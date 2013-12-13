Fotoğraf uygulaması iHDR, ücretsiz yapıldı

OS X 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için Alan Smith tarafından hazırlanan fotoğraf uygulamalarından iHDR, Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen ciddi indirim sonrası şimdi de ücretsiz yapıldı.

HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraflar oluşturma amacıyla hazırlanan iHDR, farklı pozlama değerine sahip fotoğrafları otomatik olarak konumlandırabiliyor ve özel algoritmasıyla bütün işlemleri hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor. Canon, Nikon, Sony, Olympus ve Panasonic markalı fotoğraf makinelerinin RAW fotoğraflarına destek veren uygulama, oldukça da basit bir ara yüz ile geliyor.

Daha önce 6,99$ fiyat etiketiyle satılan iHDR uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id712909803?mt=12