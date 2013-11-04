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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Fujifilm

Photography Blog, Fujifilm XF 23mm F/1.4 R lens incelemesini yayınladı  
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Güncel fotoğraf makineleri ve lensleri inceleme şansına erişen başarılı sitelerden Photography Blog’un masasına son olarak Fujifilm XF 23mm F/1.4 R lens modeli konuk oldu. Firmanın X-Sistem fotoğraf makineleri ile uyumlu olan lens, yapılan testler sonucunda siteden tasarım, kullanım kolaylığı ve görüntü kalitesi açısından 5 üzerinden 4.5, genel özellikler açısında 5 ve fiyat-performans oranı açısında 4 puan almaya hak kazandı. Genel olarak yüksek oranda önerilen lensin incelemesine ve çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.


Olympus

DigitalRev, Olympus OM-D E-M1 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer Olympus’un OM-D E-M1 model isimli yeni fotoğraf makinesini inceledi. Makinenin genel gövde, menü ve teknik özelliklerinin anlatıldığı bu yeni incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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Ed - 5 yıl
em-1 konusunda kai ile aynı fikirdeyim. grip falan takmaları güzel olmamış, dslr gibi olmuş makine. m 4/3 makinelerin güzelliği küçük olmaları. küçük sensör dezavantajını aynasız olmak, küçük ve hafif olmak, sessiz olmak gibi özelliklerle telafi ediyorlar. şimdi insan em-1'e birsürü para vereceğine d5100 de alabilir.

em-5 iyi iyi :)
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