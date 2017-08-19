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Çin'in dijital mahkemesi ilk duruşmayı gerçekleştirdi

Çin; davacı, davalı ve hakimlerin video-sohbet yoluyla duruşmaya katıldığı dijital mahkemeyi hayata geçirdi. Dijital mahkemede ilk duruşma yapıldı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede davalı, davacı ya da tanıklardan herhangi biri gerekçelerini sunarak duruşmalara video-sohbet aracılığıyla bağlanabiliyor. Çin ise bu uygulamayı bir adım daha ileri taşıyarak davaya katılacak olan herkesin, mahkeme salonuna gelmeksizin, doğrudan internetten bağlandıkları dijital mahkeme fikrini uygulamaya koymak için geçtiğimiz yıl denemeler yapmaya başlamıştı. Dijital mahkeme testlerinin tamamlandığı ülkede, dün dijital mahkeme ilk duruşmayı gerçekleştirdi. 
Çin'in dijital mahkemesi ilk duruşmayı gerçekleştirdi
 
İnternetle ilgili hukuki problemler tartışıldığı için "siber mahkeme" olarak da adlandırılan mahkemedeki ilk duruşmada bir çevrimiçi yazar ve bir web şirketi arasındaki telif hakkı anlaşmazlığı incelendi. Hangzhou İnternet Mahkemesi'nde görülen davaya ilgililer Pekin ve Hangzhou şehirlerinden katılırken duruşma mahkeme salonunda geniş bir ekrandan da yayınlandı. Hakimlerinin yemini ile başlayan duruşma baştan sona internet üzerinden ilerlerken duruşma yaklaşık 30 dakika sürdü. 
İnternet mahkemesi, Çin'in hukuk sürecindeki şeffaflığı arttırmak adına ortaya koyduğu bir yöntem olup mahkemenin başkan yardımcısı Wang Jiangqiao'ya göre zamandan büyük tasarruf sağlasa da bu uygulamaya karşı çıkanlar da var. İnsan hakları avukatı Liang Xiaojoun gibi isimler duruşma sürecinin internette yayınlamasıyla insanların paylaşmak istemedikleri kişisel bilgilerinin herkes tarafından takip edilebilir hale geldiğini ileri sürüyor. 
Tabi Çin, ilk kapsamlı internet mahkemesini oluştursa da son zamanlarda İngiltere ve Kanada'nın da özellikle internet kaynaklı sorunları çözmek adına çevrimiçi pilot mahkeme uygulamaları başlatmış olması bu uygulamaların yakın zamanda yaygınlık kazanabileceğini gösteriyor.

http://www.bbc.com/news/technology-40980004?ocid=socialflow_twitter Yorum Yaz
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mcrew 1 yıl
özellikle internet ortamında kişilerin birbirlerine ettiği hakaretler ya da Atatürk'e, devlet yöneticilerine edilen hakaretler için caydırıcı olur.
Savcılığa git o sayfanın çıktısını al web adres url lerini al dilekçe yaz falan bayağı uğraşıyorsun.
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fxmaster 1 yıl
Sürecin tam olarak dijitalleşmesi lazim. Bunun için hakimlik ve avukatlik yapacak yapay zekalarin da geliştirilmesi gerek.
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arel.gr 1 yıl
bunda burokrasiye yer varmi ?
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gun 1 yıl
Şirketler böyle şeyleri çok kullanıyorlar ve memnunlar o zaman mahkemede de kullanılmasında bir sakınca yok sanırım.
Ama önemli duruşmalarda avukatlar hava atmak isteyeceklerdir.
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