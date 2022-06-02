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    Panasonic ve Leica, geleceğin kameraları için birlikte çalışacak: L squared Technology

    Panasonic ve Leica, duyurdukları L squared Technology girişmleriyle gelecekteki kamera teknolojilerini geliştirmek için birlikte çalışacaklarını açıkladılar.    
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    Panasonic ve Leica, geleceğin kameraları için birlikte çalışacak

    Panasonic ve Leica, yeni teknolojiler geliştirmek ürünlerine entegre etmek için birlikte çalışacaklarını duyurdular. L squared(L²) Technology adlı yeni girişim, yeni kameralar, lensler ve yeni nesil yazılımlar üretecek.

    Daha iyi ürünler için ortak çalışılacak

    Bir süredir belirli geliştirmeler için birlikte çalışan Panasonic ve Leica, mevcut ortaklığını daha da ileriye taşıyorlar. L squared Technology, Leica ve Lumix'in güçlü yanlarını birleştirecek ve ürün yeteneklerini daha da geliştirmeye odaklanacak.

    Leica CEO'su Matthias Harsch: "Panasonic ile uzun yıllardır ortaklık ve güven ruhu içinde çalışıyoruz ve kapsamlı uzmanlıkları tartışılmaz. L² Technology ile yetkinliklerimizin birleşimi, ortaklıkta bir başka kilometre taşıdır ve kamera pazarındaki günümüzün zorluklarını karşılamanın en iyi yolunun, segmentlere ayırmak ve uzmanlaşmak değil, gelecek için ortak çözümler oluşturmak için yetenekleri derinleştirmek olduğunu kanıtlamaktadır." dedi.

    Panasonic tarafından yapılan açıklamada, fotoğraf ve videoların gerçek zamanlı olarak küresel paylaşıldığı bir çağın gelmesinin kameraları daha önemli bir konuma getirdiği ve bu konuda Leica ile çalışacak olmalarının önem kazandığı belirtildi. L squared Technology tarafından gerçekleştirilecek çalışmanın ilk ürünün ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/panasonic-and-leica-unveil-l-squared-plan-to-jointly-develop-cameras-and-lenses-120016970.html https://news.panasonic.com/global/press/data/2022/05/en220531-5/en220531-5.html
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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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