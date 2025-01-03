Netflix Kore, Squid Game 3. sezon yayın tarihini "yanlışlıkla" paylaştı

Tam Boyutta Gör Squid Game’in ilk iki sezonu arasında üç yıl gibi oldukça uzun bir süre bekledik. Dizinin 2. sezonu 26 Aralık 2024’te izleyicilerle buluştu ve platformda ilk sezon gibi rekor izlenme sayısına ulaştı. Kısa bir süre sonra Netflix, “Squid Game 3. sezon 2025’te” paylaşımıyla net tarih bekleyenler için hayal kırıklığı yarattı. İlginç olarak, Netflix Kore YouTube kanalı üzerinden yeni sezon çıkış tarihine ilişkin paylaşım geldi ancak sonra kaldırıldı.

Squid Game üçüncü sezon tanıtımı yayında 1 gün önce eklendi

Squid Game 3. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix Kore, Squid Game 3. sezon çıkış tarihini 27 Haziran 2025 olarak paylaştığı videoyu sonradan kaldırdı. Gözler Netflix'te; hayranlar dizinin yeni sezonunun yayın tarihinin resmi onayını merakla bekliyor.

Squid Game, 2021’de yayınlandığında, dünyayı kasıp kavurdu ve sonunda Netflix'te izlenecek en iyi dizilerden biri oldu. Üç yıl sonra, uzun bekleyiş sona erdi ve 2. sezon yayınlandı ancak bu sefer ölümcül çocuk oyunlarının yalnızca bir kısmı gösterildi. Squid Game 3. sezon çoğu izleyicinin gözünde 2. sezon 2. bölüm. Son fragmanda birini daha önce görmediğimiz iki oyuncak öne çıkarılıyor.

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Netflix Kore, Squid Game 3. sezon yayın tarihini paylaştı