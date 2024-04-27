Sony, yeni akıllı telefonu Xperia 1 VI'yı 17 Mayıs'ta piyasaya sürecek. Geçtiğimiz günlerde telefonun kamera adası hakkında çıkan söylentiler, Xperia 1 V'e kıyasla daha büyük kamera modüllerine işaret etmişti. Lansmana sayılı günler kala ise cihaz hakkındaki söylentiler artıyor ve yakın bir zamanda cihazın muhtemel fiyatı sızdırıldı.

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İşte Sony Xperia 1 VI'nın beklenen fiyatı ve özellikleri:

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde FCC sertifikasında listelenen yeni amiral gemisi Sony Xperia 1 VI hakkında çıkan yeni bir rapor, cihazın muhtemel fiyatını ortaya çıkardı. Rapora göre Tayvan'da telefonun selefine kıyasla biraz daha düşük bir fiyata satılacağı ve yaklaşık 1288 dolar yerine 1224 dolar fiyatla satılacağı iddia edilmekte.

Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise eski sızıntılara göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alması beklenen Sony Xperia 1 VI, 6.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak ve cihazın boyutu da 161.9 x 74.5 x 8.4mm olacak.

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Sony Xperia 1 VI'nın fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler