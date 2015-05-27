Fotoğraf odaklı Mac uygulaması Snapselect yeniden ücretsiz yapıldı

MacPhun'un elinden çıkan OSX 10.9 ve 64-bit sistemler için uyumlu fotoğraf uygulaması Snapselect, kısa bir süre için yeniden ücretsiz yapıldı.

Aperture, iPhoto, Lightroom, Tonality, Snapheal ile FX Photo Studio gibi popüler fotoğraf uygulamaları içerisinde eklenti olarak çalışan Snapselect, temel olarak fotoğraf seçimi noktasında görev yapıyor. Birbirine oldukça benzeyen fotoğraflar içerisinden en iyilerini seçerek kişilere ciddi bir zaman kazancı veren uygulama, bu seçimleri değiştirme şansını da özel bir seçim arayüzü üzerinden veriyor ve genel olarak MacPhun'un diğer uygulamaları gibi modern bir tasarımla geliyor.

Daha önce 18$'a satılan Snapselect uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/snapselect-duplicate-similar/id935700987?mt=12