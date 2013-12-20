Fotoğraf düzenleme uygulaması Tanget artık LoryStripes ve Fragment'e aktarım yapabiliyor

Fotoğraf çekmekten hoşlanan ve çektiği fotoğrafları düzenleyerek daha güzel hale getirmek isteyen iPhone kullanıcıları için Ben Guerrette (Pixite) adlı geliştirici tarafından yayınlanan Tanget, yeni sürümüyle artık LoryStripes ve Fragment'e aktarım yapabiliyor.

Ben Guerrette tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması Tanget, içerisinde bulunan 15 adet farklı şeklin fotoğraflar üzerine eklenmesine, 43 adet farklı arka fon seçeneğinin uygulamasına imkan veriyor ve ayrıca 350 farklı renk ve karışım seçeneğiyle beraber geliyor. Kullanımının oldukça kolay olduğu belirtilen uygulama, fotoğraflar üzerinde boyutlandırma yapılmasına da izin verebiliyor ve Facebook, Twitter ya da Instagram gibi servisler ile doğrudan paylaşım yapabiliyor. Yayınlanan 1.4 sürümüyle genel olarak performansı geliştirilen ve bünyesine kesme aracı eklenen Tanget, ayrıca artık aynı geliştricinin elinden çıkan iOS uyumlu diğer fotoğraf uygulamaları LoryStripes ve Fragment'e de aktarım yaparak, düzenleme noktasında yeni olanaklar sunabiliyor.

3,59 TL fiyat etiketiyle satılan Tanget uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id666406520?mt=8