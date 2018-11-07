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Samsung sonunda katlanabilir telefonunu ortaya çıkardı

Samsung, merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonunu SDC 2018 konferansında ortaya çıkardı. İşte Infinity Flex Display ekran teknolojisine sahip katlanabilir telefonun ilk görüntüleri.
6 ay
18,4b
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53
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonunu San Francisco'daki SDC 2018 geliştirici konferansında ortaya çıkardı. Güney Koreli şirket Infinity Flex Display ekran teknolojisine sahip olan cihazın önümüzdeki aylarda seri üretime gireceğini belirtti.
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Samsung'un Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Justin Denison tamamen açıldığında bir tablet, katlandığında ise telefona dönüşen cihazı gösterirken tasarımı gizlemek için sahnenin ışıkları karartıldı.
Şirket ekranın “yüzlerce ve binlerce kez katlanabilecek kadar esnek ve dayanıklı” olduğunu iddia ediyor. Infinity Flex Display ekran, Samsung'un piyasaya sürdüğü diğer tüm ekranlardan daha ince.
Cihaz katlandığında normal bir akıllı telefona benziyor. Açık şekilde ise 7.3 inç ekranlı bir tablete dönüşüyor. Tasarım öğeleri gizlensin diye karanlık altında sahneye çıkarılan prototip katlandığında deyim yerindeyse "tuğla" şeklinde bir görüme büründü.
Samsung'un geliştirdiği "çoklu aktif pencere" özelliği sayesinde katlanabilir telefonda üç uygulamanın aynı anda çalışması mümkün olacak. Denison'dan sonra sahneye çıkan Google yöneticisi Glen Murphy, Android'in katlanabilir telefonları destekleyeceğini ve iki şirketin Samsung'un yeni telefonu için birlikte çalıştığını söyledi.
Şirket "Infinity Flex Display" ekran teknolojisi ile donatılmış katlanabilir telefonunun seri üretimini “birkaç ay içinde” başlatmayı planlıyor. Ancak cihazın prototip veya konsept sürecini tamamlayarak ne zaman perakende satışa hazır hale geleceği açıklanmadı. Ayrıca fiyat etiketi konusunda da henüz bir bilgi yok.

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Tlg3 6 ay en beğenilen
Hadi hayirlisi katlayip bi tarafimiza koyariz artik
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takip1 6 ay
Telefon dünyasında bir kilometre taşı daha geride bıraktık.
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tuilde 6 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 ay
katlanılabilir tablet olmuş bu.
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DH Misafiri 6 ay
bizde yedik demi samsung , lan teknik bilgi versene , nerde yok , elinde ne olduğu belli olmayan bir cihaz, yok efendim biz yaptık deyip bütün dünyayı kandırmaya çalışan ahmak bunlar sadece reklam , sadece adından bahs ettirmek ama ortada bir flex telefon yok.. şimdi de şirketler sidik yarışına girdi yok ben yaptım yok o yaptı.. hepiniz canı cehenneme.. yıllardır aynı ürünleri boyayıp boyayıp sattınız buna yeni teknoloji dediniz , bizde yedik valla ben yemedim , yiyene afiyet olsun.. bundan bir kaç sene gogle ben dedi quantum pc yaptım dedi , dolapta büyük bir pc gösterdi ama , herhangi bir teknik detay veya işleyen bir şey yok ortada , ey millet yemeyin artık karnınız ağrır..
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haylaz__ 6 ay
İlk ben yapicam deyipde yapmışlar
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Xiaomiseverim 6 ay
Bu katlanır telefonları nasıl pazarlayacaklar çok merak ediyorum hiçbir mantıklı sebep göremiyorum böyle bir telefon kullanmak için
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cabriyo 6 ay
katlanınca ne faydası olacak? cebe rahat girecek demeyin kalınlaşıyor.
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aozgec 6 ay
Takoz kullandığım günlerimi hatırladım :>. Bu daha başlangıç bakalım bu teknoloji nerelere gidecek
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davut.ergun 6 ay
Vaaay be teknolojiye bak nerelere geldi 😂😂
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maxmania 6 ay
bu şekilde çıkmaz, kalınmış diyen arkadaşlar için söylüyorum. bu prototip, işin mantığını ve çalıştığını göstermek için yapılan bir örnek. ha ben de dertliyim büyük ekrandan ve bu katlanır ekran furyasının telefonların fiyatını, ekran boyutunu iyice büyüteceğini tahmin ediyorum.
keşke telefonlardan önce dizüstü pc, ultrabook tarzı cihazlara gelseydi. defter boyutunda bilgisayar ama açılınca ekranı 21" olsa cep telefonundan daha fazla işlevi olurdu. ilerde o tarafa yönelme olur ama ne zamana olur bilemiyorum.
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K_Spartakus 6 ay
Bu telefonu bekleyenler ileri zamanlarda daha çok bekleyecek çünkü zamzung bunu ucuza satmayacağı gibi S9 ve Note'tan daha pahalı olacağı gibi ülkemizde daha da pahalı satılacağı ayrı bir gerçek.
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kymelria 6 ay
Gösterdi ama elletmedi
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