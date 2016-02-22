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Fotoğraf Teknikleri - PicsArt fotoğraf düzenleme

3 yıl
23b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Picsart programını kullanarak Paolo Morucci'nin Unzipped tekniğini kendi fotoğrafınız üzerinde uygulayabilirsiniz. İhtiyacınız olanlar kendi portre fotoğrafınız, fermuar fotoğrafı ve tabi ki PicsArt.
    
Picsart programını kullanarak Paolo Morucci'nin Unzipped tekniğini kendi fotoğrafınız üzerinde uygulayabilirsiniz. İhtiyacınız olanlar kendi portre fotoğrafınız, fermuar fotoğrafı ve tabi ki PicsArt uygulaması. 
Fermuar fotoğrafı için Link :
https://mega.nz/#!GR1iAIRK!U59oJ26NsAUjqr6TmXb5508I_dGNzJc8sX3s9zEklbQ

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2 Avatar Avatar
Kazuistik 3 yıl
Photoshop varken aşırı gereksiz bence sanirsam galiba
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berkans 3 yıl Kazuistik
Kazuistik

Photoshop varken aşırı gereksiz bence sanirsam galiba

Photoshop daha pro cozumler ıcın. Bu uygulama ıse mobıl bır cozum. Ikısı arasında cok fark var.
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sarahaten 3 yıl
Berkan bey Türkiye'de sizden daha iyi uygulama haberleri ve inceleme yapan yok. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş.
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n3Xtg34r 3 yıl
Berkan dostum video için çok sağol. Bu çalışman bana referans olur daha farklı şeylerde denerim. Program üzerine bayağı bilgilendirici oldu benim için. İyi çalışmalar.
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FlyingHigh 3 yıl
çok zor ya fermuar fotosu yapmak :D
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berkans 3 yıl
djvietnam
berkans
djvietnam çok daha acayip şeyler yapılabilir bunun gibi vampir oldum hihihihi
PicsArt ilemı yaptınız bunu ?
yok abi başka bir teknikle picsArt giriş seviyesi programlar benim için çoçuk oyuncağı

Mesela hangi uygulama ? Tavsiye edelimde başkalarıda yararlansın.
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djvietnam 3 yıl berkans
berkans

djvietnam

berkans
djvietnam çok daha acayip şeyler yapılabilir bunun gibi vampir oldum hihihihi
PicsArt ilemı yaptınız bunu ?
yok abi başka bir teknikle picsArt giriş seviyesi programlar benim için çoçuk oyuncağı


Mesela hangi uygulama ? Tavsiye edelimde başkalarıda yararlansın.

link
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berkans 3 yıl
Farklı teknikler varsada paylaşalım arkadaşlar
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berkans 3 yıl
djvietnam
çok daha acayip şeyler yapılabilir bunun gibi vampir oldum hihihihi

PicsArt ilemı yaptınız bunu ?
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djvietnam 3 yıl berkans
berkans

djvietnam

çok daha acayip şeyler yapılabilir bunun gibi vampir oldum hihihihi


PicsArt ilemı yaptınız bunu ?

yok abi başka bir teknikle picsArt giriş seviyesi programlar benim için çoçuk oyuncağı
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Ersin ÇAKI 3 yıl
beceriksiz
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djvietnam 3 yıl
çok daha acayip şeyler yapılabilir bunun gibi vampir oldum hihihihi


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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djvietnam 3 yıl
biraz sabır gerektiren bir iş ve kesinlikle kalem şart ince işçilik için elle denedim olmuyor
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berkans 3 yıl
ghn
Fermuar dosyası için şifre çözme anahtarı istiyor onu paylaşabilir misiniz?

Linki güncelledim.
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djvietnam 3 yıl
yokbeolumbe
Videoyu mobil veriden izlemişim

500mb gitmiştir heralde o zaman
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strand 3 yıl
Fermuar dosyası için şifre çözme anahtarı istiyor onu paylaşabilir misiniz?
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