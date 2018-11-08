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Fossil, Snapdragon 3100 yonga setine sahip akıllı saatini piyasaya sundu

ABD merkezli aksesuar üreticilerinden Fossil, Snapdragon 3100 yonga setine sahip olan yeni akıllı saat modelini piyasaya sürdü. Cihazın teknik detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler saat markalarından biri olan Fossil, kullanıcıların merakla beklediği yeni akıllı saat modelini piyasaya sunduğunu duyurdu. Fitnetss odaklı olan bu akıllı saat modeli Fossil Sport olarak adlandırıldı.

12 Kasım'da mağazalarda olacak

Fossil Sport, yenilenmiş bir fitness ve navigasyon kullanıcı arayüzü ile Wear OS'in en son sürümünü çalıştırıyor. Cihaz Qualcomm'un en yeni Snapdragon Wear 3100 yonga setine sahip ve pil kapasitesi ise 350 mAh olarak belirtilmiş. 28 farklı renk seçeneği sunan Fossil Sport, 41 mm ve 43 mm olmak üzere iki farklı ebatta satışa sunulacak.
Google Fit uygulaması, mobil ödeme için NFC özelliği, dahili bir kalp atış hızı monitörü, GPS, ortam ışığı sensörü, mikrofon ve hoparlör sunan akıllı saatin fiyat etiketinin ise 255 dolar olacağı belirtildi. Fossil Sport, 12 Kasım'dan itibaren dünyanın dört bir yanındaki Fossil mağazalarında bulunabilecek.

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DH Misafiri 6 ay
kim alıyor acaba bunları...
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CaptanFarfan 6 ay
Akıllı saat işinde apple sazı eline aldı. Donanım olarak da yazılım olarak da androidin çok önünde. Piyasaya diğer firmalardan sonra girmesine rağmen önüne geçmeyi başardı.
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Y-ZiyA 6 ay
Klasik saatlerin yerini akıllı saatlere bırakması gerekiyor mu çok emin değilim
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