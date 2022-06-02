Panasonic ve Leica, geleceğin kameraları için birlikte çalışacak: L squared Technology

Panasonic ve Leica, yeni teknolojiler geliştirmek ürünlerine entegre etmek için birlikte çalışacaklarını duyurdular. L squared(L²) Technology adlı yeni girişim, yeni kameralar, lensler ve yeni nesil yazılımlar üretecek.

Daha iyi ürünler için ortak çalışılacak

Bir süredir belirli geliştirmeler için birlikte çalışan Panasonic ve Leica, mevcut ortaklığını daha da ileriye taşıyorlar. L squared Technology, Leica ve Lumix'in güçlü yanlarını birleştirecek ve ürün yeteneklerini daha da geliştirmeye odaklanacak.

Leica CEO'su Matthias Harsch: "Panasonic ile uzun yıllardır ortaklık ve güven ruhu içinde çalışıyoruz ve kapsamlı uzmanlıkları tartışılmaz. L² Technology ile yetkinliklerimizin birleşimi, ortaklıkta bir başka kilometre taşıdır ve kamera pazarındaki günümüzün zorluklarını karşılamanın en iyi yolunun, segmentlere ayırmak ve uzmanlaşmak değil, gelecek için ortak çözümler oluşturmak için yetenekleri derinleştirmek olduğunu kanıtlamaktadır." dedi.

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Panasonic tarafından yapılan açıklamada, fotoğraf ve videoların gerçek zamanlı olarak küresel paylaşıldığı bir çağın gelmesinin kameraları daha önemli bir konuma getirdiği ve bu konuda Leica ile çalışacak olmalarının önem kazandığı belirtildi. L squared Technology tarafından gerçekleştirilecek çalışmanın ilk ürünün ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.

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Panasonic ve Leica, geleceğin kameraları için birlikte çalışacak