Fotoğraf ve video odaklı iOS uygulaması Since ücretsiz yapıldı

Market içerisinde ilginç uygulamalar ile yer alan Beyondf tarafından hazırlanan fotoğraf ve video odakli iOS uygulaması Since, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

iOS 6 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için hazırlanan Since, çağın çizgisine uygun bir sade arayüzle geliyor ve kişilere çektikleri fotoğraf ile videolardan ilginç zaman akışları hazırlayabiliyor. Bu fotoğrafları farklı tarzlarda düzenleyebilen ve özellikle bir noktanın zamansal değişimini güzel şekilde yansıtabilen uygulama, kayıt noktasında fotoğraflar için üç farklı boyut (Ufak, orta, büyük), video içinse 640×640 piksel çözünürlük desteği veriyor.





Daha önce 1,99 TL'ye satılan Since, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id848994669?mt=8