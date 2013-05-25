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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafları çizgi romana çeviren uygulama: Halftone 2

6 yıl
1,7b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafları çizgi romana çeviren uygulama: Halftone 2

2011 yılının en iyi fotoğraf uygulaması seçilen ve 2 milyondan fazla indirilen Halftone uygulamasının yeni versiyonu Halftone 2, fotoğrafların çizgi romana çevrilmesine yardım ediyor.
Juicy Bits tarafından geliştirilen Halftone 2, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda yeniden hazırlanmış durumda. İçerisinde yer alan birçok seçenek ve hazır objeyle fotoğrafların oldukça başarılı birer çizgi roman haline getirilmesine imkan veren uygulama, dokunmatik ekranların sağladıklarından sonuna kadar yararlanıyor. Yeni dairesel menü özelliği ile büyük kullanım kolaylığı sağlayan Halftone 2, kullanılan vektör tabanlı grafik motoru sayesinde eklenen bütün objelerin oldukça keskin ve kaliteli görünmesini sağlayabiliyor.
Hazırlanan çizgi romanların E-Posta, Twitter, Facebook, Flickr ve Dropbox gibi sosyal üzerinde rahatça aktarabilen ve ücretsiz olarak sunulan Halftone 2, iOS 6.0 ve üzeri iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Ekstra içeriklerin satın alınmasına da imkan veren uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.
 
Fotoğrafları çizgi romana çeviren uygulama: Halftone 2

https://itunes.apple.com/tr/app/halftone-2/id603139024?mt=8 Yorum Yaz
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Guest-334F3CF19 6 yıl
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