Fotoğraf Teknikleri - PicsArt fotoğraf düzenleme

Picsart programını kullanarak Paolo Morucci'nin Unzipped tekniğini kendi fotoğrafınız üzerinde uygulayabilirsiniz. İhtiyacınız olanlar kendi portre fotoğrafınız, fermuar fotoğrafı ve tabi ki PicsArt.

Picsart programını kullanarak Paolo Morucci'nin Unzipped tekniğini kendi fotoğrafınız üzerinde uygulayabilirsiniz. İhtiyacınız olanlar kendi portre fotoğrafınız, fermuar fotoğrafı ve tabi ki PicsArt uygulaması.

Fermuar fotoğrafı için Link :

https://mega.nz/#!GR1iAIRK !U59oJ26NsAUjqr6TmXb5508I_dGNzJc8sX3s9zEklbQ