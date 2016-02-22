Fotoğraf Teknikleri - PicsArt fotoğraf düzenleme

Video Editörü
Picsart programını kullanarak Paolo Morucci'nin Unzipped tekniğini kendi fotoğrafınız üzerinde uygulayabilirsiniz. İhtiyacınız olanlar kendi portre fotoğrafınız, fermuar fotoğrafı ve tabi ki PicsArt.
Picsart programını kullanarak Paolo Morucci'nin Unzipped tekniğini kendi fotoğrafınız üzerinde uygulayabilirsiniz. İhtiyacınız olanlar kendi portre fotoğrafınız, fermuar fotoğrafı ve tabi ki PicsArt uygulaması.
Fermuar fotoğrafı için Link :
https://mega.nz/#!GR1iAIRK!U59oJ26NsAUjqr6TmXb5508I_dGNzJc8sX3s9zEklbQ
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Photoshop daha pro cozumler ıcın. Bu uygulama ıse mobıl bır cozum. Ikısı arasında cok fark var.
Mesela hangi uygulama ? Tavsiye edelimde başkalarıda yararlansın.
link
PicsArt ilemı yaptınız bunu ?
yok abi başka bir teknikle picsArt giriş seviyesi programlar benim için çoçuk oyuncağı
Linki güncelledim.
500mb gitmiştir heralde o zaman