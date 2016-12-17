Fotoğrafçılar, makinelerde daha efektif şifreleme istiyor

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Günümüzde teknolojinin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması çeşitli avantajların yanında işi teknoloji ile yürüyen belli meslek gruplarının harcadığı emeklerin boşa gitmesine sebep olabiliyor. Çeşitli ülkelerden 150’den fazla gazeteci, fotoğrafçı ve film yapımcıları bir araya gelerek Nikon, Sony, Canon, Olympus ve Fujifilm gibi önde gelen kamera üreticilerinden çektikleri görüntülerin makine üzerinde sıkı bir şifreleme yapılmasını sağlayacak sistemlerinin geliştirilmesi için bir bildiri imzaladı. Her ne kadar hafıza kartının çıkarılıp yok edilmesi sorununa çözüm olmasa da şimdilik bu adımın atılması ileride diğer sorunlara çözüm bulunması için bir başlangıç olacak.

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar gibi cihazlarda şifreleme sistemleri gelişmiş olsa da fotoğraf makinelerinde durum farklı. Fotoğraf makineleri şifreleme konusunda diğer cihazların gerisinde kalıyorlar. Bu sebeple çekilen görüntülerin çalınması veya yok edilmesi riski yüksek. Örnek vermek gerekirse savaş muhabirlerinin görev yaptığı bölgelerde devlet, otoritenin olmadığı yerlerde, yahut devlet otoritesi olsa bile herhangi bir baskı yönetiminin bulunduğu bölgelerde bin bir emek harcanarak çekilen görüntülerin polis veya bölge güçlerinin kolaylıkla eline geçmesi olası. Yok edilme tehlikesinin yanında bir de muhabirlerin çeşitli suçlarla suçlanması da şifrelemeyi daha elzem kılıyor. Yakın zamanda yaşanan Kanada fotoğraf muhabiri Ed Ou'nun gözaltına alınması bu durumu yeterince açıklıyor.

Bildiriyi imzalayanlar arasında gözaltına alının Ed Oui, 15 Oscar adayı ve kazananı, şifrelemeyi ihtiyaç olarak gören bağımsız yapıcılar da bulunuyor. Bu bildirinin hemen ardından Nikon şu açıklamayı yayınladı;

"Yaklaşık 100 yıldır Nikon, profesyonellere yönelik üstün kameralar ve NIKKOR objektifler üretmekteyiz. Yenilikçi, görüntü kalitesi yüksek, dayanıklı, kullanışlı ve beklentileri aşan ürünler sunmaya kararlıyız. Sürekli gelişmekte olan bir pazarın ihtiyaçlarını dinliyoruz ve fotoğrafçılardan gelen geri bildirimleri dikkate aldığımız düşünüldüğünde, ürünlerimizin özelliklerini kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yönelik en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz."

http://mashable.com/2016/12/15/open-letter-calls-for-camera-encyption/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full