Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Kasım 2015"

Olympus

Olympus OM-D E-M1 ve E-M5 II önümüzdeki hafta güncelleniyor

Olympus'un detaylarına burada yer verdiğimiz retro görünümlü aynasız fotoğraf makineleri OM-D E-M1 ve E-M5 II, önümüzdeki hafta 4.0 ve 2.0 sürümlerine güncellenmeye hazırlanıyor. Firmware güncellemelerinin iki makine için de getireceği önemli değişiklik ve yenilikler ise şu şekilde sıralanıyor;

Focus Bracketing

Focus Stacking

Gelişmiş Focus Peaking

Sessiz çekim modu

4K Time-Lapse çekim

Video çekiminide 5 eksen ile dijital görüntü sabitleme (E-M1'e özel)

Video için senkronize edilmiş PCM Audio

Video özel flat çekim modları (E-M5 Mark 2'ye özel)

Video için 24p/25p kare hız desteği

Geliştirilmiş Anti-Shock Modu

RM-UC1 kablo ile video başlatma

Gelişmiş Olympus Capture

OI.Share ile canlı kompozisyon

M.Zuiko Premium lensler ve M.Zuiko 14-42mm EZ ile pürüzsüz diyafram desteği

Konu hakkında Olympus'un hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Sektörel

Samsung, Hollanda'dan da çıkış yaptı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, fotoğraf makinesi sektöründen çıkış sürecini devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da satış yapmayı bırakan şirket, gelen yeni bilgilere göreyse Hollanda'da da benzer bir adım attı ve fotoğraf makinesi ile video kamera satışını durdurdu.

Rehber

TheCameraStoreTV, "Log" videolar için güzel bir video hazırladı

Video dünyasının RAW formatı diyebileceğimiz Log video formatı için YouTube'un sevilen kanallarından TheCameraStoreTV açıklayıcı bir rehber hazırladı. Direkt olarak aşağıda izleyebileceğiniz video, Log formatı ile nasıl çalışılacağını, bu format ile yapılabilecekleri ve artı ile eksi yanları görsel olarak gözler önüne seriyor. İyi seyirler.



