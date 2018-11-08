Fossil, Snapdragon 3100 yonga setine sahip akıllı saatini piyasaya sundu

Popüler saat markalarından biri olan Fossil, kullanıcıların merakla beklediği yeni akıllı saat modelini piyasaya sunduğunu duyurdu. Fitnetss odaklı olan bu akıllı saat modeli Fossil Sport olarak adlandırıldı.

12 Kasım'da mağazalarda olacak

Fossil Sport, yenilenmiş bir fitness ve navigasyon kullanıcı arayüzü ile Wear OS'in en son sürümünü çalıştırıyor. Cihaz Qualcomm'un en yeni Snapdragon Wear 3100 yonga setine sahip ve pil kapasitesi ise 350 mAh olarak belirtilmiş. 28 farklı renk seçeneği sunan Fossil Sport, 41 mm ve 43 mm olmak üzere iki farklı ebatta satışa sunulacak.

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Google Fit uygulaması, mobil ödeme için NFC özelliği, dahili birmonitörü,, ortam ışığı sensörü, mikrofon ve hoparlör sunan akıllı saatin fiyat etiketinin iseolacağı belirtildi. Fossil Sport,'dan itibaren dünyanın dört bir yanındaki Fossil mağazalarında bulunabilecek.