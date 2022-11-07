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    Sony akıllı telefonlar için yeni sensörler geliştiriyor

    Sony önümüzdeki dönemde LYTIA markası altında piyasaya süreceği yeni nesil sensörler, akıllı telefon kameralarını bir sonraki seviyeye taşımayı hedefliyor.      
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    Sony akıllı telefonlar için yeni sensörler geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Sony daha önce Xiaomi 12S Ultra'da bulunan ve yakında diğer üst düzey modellerde de görünecek olan bir inçlik IMX989 akıllı telefon sensörünü piyasaya sürmüştü. Ancak Japon şirket şimdiden mobil cihazlar için yeni bir çözüm hazırlıyor.

    Gelişmiş kamera yetenekleri sunacak

    Sony'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan yeni bir videoya göre, yeni seri LYTIA olarak markalanacak. Videoda şirket, insanların dünyayı renk, ışık, gölge ve anlar aracılığıyla algıladığını bildiriyor ve üretici yeni sensörlerle tüm bu yönleri yakalamak istiyor.

    Pazarlama cümlelerini bir yana koyarsak şirket daha iyi HDR çekim ve yeni nesil otomatik odaklamadan bahsediyor. Diğer teknik göstergeler henüz rapor edilmiş değil. Bu nedenle sensörün ne kadar daha iyi olacağını söylemek zor. Ancak, bir inç olacaksa, daha fazla ışık ve daha iyi fotoğrafçılık yetenekleri sağlayacağı kesin.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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