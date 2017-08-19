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Foxconn ABD'deki ilk fabrikası için 3 milyar dolarlık teşvik alacak

ABD'de fabrika açıp toplam 10 milyar yatırım yapacağını açıklayan Foxconn'a ilk güzel haber Wisconsin eyaletinden geldi. Eyalet meclisi 3 milyar dolarlık teşvik paketini onayladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Foxconn ABD'deki ilk fabrikası için 3 milyar dolarlık teşvik alacak
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Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump, Foxconn'un patronu Tery Gou ile görüşmüş ve bu görüşmeden kısa bir süre sonra Gou, Foxconn'un ABD'deki ilk fabrikasını duyurmuştu. Wisconsin eyaletinde kurulacak olan ve ilk etapta 3000 kişinin istihdam edileceği tesis için henüz Senato'da oylama yapılmadı ve finans komitesine onayı alınmadı ancak Wisconsin eyaleti fabrikayı kısa sürede işler hale getirecek bir teşvik paketini onayladı. 


Finansal Açıdan Eleştiriliyor 

Eyalet meclisinde onaylanan pakete göre 3 yıl içinde ABD'de 10 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Foxconn'a 3 milyar dolarlık teşvik sağlanacak. Wisconsin Valisi Scott Walker tarafından da desteklenen teşvik paketi uyarınca Foxconn'a; nakit ödemelerinde yaklaşık 2.85 milyar dolar, vergi ödemelerinde ise 150 milyon dolarlık indirim sağlanacak. 56 kabul oyuna karşılık 28 ret oyuyla onaylanan teşvik paketi, 3 milyar doların bu fabrikada çalışacak olan 3000 işçinin 15 yıl boyunca alacağı toplam maaştan bile fazla olduğu gerekçesiyle eleştirirken paketi savunanlar ise ilerleyen yıllarda çalışan sayısının 13.000'e ulaşacağına ve Foxconn'un ABD'de üretim yapmasının ülke ekonomisine olan katkısına dikkat çekti. 


Bir eyalet tarafından yabancı bir şirkete sağlanan en büyük teşvik olarak değerlendirilen pakete karşı çıkan Ball State Üniversitesi'nden Prof. Michael Hicks ise Wal-Mart'ın yarısı kadar verimli bir şirkete böyle bir teşvik verilmesinin halka nasıl açıklanacağını sordu ve teşvik paketini Wisconsin tarihindeki en kötü anlaşma olarak tanımladı. 


Bu onaylanmaya karşılık Foxconn'un fabrikadaki çalışmalara tam olarak ne zaman başlanacağı bilinmiyor. Fabrikada Foxconn'un geçtiğimiz yıl satın aldığı Sharp şirketi için ekran üretimi yapılacak.

https://arstechnica.com/tech-policy/2017/08/wisconsin-lawmakers-vote-to-pay-foxconn-3-billion-to-get-new-factory/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
2 aylık haber ama haber haberdir.
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gun 1 yıl trakyAli-1986
Ne hükümeti be sanki hükümetten bahseden var. Bir sürü hükümet gördüm kimse yapamadı dediğimi bunlarda dahil.
Siz takılmışsınız bu hükümete ben genel Türkiye siyasetinden bahsediyorum.
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Jül Sezar 1 yıl
Su an abd nin korumaci hamleleri kendi kurdugu kapitalist duzeni yikmaktan baska bir ise yaramaz. Dis acigini kapatmak icin boyle sacma seyler yapiyorsun da senin para gibi bir problemin yok borc gibi bir derdin yok. Dunya ile arandaki farki acarsan kapitalizm yeni pazar arayisi derdini zirveye tasiyacak. Bilincli savas mi cikartmaya calisiyorlar anlamiyorum. Bir abd baskaninin boyle sacma seyler yapmasina izin veriyorlarsa vardir arka kismin bildikleri.
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kadirirdem 1 yıl
Trump'ın dediği olacak gibi...
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intel7mix 1 yıl
keşke türkiye versede türkiyeye kursalar en azından biraz kalkınırız
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gun 1 yıl
Sonra neden cep telefonu üretim üssü olamıyoruz diye konuşurlar ama Türkiye'de bir böyle bir teşviği yabancı yatırımcıya vermeye kalksan vatan haini olursun.
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trakyAli-1986 1 yıl gun
gun
Sonra neden cep telefonu üretim üssü olamıyoruz diye konuşurlar ama Türkiye'de bir böyle bir teşviği yabancı yatırımcıya vermeye kalksan vatan haini olursun.

Dimi ama betona vermek daha iyi. Ne içiyorsanız bizede söyleyin bu hükümet kendi yandaşı dışında hangi firmaya finans desteği vermiş hangi yüksek teknoloji ürünü üretmek için teşvik yapmış.
Ancak cebine ancak yandasa
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IceRulez 1 yıl
3 milyar doları bana versinler foxconn'a rakip şirket kurabilirim maksat istihdam yaratmaksa tamam ona da varım.
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BekirARSLAN 1 yıl IceRulez
IceRulez
3 milyar doları bana versinler foxconn'a rakip şirket kurabilirim maksat istihdam yaratmaksa tamam ona da varım.

Sana 3 değil 5 milyar dolar dahi versek foxconn kadar bir fabrika kuramazsın boş hayallere kapılmayalim
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