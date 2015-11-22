Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Kasım 2015"

Haber Editörü
Olympus
Olympus OM-D E-M1 ve E-M5 II önümüzdeki hafta güncelleniyor
Olympus'un detaylarına burada yer verdiğimiz retro görünümlü aynasız fotoğraf makineleri OM-D E-M1 ve E-M5 II, önümüzdeki hafta 4.0 ve 2.0 sürümlerine güncellenmeye hazırlanıyor. Firmware güncellemelerinin iki makine için de getireceği önemli değişiklik ve yenilikler ise şu şekilde sıralanıyor;
- Focus Bracketing
- Focus Stacking
- Gelişmiş Focus Peaking
- Sessiz çekim modu
- 4K Time-Lapse çekim
- Video çekiminide 5 eksen ile dijital görüntü sabitleme (E-M1'e özel)
- Video için senkronize edilmiş PCM Audio
- Video özel flat çekim modları (E-M5 Mark 2'ye özel)
- Video için 24p/25p kare hız desteği
- Geliştirilmiş Anti-Shock Modu
- RM-UC1 kablo ile video başlatma
- Gelişmiş Olympus Capture
- OI.Share ile canlı kompozisyon
- M.Zuiko Premium lensler ve M.Zuiko 14-42mm EZ ile pürüzsüz diyafram desteği
Konu hakkında Olympus'un hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Sektörel
Samsung, Hollanda'dan da çıkış yaptı
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, fotoğraf makinesi sektöründen çıkış sürecini devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da satış yapmayı bırakan şirket, gelen yeni bilgilere göreyse Hollanda'da da benzer bir adım attı ve fotoğraf makinesi ile video kamera satışını durdurdu.
Rehber
TheCameraStoreTV, "Log" videolar için güzel bir video hazırladı
Video dünyasının RAW formatı diyebileceğimiz Log video formatı için YouTube'un sevilen kanallarından TheCameraStoreTV açıklayıcı bir rehber hazırladı. Direkt olarak aşağıda izleyebileceğiniz video, Log formatı ile nasıl çalışılacağını, bu format ile yapılabilecekleri ve artı ile eksi yanları görsel olarak gözler önüne seriyor. İyi seyirler.
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Fotoğraf sektörünün dev isimlerinden olan Canon ile Samsung'u aynı kefeye koymanız şaşırtıcı açıkcası.