimi bu yıl Kasım ayında sona erecek. Uzun yıllar boyunca yollarda görmeye alışık olduğumuz efsane model 2027 yılında tamamen farklı bir kimlikle geri dönebilir. İngiliz basınında yer alan haberlere göre yeni Ford Focus, kompakt bir elektrikli SUV olarak karşımıza çıkacak.

    Yeni Focus'un, İspanya'nın Valencia kentindeki fabrikada üretileceği belirtiliyor. Bu tesiste hali hazırda Ford Kuga'nın da montajı yapılıyor. Yeni Focus crossover, Kuga'nın da kullandığı Ford C2 platformunu temel alacak. Yeni Focus, Kuga'nın yerine geçmeyecek; aksine, daha kompakt ve bütçe dostu bir alternatif olacak. Gelen bilgiler Ford Puma ile Kuga arasındaki boşluğu dolduracağı yönünde.

    Ford Focus emekli olmuyor: Uygun fiyatlı SUV olarak geri dönecek Tam Boyutta Gör

    Muhtemel fiyatı da ortaya çıktı

    Yeni Focus'un en dikkat çekici yönlerinden biri "elektrifikasyon" olacak. Modelin hem hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarla satışa sunulacağı bildiriliyor. Üstelik fiyat etiketi Ford'un yeni elektrikli SUV modelleri Explorer ve Capri'den önemli ölçüde daha ucuz olacak. Aracın 40.000 euro'nun altında bir fiyatla sunulması bekleniyor.

    1998 yılından bu yana üretilen Ford Focus, bugüne kadar dört nesilde toplamda 16 milyondan fazla satıldı. Bu köklü geçmişi hiç kuşkusuz yeni Focus'un elektrikli crossover formatında da dikkat çekmesini sağlayacak. Popüler ismini koruyarak, değişen pazar dinamiklerine uyum sağlayan yeni nesil Focus'un, efsanevi modelin başarısını sürdürüp sürdüremeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    POOPY 1 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

