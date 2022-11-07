Sony akıllı telefonlar için yeni sensörler geliştiriyor

Gelişmiş kamera yetenekleri sunacak
Sony'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan yeni bir videoya göre, yeni seri LYTIA olarak markalanacak. Videoda şirket, insanların dünyayı renk, ışık, gölge ve anlar aracılığıyla algıladığını bildiriyor ve üretici yeni sensörlerle tüm bu yönleri yakalamak istiyor.
Pazarlama cümlelerini bir yana koyarsak şirket daha iyi HDR çekim ve yeni nesil otomatik odaklamadan bahsediyor. Diğer teknik göstergeler henüz rapor edilmiş değil. Bu nedenle sensörün ne kadar daha iyi olacağını söylemek zor. Ancak, bir inç olacaksa, daha fazla ışık ve daha iyi fotoğrafçılık yetenekleri sağlayacağı kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence