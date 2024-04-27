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    Anlık Bildirim

    Sony Xperia 1 VI'nın fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    17 Mayıs'ta piyasaya sürülmesi beklenen Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia 1 VI'nın muhtemel fiyatı yakın zamanlı bir rapor sayesinde ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve fiyatı:
    Sony Xperia 1 VI'nın fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler
    Sony, yeni akıllı telefonu Xperia 1 VI'yı 17 Mayıs'ta piyasaya sürecek. Geçtiğimiz günlerde telefonun kamera adası hakkında çıkan söylentiler, Xperia 1 V'e kıyasla daha büyük kamera modüllerine işaret etmişti. Lansmana sayılı günler kala ise cihaz hakkındaki söylentiler artıyor ve yakın bir zamanda cihazın muhtemel fiyatı sızdırıldı.

    İşte Sony Xperia 1 VI'nın beklenen fiyatı ve özellikleri:

    Sony Xperia 1 VI'nın fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde FCC sertifikasında listelenen yeni amiral gemisi Sony Xperia 1 VI hakkında çıkan yeni bir rapor, cihazın muhtemel fiyatını ortaya çıkardı. Rapora göre Tayvan'da telefonun selefine kıyasla biraz daha düşük bir fiyata satılacağı ve yaklaşık 1288 dolar yerine 1224 dolar fiyatla satılacağı iddia edilmekte.

    Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise eski sızıntılara göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alması beklenen Sony Xperia 1 VI, 6.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak ve cihazın boyutu da 161.9 x 74.5 x 8.4mm olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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