Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Eylül 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Panasonic

Panasonic, MFT sistem yeni fotoğraf makinesini yakın zaman içerisinde resmen duyurulabilir

Micro Four Thirds sistem yapısı ve ufak gövde boyutlarıyla lensleri değiştirilebilir bir model olarak hazırladığı tahmin edilen G serisi yeni Panasonic fotoğraf makinesinin, teknik olarak detaylanmamış olsa da Ekim ayı içerisinde resmen kullanıcılarına beğenisine sunulabileceği söyleniyor. Fotoğraf makinesiyle beraber aynı zamanda Panasonic 42,5mm f/1.2 lens modelinin de fiyatı resmen açıklanabilir.

Not: Yukarıda yer alan görsel temsilidir.





Fujifilm

Fujifilm, giriş seviyesi yeni aynasız fotoğraf makinesi için örnek fotoğraflar yayınladı

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Fujifilm tarafından duyurulan ve teknik olarak olarak16.3MP APS-C CMOS sensör, EXR II görüntü işlemcisi, 100-25600 ISO aralığı, firmanın XF ve XC serisi lensleri ile tam uyum, 3-inç 920K hareketli TFT LCD ekran, 49 noktadan otomatik netleme sistemi, 30-1/4000 enstantane değeri, dahili stereo hoparlör ile 1080p yani Full HD 30 FPS video (MOV / H.264) çekim kapasitesi, saniyede 5.6 kare seri çekim hızı detaylara sahip olan fotoğraf makinesi ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Fujifilm tarafından resmi olarak yayınlanan fotoğraflara buradan ulaşarak, makinenin gerçek koşullar altında gösterdiği performansı rahatlıkla görebilirsiniz.