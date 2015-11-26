Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Kasım 2015"

Canon

Canon, büyümek için yeni satın almalar planlıyor

Görüntüleme sektörünün en büyük şirketleri arasında başı çeken Canon, CanonRumors'un haberine göre daha da büyümek için bünyesine yeni görüntüleme şirketleri dahil etmeyi planlıyor. Şirketin tam olarak ilgilendiği isimler bilinmezken, geçtiğimiz dönemde Sigma'yı satın almak istediği ancak şirket CEO'su Kazuto Yamaki'nin buna izin vermediği, bir ara da orta formatın önemli ismi Hasselblad'ı almayı ciddi cidi düşündüğü belirtiliyor. Bu isteğinden de vazgeçen şirketin, özellikle profesyonel video tarafında çalışmalarının olabileceği söylentiler arasında yer alıyor.

Canon'un yeni amiral gemisi detaylanmaya devam ediyor

Yukarıda bahsettiğimiz üzere büyümek için yollar arayan Canon'un yeni amiral gemisi EOS-1D X Mark II, çıkışı yaklaştıkça teknik olarak detaylanmaya devam ediyor. 2016 yılında rafalardaki yerini alması beklenen model, CanonRumors'un son haberine göre şu özelliklere sahip olacak;

24MP FF sensör

80 AF noktası

Yeni görüntü işleme teknolojisi

14 durak dinamik aralık

Saniyede 15 kare seri çekim hızı

4K video

Çift CFast hafıza kart desteği

Eskiye oranla çok daha büyük LCD ekran

Canon EOS-1D X Mark II hakkında daha fazla detayın yakın zamanda ortaya çıkması bekleniyor.

Sony

Sony'nin beklenen 24-70mm f/2.8 FE lensi yakında geliyor

A serisi FF sensörlü aynasız fotoğraf makineleri ile sektörde büyük bir değişim yapan Sony'nin uzun zamandı beklenen E-Bayonet lensi 24-70mm f/2.8 FE ortaya çıktı. Şirketin sadece çalışanlarının ulaşabildiği "Assist" internet sitesi üzerinde ismi görünen lens, verilen bilgilere göre buraya eklendiyse büyük ihtimal yeni yılın ilk aylarında resmi olarak duyurulacak. Tam Kare sensörlü E-Bayonet modellerle uyumlu lensin teknik ayrıntıları ise halen belirsizliğini koruyor.