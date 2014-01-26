"Foxconn 100 adet safir cam kaplama iPhone prototipi üretti"

Tim Cook'un Teksas Austin'de safir cam üretim tesisi kuracağını açıklamasının ardından bu panellerin nerede kullanılacağı merak konusu olmuştu.





Gorilla Glass camlardan kat kat daha fazla sağlamlık sunan safir ekranlar bilindiği gibi iPhone 5S TouchID parmak izi okuyucusunda ve arka kamera sensöründe kullanılıyor. Maliyeti fazla ve üretilmesi zor olduğu için safir camlar genelde küçük boyutlu objelerin korunmasında karşımıza çıkıyor.





Ancak üretimin giderek kolaylaşmaya başlaması, safir ekranların akıllı telefonlarda da kullanılabileceği ihtimalini ortaya çıkarmıştı. Çin'den gelen yeni bir bilgi Apple'ın denemelere çoktan başladığını iddia ediyor.





İddialara göre Foxconn Çin'deki bir fabrikasında 100 adet safir ekranlı iPhone prototipi üretti. Apple bu sayede safir ekranların iPhone'a nasıl etki yapacağını test edecek.





Apple hali hazırda Synopsys ve Bern Optics firmalarından safir ekran tedariği yapıyor. Apple'ın dünyadaki safir üretiminin yüzde 10'unu kullandığına inanılırken, artan talep nedeniyle bu iki üretici tesislerini genişletiyor.





Apple'ın iPhone modellerinde yakın bir gelecekte safir ekran kullanması beklenmiyor. Safir ekranların daha çok iWatch akıllı saatinde kullanılabileceği düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Report-Foxconn-assembles-100-Apple-iPhone-prototypes-using-sapphire-glass-screens_id51793