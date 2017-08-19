Foxconn ABD'deki ilk fabrikası için 3 milyar dolarlık teşvik alacak

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Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump, Foxconn'un patronu Tery Gou ile görüşmüş ve bu görüşmeden kısa bir süre sonra Gou, Foxconn'un ABD'deki ilk fabrikasını duyurmuştu. Wisconsin eyaletinde kurulacak olan ve ilk etapta 3000 kişinin istihdam edileceği tesis için henüz Senato'da oylama yapılmadı ve finans komitesine onayı alınmadı ancak Wisconsin eyaleti fabrikayı kısa sürede işler hale getirecek bir teşvik paketini onayladı.





Finansal Açıdan Eleştiriliyor

Eyalet meclisinde onaylanan pakete göre 3 yıl içinde ABD'de 10 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Foxconn'a 3 milyar dolarlık teşvik sağlanacak. Wisconsin Valisi Scott Walker tarafından da desteklenen teşvik paketi uyarınca Foxconn'a; nakit ödemelerinde yaklaşık 2.85 milyar dolar, vergi ödemelerinde ise 150 milyon dolarlık indirim sağlanacak. 56 kabul oyuna karşılık 28 ret oyuyla onaylanan teşvik paketi, 3 milyar doların bu fabrikada çalışacak olan 3000 işçinin 15 yıl boyunca alacağı toplam maaştan bile fazla olduğu gerekçesiyle eleştirirken paketi savunanlar ise ilerleyen yıllarda çalışan sayısının 13.000'e ulaşacağına ve Foxconn'un ABD'de üretim yapmasının ülke ekonomisine olan katkısına dikkat çekti.





Bir eyalet tarafından yabancı bir şirkete sağlanan en büyük teşvik olarak değerlendirilen pakete karşı çıkan Ball State Üniversitesi'nden Prof. Michael Hicks ise Wal-Mart'ın yarısı kadar verimli bir şirkete böyle bir teşvik verilmesinin halka nasıl açıklanacağını sordu ve teşvik paketini Wisconsin tarihindeki en kötü anlaşma olarak tanımladı.





Bu onaylanmaya karşılık Foxconn'un fabrikadaki çalışmalara tam olarak ne zaman başlanacağı bilinmiyor. Fabrikada Foxconn'un geçtiğimiz yıl satın aldığı Sharp şirketi için ekran üretimi yapılacak.

https://arstechnica.com/tech-policy/2017/08/wisconsin-lawmakers-vote-to-pay-foxconn-3-billion-to-get-new-factory/