The Last of Us 2 duyuruldu

Sony’nin kendi oyun stüdyosu Naughty Dog tarafından geliştirilen, aksiyon-macera ve hayatta kalma-korku türündeki The Last of Us'ın 10 Aralık 2011'deki Spike Video Oyunu Ödülleri sırasında duyurusu yapılmış ve dünya çapında 14 Haziran 2013'te satışa sunulmuştu. Çok beğenildiğinden PlayStation 4 için düzenlenip The Last of Us Remastered adıyla Amerika'da 29 Temmuz, Avrupa ve Avustralya'da 30 Temmuz, Birleşik Krallık'ta ise 1 Ağustos 2014 tarihlerinde tekrar yayınlanmıştı.
Gerek aldığı ödüller gerek oyuncuların olumlu tepkileri The Last of Us 2 için büyük beklenti oluşmasına sebep olmuştu. Uzun zamandır çeşitli sızdırmalar yapılsa da PlayStation Experience 2016 etkinliğine kadar Naughty Dog resmi bir duyuru gerçekleştirmemişti.
Sözü daha fazla uzatmadan sizleri Naughty Dog'un PlayStation Experience 2016 etkinliğinde The Last of Us 2 için yayınladığı fragman ile baş başa bırakalım. 74. dakika'dan itibaren izleyebilirsiniz.
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Arkadasi alalim disari
Ben oynarken oyunun kalitesine şaşırdım,hikayeyi de beğendim, tabi o dönemde henüz bu tarz hikayelerin suyu çıkarılmamıştı. Ama sizin beğenmemiş olmanız ve bunu ifade edebilmeniz elbette hakkınız, çok övülüp bende de hayal kırıklığı uğratan şeyler oldu.Baba serisi ve Rezarvuar Köpeklerini izlerken - bu filmleri seven arkadaşlarımdan affımı dilerim- tahammül bile edemedim,arkadaş ortamında mecburiyetten izledim ama Esaretin Bedeli baya iyidir demişlerdi benim hayatımda izlediğim en iyi film oldu, iyi yönetmenlerin diğerleri kadar beğenilmeyen örneğin Spielberg'in ''Yapay Zeka'' filmini de ben çok beğenmiştim. Kısaca çoğunluğun beğendiği bir şeyi biz beğenmediğimizde bu bizim o şeyi anlamadığımızı ya da zevkimizin yeterince gelişmediğini göstermez. Bence iyi niyet ve doğru üslüpla herkese/ her şeye eleştiri getirilebilir, burada siz de onu yapmışsınız, saygı duyuyorum.
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