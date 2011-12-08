Foursquare 15 milyon kullanıcıya ulaştı

Uydu navigasyon sistemlerinin yaygın olarak kullanılmaya başlamasının ardından bir anda popüler olan lokasyon paylaşım uygulamaları yükselişine devam ediyor. Uygulamaların en ünlülerinden Foursquare 15 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir başarıya imza attı.





Kullanıcıların yüzde 50'si ABD sınırları içerisinde iken yüzde 50'si diğer ülkelerin sınırları içerisinde.





Facebook'un da lokasyon paylaşım rekabetine dahil olması kullanıcı ilgisini çekme açısından daha zorlu bir mücadelenin başlamasına neden oldu. Sosyal ağın lokasyon tabanlı paylaşım yapan 350 milyon üyesi bulunuyor. Foursquare'de ise sayı 15 milyon. Foursquare geçen yıla göre 3 kat artış gösterdi ancak rekabetin içerisinde daha fazla kullanıcıya hitap etmesi gerekiyor.





Facebook hesaba katılmadan ABD'de 20 milyon akıllı telefon kullanıcısının sosyal lokasyon uygulamaları indirdiği tahmin ediliyor. Facebook'un Facebook Places adında bağımsız bir uygulamayla elini güçlendirecek olması önemli bir adım sayılabilir.





Lokasyon tabanlı uygulamalar, bir örneğini kısa süre önce ülkemizde de gördüğümüz paylaşım esnasında sürpriz indirimler veya hediyeler kazandırarak daha fazla ilgi çekme konusunda adımlar atıyor.