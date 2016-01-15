Foursquare yeni CEO’su ile artık para kazanmak istiyor

Akıllı telefonlarda konum erişiminin uygulamalar tarafından kullanılmasının alışılageldik olmadığı yıllarda ortaya çıkan Foursquare, belki de mobil cihazlar için konumlama işlevinin ne derece stratejik olabildiğine de işaret ediyordu aynı zamanda. 2009 yılında Naveen Selvadurai ile birlikte Foursquare’i kuran Dennis Crowley, kullanıcıların konum bildirimi yapabilmesine olanak tanıyan bir sosyal ağı hayata geçirmişti.

200’e yakın çalışanı bulunan Foursquare, toplamda 160 Milyon Dolar yatırım almış durumda. Yeni CEO ile birlikte elindeki potansiyeli hızlı bir şekilde paraya dökmesi zaruri olan Foursquare, aksi takdirde bir yere varamadan farklı bir markanın küçük bir departmanı olarak yoluna devam etmek zorunda kalabilir.

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Konum paylaşımını bir oyuna dönüştüren ve küresel ölçekte yüzlerce kullanıcının katıldığı ilginç bir dünya haline gelen Foursquare, zaman içinde ulaştığı 650 Milyon Dolar değerlemeyi çok fazla koruyamadı. Hızla değer kaybeden şirket, Foursquare başta olmak üzere diğer konum özelinde işler yapan rakiplerle mücadele etmek adına çareyi ikiye bölünmekte buldu. Kullanıcıların check-in yaptığı ve Foursquare’i bugün olduğu noktaya taşıyan işi Swarm adında yeni bir uygulamaya devreden şirket, Foursquare uygulamasını ise mekanlar için bir bilgi veri tabanı olarak sunmaya devam etti.Foursquare’ın sadık kitlesi, halen uygulamayı kullanmaya devam etse ve hiçbir türevi servis konum bildirimi noktasında Foursqaure kadar popüler olmasa da şirket düşüşe bir türlü dur diyemedi. Değeri iki yıl içinde yarıdan fazla eriyen Foursquare, para kazanmayı bir türlü başarabilmiş değil.Son olarak 45 Milyon Dolar E sınıfı yatırım desteği alan şirkette CEO’nun ayrılışı ise bardağı taşıran son damla olarak yorumlanabilir. Dennis Crowley, yönetim kuruluna başkanlık etmeyi sürdürecek olsa da artık yeni CEO, 2014 yılından bu yana COO olarak görev yapan Jeff Glueck.Foursquare’ın yeni dönemdeki gelir kalemlerinden ilkine ilişkin de bazı bilgiler ortaya çıkmış durumda. Bu bağlamda yapılacak ilk hamle, gerçekleştirilecek ortaklık sözleşmeleri ile servis sağlayıcılar ile veri tabanlarının paylaşılması olacak. Zaten bu odakta bazı anlaşmaları bulunan Foursquare B2B odağında hareket ederek, Apple, Twitter hatta Pinterest gibi isimlere mekan bilgilerini satacak.Hali hazırda 100.000’den fazla geliştiricinin Foursquare API’larını kullandığını biliyoruz. Bu çalışma ise açık olarak sunulan API’larda bir kesintiye gidilmesi sonucunu da doğurabilir. Doğrudan müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmiş data’lar sunarak ilerlemek ise Foursuqare için ruhunu satmak demek olup olmayacağı ise uzun dönemdeki büyüme yahut gerileme süreci içinde anlam kazanacak.