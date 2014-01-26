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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Foxconn 100 adet safir cam kaplama iPhone prototipi üretti"

5 yıl
11,6b
1
37
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Tim Cook'un Teksas Austin'de safir cam üretim tesisi kuracağını açıklamasının ardından bu panellerin nerede kullanılacağı merak konusu olmuştu.

Gorilla Glass camlardan kat kat daha fazla sağlamlık sunan safir ekranlar bilindiği gibi iPhone 5S TouchID parmak izi okuyucusunda ve arka kamera sensöründe kullanılıyor. Maliyeti fazla ve üretilmesi zor olduğu için safir camlar genelde küçük boyutlu objelerin korunmasında karşımıza çıkıyor.

Ancak üretimin giderek kolaylaşmaya başlaması, safir ekranların akıllı telefonlarda da kullanılabileceği ihtimalini ortaya çıkarmıştı. Çin'den gelen yeni bir bilgi Apple'ın denemelere çoktan başladığını iddia ediyor.

İddialara göre Foxconn Çin'deki bir fabrikasında 100 adet safir ekranlı iPhone prototipi üretti. Apple bu sayede safir ekranların iPhone'a nasıl etki yapacağını test edecek. 

Apple hali hazırda Synopsys ve Bern Optics firmalarından safir ekran tedariği yapıyor. Apple'ın dünyadaki safir üretiminin yüzde 10'unu kullandığına inanılırken, artan talep nedeniyle bu iki üretici tesislerini genişletiyor. 

Apple'ın iPhone modellerinde yakın bir gelecekte safir ekran kullanması beklenmiyor. Safir ekranların daha çok iWatch akıllı saatinde kullanılabileceği düşünülüyor. 

http://www.phonearena.com/news/Report-Foxconn-assembles-100-Apple-iPhone-prototypes-using-sapphire-glass-screens_id51793 Yorum Yaz
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl en beğenilen
Küçük boyutlu objeleri koruyosa iPhone ekranını da koruyabilir
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Proximity 5 yıl
@prank31

Sadece yorumunuzu yazmak yetmiyor mu? Olduğu gibi bütün haberi alıntılamaktaki amaç ne? Mobilden giren var, kotalı olan var. Ayrıca ne diye gereksiz yere sayfayı işgal ediyorsunuz. Sanki millet haberi okuyamıyor. Hey Allahım.
@prank31Sadece yorumunuzu yazmak yetmiyor mu? Olduğu gibi bütün haberi alıntılamaktaki amaç ne? Mobilden giren var, kotalı olan var. Ayrıca ne diye ge...
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General. 5 yıl
Seviye yerlerde?
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Zelas 5 yıl
Safir yaparlarlarsa butun turk halki telefonunu satip onu alir hem en son cikan model hem de safir vaoov sorsan ne farki var diye hicbiri bilmeyecek ama telefonum safir diye hava atacak
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Stilt_Skin 5 yıl
prank31

Sadece yorumunuzu yazmak yetmiyor mu? Olduğu gibi bütün haberi alıntılamaktaki amaç ne? Mobilden giren var, kotalı olan var. Ayrıca ne diye gereksiz yere sayfayı işgal ediyorsunuz. Sanki millet haberi okuyamıyor. Hey Allahım.



O alıntıların hepsi senin şu profil resmindeki 25kb lik gif ten daha az tutuyo...
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Valve Corporation 5 yıl
Teknoloji sürekli gelişim halinde... Peki ya bütçemiz de sürekli teknoloji gibi sürekli gelişiyor mu ? İşlemci üretim teknolojisin de newtonmetre olarak bilinen üretim teknoloji düşüyor.Yani daha küçük alana daha çok transistör yerleştirmek.Şuan en küçüğü 22nm olması lazim 3D transistörler gündemdeydi zaten.
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darkaura 5 yıl
fii tarihinde safir ekranli cep telefonum vardi. o zamanlar kiymetini bilmemisim demek :D
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xmasx 5 yıl
Baska bir haberde eger, Apple iphone`nun ekranını tamamen safir yapsa 30 dolar maliyeti cıkıyor deniliyordu..
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darkaura 5 yıl xmasx
ozzy_carpe

Baska bir haberde eger, Apple iphone`nun ekranını tamamen safir yapsa 30 dolar maliyeti cıkıyor deniliyordu..

bu tip maliyet hesaplarina prim vermemek gerek. apple 100 milyonlarca iphone satiyor. piyasadan bu miktarda safir cam talep ettiginizde bunu istediniz hizda, hacimde ve kalitede uretebilcek firma varmi. su anki satis fiyati su anki uretim ve talebe gore olusan bir sey. bir urunden 100milyonlarca istediginiz anda fiyat cok farkli olur. bunun uzerine uretim icin kurulcak yeni tesislerin, altyapinin fiyatida eklenir, asiri talepden yukselecek hammadde fiyatlarida.
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simbilli 5 yıl
Bill Gates' in olmadığı Apple bir hiç
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magnificus 5 yıl simbilli
simbilli
Bill Gates' in olmadığı Apple bir hiç



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gokceonur 5 yıl
Gençler eğleniyor muyuz ?
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General. 5 yıl
Seviye yerlerde?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şimdiden %10 nu kullanıyorsa ekran yaparsan tamamı olur herhalde
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aozgec 5 yıl
dolar böyle gidersen hakkaten bir sonraki iphone epey cep yakacak...
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