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"Framed" en erken önümüzdeki yıl yayınlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Eski Firemint çalışanları tarafından kurulan Loveshack Entertainment'ın mart ayında duyurusunu gerçekleştirdiği "Framed" hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 
Oyunun çıkış tarihine ve çıkış yapacağı platformlara ışık tutan bu yeni detaylar PC, Mac ve iOS platformlarının yanı sıra, Android'in de Loveshack'ın planları dahilinde yer aldığını belirtiyor. En erken önümüzdeki yıl oyuncularla buluşacağı belirtilen yapımın ilk olarak mobil sonrasında ise, masaüstü platformlarda boy göstereceği dile getiriliyor. Masaüstü versiyonu Steam üzerinden oyuncularla buluşacak olan Framed'ın fiyatlandırma bilgisi henüz netlik kazanmış değil.

40'lı yılların Amerika'sını çerçevelerden oluşan bir çizgi roman dünyasıyla birleştiren Framed, sunmayı planladığı oyun dünyasıyla bizleri oldukça heyecanlandıran bir bulmaca oyunu. Yapımı deneme fırsatı bulan otoritelerin oyun hakkındaki yorumları ise, heyecanımızın yersiz olmadığının en büyük kanıtı. Framed'ın beklentilerimizi ne denli karşılayacağını önümüzdeki yıl içerisinde hep birlikte göreceğiz.  


 

https://twitter.com/loveshackers Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LionBeq 6 yıl
Gerçekten çok güzel görünüyor oyun :) ama çok geç önümüzdeki yıl şimdi telefonlarımızda böyle bir oyun oynayabilseydik güzel olurdu.
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Illustrious. 6 yıl
Çok iyi.
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Tremonster 6 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum.
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