Deprem bölgesindeki evin hasar durumunu öğrenme: Hasar sorgulama nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş merkezli depremde birçok bina yerle bir olurken bazıları hasar aldı, bazıları ise yıkılacak durumunda. Vatandaşlar, evlerinin az hasarlı mı, orta hasarlı mı yoksa yıkılacak durumda mı olduğunu merak ediyor. Evin hasar durumu nasıl öğrenilir? e-Devletten hasar sorgulama ile evin hasar durumu kolayca öğrenilebiliyor.

Hasar tespit sorgulama sitesi ile evin hasar durumunu öğrenme 🔽 Tam Boyutta Gör Bakanlığın hasar tespit sorgulama sitesine girin. Adres bilgilerini girin ve Ara butonuna tıklayın. Binanızın ne derece hasarlı olduğu bilgisi çıkacaktır.

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Hasar tespit nedir ❓ Tam Boyutta Gör Hasar tespit ne anlama gelir? Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı veya ağır hasarlı/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir. Az hasarlı bina ne demek 🏡 Depremde az hasarlı bina ne anlama gelir ve az hasarlı binada oturulur mu?Az hasarlı bina, deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. Yetkililere göre, bu binada oturmada bir sakınca yoktur. Orta hasarlı bina ne demek 🏠 Depremde orta hasarlı bina nasıl olur ve orta hasarlı binaya girilir mi? Orta hasarlı bina, deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalar olarak değerlendirilir. Orta hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden binada oturulması önerilmez. Evin de boşaltılması gerekir. Ağır hasarlı bina ne demek 🏘️ Tam Boyutta Gör Ağır hasarlı bina nasıl olur ve ağır hasarlı binadan eşya alınır mı? Ağır hasarlı bina, deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. Ağır hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır. Ağır hasarlı binadan eşya alınması önerilmez. Acil yıkım kararı olan binalar 🏚️ Acil yıkılacak binalar, deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Uzmanlarımız ile hasar tespit çalışmaları tüm illerde çalışmalar devam ediyoruz. Şu ana kadar ülke genelinde 122 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Gaziantep’te 4 bin 475 bina, 12 bin 423 ev konut ve iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ağır, orta ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da tespit çalışmaları bittikten sonra kullanabileceğini ifade etmek istiyorum’’ dedi.

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