Samsung sonunda katlanabilir telefonunu ortaya çıkardı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonunu San Francisco'daki SDC 2018 geliştirici konferansında ortaya çıkardı. Güney Koreli şirket Infinity Flex Display ekran teknolojisine sahip olan cihazın önümüzdeki aylarda seri üretime gireceğini belirtti.

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Samsung'un Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Justin Denison tamamen açıldığında bir tablet, katlandığında ise telefona dönüşen cihazı gösterirken tasarımı gizlemek için sahnenin ışıkları karartıldı.

Şirket ekranın “yüzlerce ve binlerce kez katlanabilecek kadar esnek ve dayanıklı” olduğunu iddia ediyor. Infinity Flex Display ekran, Samsung'un piyasaya sürdüğü diğer tüm ekranlardan daha ince.

Cihaz katlandığında normal bir akıllı telefona benziyor. Açık şekilde ise 7.3 inç ekranlı bir tablete dönüşüyor. Tasarım öğeleri gizlensin diye karanlık altında sahneye çıkarılan prototip katlandığında deyim yerindeyse "tuğla" şeklinde bir görüme büründü.

Samsung'un geliştirdiği "çoklu aktif pencere" özelliği sayesinde katlanabilir telefonda üç uygulamanın aynı anda çalışması mümkün olacak. Denison'dan sonra sahneye çıkan Google yöneticisi Glen Murphy, Android'in katlanabilir telefonları destekleyeceğini ve iki şirketin Samsung'un yeni telefonu için birlikte çalıştığını söyledi.

Şirket "Infinity Flex Display" ekran teknolojisi ile donatılmış katlanabilir telefonunun seri üretimini “birkaç ay içinde” başlatmayı planlıyor. Ancak cihazın prototip veya konsept sürecini tamamlayarak ne zaman perakende satışa hazır hale geleceği açıklanmadı. Ayrıca fiyat etiketi konusunda da henüz bir bilgi yok.