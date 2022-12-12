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    WhatsApp, mesajların ekran görüntüsünü almayı zorlaştırıyor

    WhatsApp tek seferlik mesaj atma özelliği Android için beta sürüm kullanıcılarına sunuldu. WhatsApp bir kez görüntüle SS almayı da zorlaştıracak.                
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    WhatsApp’ta tek seferlik mesaj atma özelliği Android telefonlar için "beta sürümde" kullanıma açıldı. WhatsApp kullanıcıları, yalnızca bir kez görüntülenebilen mesajlar gönderebilecek. Mesaj, kopyalanamayacak, ekran görüntüsü (ss) alınarak kaydedilemeyecek veya başka kişiye iletilemeyecek.

    WhatsApp tek seferlik mesaj atma özelliği nasıl kullanılır ①

    whatsapp tek seferlik mesaj gönderme Tam Boyutta Gör
    Mesajlar için bir kez görüntüle özelliği açıldığında, sohbet çubuğunun yanındaki gönder butonunda kilit simgesi çıkıyor. Sohbet ekranında da çember içinde 1 gösteriliyor. Alıcı mesajı görüntülediği (açtığı) anda mesaj, sohbet geçmişinden siliniyor.

    WhatsApp'ta artık alıcının bir kez görmesi gereken hassas bilgiler daha rahat paylaşılabilecek. Mesaj, otomatik olarak silineceğinden herkes için silme gibi işleme de gerek kalmayacak.

    WhatsApp, bir kez görüntüleme özelliği fotoğraf ve videolar için zaten mevcut. Tek seferlik fotoğraf atma ve video gönderme artık mesajlarda da uygulanacak. Bu arada WhatsApp’ta tek seferlik fotoğraf atmak için, fotoğraf ve videoyu sohbete ekleyip çember içinde 1 yazan simgeye dokunmak yeterli oluyor. Alıcı, fotoğraf veya videoyu görüntülediğinde sohbette “açıldı” bilgisi gösteriliyor. Medya görüntüleyiciden çıktıktan sonra medya tekrar görüntülenemiyor. Bu medyalar kaydedilemiyor.

    WhatsApp’ta tek seferlik mesaj gönderme özelliği, geliştirilme aşamasında ve resmî olarak ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

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