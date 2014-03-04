Fotoğraf ve videolardan otomatik slaytlar hazırlayabilen yeni iOS uygulaması: Sharalike

iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olarak Avincel Group adlı geliştirici tarafından geliştirilen en yeni uygulamalardan Sharalike, fotoğraf ve videolardan otomatik olarak slaytlar hazırlayabiliyor.

Destek verdiği işletim sistemine uygun bir arayüzle gelen Sharalike, temel olarak Facebook'un "Lookback" özelliğine benzer olarak eklenen fotoğraf ve videolardan akıllı seçim özelliğiyle animasyonlu slaytlar hazırlayabiliyor. Bu slaytları HTML temelinde otomatik ya da manuel olarak hazırlayarak standart tarayıcılar üzerinden izlenmesine (Örnek için buraya tıklayın) imkan tanıyan uygulama, kişilerin seçtikleri müziklerle çok daha etkili sonuçlar ortaya koyabiliyor ve bağlantı paylaşma yanında Facebook ile Twitter gibi popüler sosyal ağları da aktif olarak kullanabiliyor. Uygulamanın HTML tabanlı slaytlar için verdiği bulut depolama miktarı ise 5GB seviyesinde.

Kısa zaman sonra Windows, Mac ve Android işletim sistemli cihazlarla uyumlu versiyonun da geleceği belirtilen ve şimdilik beta aşamasında bulunan Sharalike'ın iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2014/03/04/sharalike-automatically-turns-photos-videos-into-shareable-slideshows/