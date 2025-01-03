Netflix Kore, Squid Game 3. sezon yayın tarihini "yanlışlıkla" paylaştı

Squid Game 3. sezon ne zaman çıkacak?
Netflix Kore, Squid Game 3. sezon çıkış tarihini 27 Haziran 2025 olarak paylaştığı videoyu sonradan kaldırdı. Gözler Netflix'te; hayranlar dizinin yeni sezonunun yayın tarihinin resmi onayını merakla bekliyor.
Squid Game, 2021’de yayınlandığında, dünyayı kasıp kavurdu ve sonunda Netflix'te izlenecek en iyi dizilerden biri oldu. Üç yıl sonra, uzun bekleyiş sona erdi ve 2. sezon yayınlandı ancak bu sefer ölümcül çocuk oyunlarının yalnızca bir kısmı gösterildi. Squid Game 3. sezon çoğu izleyicinin gözünde 2. sezon 2. bölüm. Son fragmanda birini daha önce görmediğimiz iki oyuncak öne çıkarılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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