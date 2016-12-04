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The Last of Us 2 duyuruldu

Playstation 3 için çıktığından oldukça beğeni toplayan aksiyon-macera ve hayatta kalma-korku türündeki The Last of Us'ın sabırsızlıkla beklenen devam oyunu Naughty Dog tarafından duyuruldu.
2 yıl
9,3b
1
22
Oyunlar
Oğuzhan Çakmak
Yazar
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Sony’nin kendi oyun stüdyosu Naughty Dog tarafından geliştirilen, aksiyon-macera ve hayatta kalma-korku türündeki The Last of Us'ın 10 Aralık 2011'deki Spike Video Oyunu Ödülleri sırasında duyurusu yapılmış ve dünya çapında 14 Haziran 2013'te satışa sunulmuştu. Çok beğenildiğinden PlayStation 4 için düzenlenip The Last of Us Remastered adıyla Amerika'da 29 Temmuz, Avrupa ve Avustralya'da 30 Temmuz, Birleşik Krallık'ta ise 1 Ağustos 2014 tarihlerinde tekrar yayınlanmıştı.
Gerek aldığı ödüller gerek oyuncuların olumlu tepkileri The Last of Us 2 için büyük beklenti oluşmasına sebep olmuştu. Uzun zamandır çeşitli sızdırmalar yapılsa da PlayStation Experience 2016 etkinliğine kadar Naughty Dog resmi bir duyuru gerçekleştirmemişti.
Sözü daha fazla uzatmadan sizleri Naughty Dog'un PlayStation Experience 2016 etkinliğinde The Last of Us 2 için yayınladığı fragman ile baş başa bırakalım. 74. dakika'dan itibaren izleyebilirsiniz.

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Free WiLL 2 yıl en beğenilen
ps3 de harika grafikleriyle çığır açan oyun ps4 pro gibi bir cihaz da neler yapar bilemiyorum :) tabi grafik bahane oyun şahane. Kısaca asın bayrakları :D
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alemburda34 2 yıl
Proda ne akar bu
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Scorpion28 1 yıl
Çıkış tatihi hakkında bilgi var mı?
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hedefilk10lysde 2 yıl
Muhteşem.İlk oyunu şaheser di
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DH Misafiri 2 yıl
34dxf csgo lol oynamaya devam çocuk hadi
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erkanberk 2 yıl
Millet oynamaya heves eder bende youtube dan izlemeye :)) Oynasanız da izlesek.
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freudunpiposu 2 yıl
Oyunu güzel kulan grafik mrafik değil. Oyunun kendisi harika. Film gibi senaryosu işleyişi var. Grafikler gerçektesin izlenimi vermiyor evet çok detaylı her köşeyi kendileri çizmişler. Bu oyunda grafik arayanın aklından şüphe ederim ben. Bu biraz, Queen dinleyip Brian May ne kadar pahalı gitar çalıyor yav demek gibi. Orda Bohemian Rhapsody bir şeyler anlatıyor ama !
1 Yanıt Yanıtla +1
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XPerience 2 yıl
Bu tür çok beğenilen ve övülen oyunların bazıları bende hayal kırıklığı yaşatıyor. Belki oyunda problem yok ama hikayesini be türünü sevemiyorum. Sürekli zombi öldürmekten bunaltı geliyor.
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lotraranel 2 yıl XPerience
XPerience

Bu tür çok beğenilen ve övülen oyunların bazıları bende hayal kırıklığı yaşatıyor. Belki oyunda problem yok ama hikayesini be türünü sevemiyorum. Sürekli zombi öldürmekten bunaltı geliyor.


Arkadasi alalim disari
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yekzan 2 yıl XPerience
XPerience
Bu tür çok beğenilen ve övülen oyunların bazıları bende hayal kırıklığı yaşatıyor. Belki oyunda problem yok ama hikayesini be türünü sevemiyorum. Sürekli zombi öldürmekten bunaltı geliyor.


Ben oynarken oyunun kalitesine şaşırdım,hikayeyi de beğendim, tabi o dönemde henüz bu tarz hikayelerin suyu çıkarılmamıştı. Ama sizin beğenmemiş olmanız ve bunu ifade edebilmeniz elbette hakkınız, çok övülüp bende de hayal kırıklığı uğratan şeyler oldu.Baba serisi ve Rezarvuar Köpeklerini izlerken - bu filmleri seven arkadaşlarımdan affımı dilerim- tahammül bile edemedim,arkadaş ortamında mecburiyetten izledim ama Esaretin Bedeli baya iyidir demişlerdi benim hayatımda izlediğim en iyi film oldu, iyi yönetmenlerin diğerleri kadar beğenilmeyen örneğin Spielberg'in ''Yapay Zeka'' filmini de ben çok beğenmiştim. Kısaca çoğunluğun beğendiği bir şeyi biz beğenmediğimizde bu bizim o şeyi anlamadığımızı ya da zevkimizin yeterince gelişmediğini göstermez. Bence iyi niyet ve doğru üslüpla herkese/ her şeye eleştiri getirilebilir, burada siz de onu yapmışsınız, saygı duyuyorum.
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JoeyBane 2 yıl
tuylerim diken diken oldu
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Barni Moloztaş 2 yıl
Bekliyoruz umarım kendini tekrar eden bir oyun olmaz.
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Kerim5100 2 yıl
Gümbür gümbür geliyor...
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Patren 2 yıl
Bu oyun 2018 yazin cikar, 2019 da zaten ps5 cikacak zaten kasimda
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