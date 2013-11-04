Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Photography Blog, Fujifilm XF 23mm F/1.4 R lens incelemesini yayınladı

Güncel fotoğraf makineleri ve lensleri inceleme şansına erişen başarılı sitelerden Photography Blog’un masasına son olarak Fujifilm XF 23mm F/1.4 R lens modeli konuk oldu. Firmanın X-Sistem fotoğraf makineleri ile uyumlu olan lens, yapılan testler sonucunda siteden tasarım, kullanım kolaylığı ve görüntü kalitesi açısından 5 üzerinden 4.5, genel özellikler açısında 5 ve fiyat-performans oranı açısında 4 puan almaya hak kazandı. Genel olarak yüksek oranda önerilen lensin incelemesine ve çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.









Olympus





DigitalRev, Olympus OM-D E-M1 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer Olympus’un OM-D E-M1 model isimli yeni fotoğraf makinesini inceledi. Makinenin genel gövde, menü ve teknik özelliklerinin anlatıldığı bu yeni incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



