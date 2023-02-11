Deprem bölgesindeki evin hasar durumunu öğrenme: Hasar sorgulama nasıl yapılır?

- e-Devlet’ten hasar sorgulama nasıl yapılır 💡
- Hasar tespit sorgulama sitesi ile evin hasar durumunu öğrenme 🔽
- Hasar tespit nedir ❓
- Az hasarlı bina ne demek 🏡
- Orta hasarlı bina ne demek 🏠
- Ağır hasarlı bina ne demek 🏘️
- Acil yıkım kararı olan binalar 🏚️
- Yorumlar
e-Devlet’ten hasar sorgulama nasıl yapılır 💡
- eDevlet hasar tespit sorgulama sayfasını açın.
- Oturduğunuz adresin durumunu öğrenmek için ikametgah ile başlayan seçeneğe tıklayın.
- Binanızın hasar durumu gösterilecektir.
Hasar tespit sorgulama sitesi ile evin hasar durumunu öğrenme 🔽
- Bakanlığın hasar tespit sorgulama sitesine girin.
- Adres bilgilerini girin ve Ara butonuna tıklayın.
- Binanızın ne derece hasarlı olduğu bilgisi çıkacaktır.
Hasar tespit nedir ❓
Az hasarlı bina ne demek 🏡
Depremde az hasarlı bina ne anlama gelir ve az hasarlı binada oturulur mu?Az hasarlı bina, deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. Yetkililere göre, bu binada oturmada bir sakınca yoktur.
Orta hasarlı bina ne demek 🏠
Depremde orta hasarlı bina nasıl olur ve orta hasarlı binaya girilir mi? Orta hasarlı bina, deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalar olarak değerlendirilir. Orta hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden binada oturulması önerilmez. Evin de boşaltılması gerekir.
Ağır hasarlı bina ne demek 🏘️
Acil yıkım kararı olan binalar 🏚️
Acil yıkılacak binalar, deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Uzmanlarımız ile hasar tespit çalışmaları tüm illerde çalışmalar devam ediyoruz. Şu ana kadar ülke genelinde 122 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Gaziantep’te 4 bin 475 bina, 12 bin 423 ev konut ve iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ağır, orta ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da tespit çalışmaları bittikten sonra kullanabileceğini ifade etmek istiyorum’’ dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah