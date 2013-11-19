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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Francois Gissy, roket destekli bisikleti ile saatte 285 km hıza çıkmayı başardı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Francois Gissy, roket destekli bisikleti ile saatte 285 km hıza çıkmayı başardı
Motorlu ya da motorsuz taşıtlar ile her zaman daha hızlı gitmeyi hedefleyen insanoğlu, bu konuda yaptığı çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Bunun yaşayan örneklerinden Francois Gissy, roket destekli bisikleti ile yeni bir rekora imza attı.
19 Mayıs tarihinde bisikletiyle ulaştığı saatte 263 km hız ile önemli bir rekora imza atan Francois Gissy, roket destekli bisikletiyle yaptığı son denemesinde ise saatte 285 km hıza çıkmayı başarmış ve kendi rekorunu geliştirmiş durumda. Bu rekorunu İsviçre'de bulunan 790 metrelik bir havaalanı üzerinde elde eden bisikletçi, pistin 350 metresini hızlanmak için kalan bölümü ise durmak için kullanmış. Üzerinde ufak çaplı bir roket motoru bulunan bisikletin, yakıt olarak ise sıvı hidrojen peroksit kullandığı belirtiliyor.
Francois Gissy'in elde ettiği rekor hakkında hazırlanana tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

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Pi 6 yıl en beğenilen
Adam ayni kizkaciran gibi uctu gitti
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DaRKFoRCeS 6 yıl
herşey yabancılarda var biz yolda yürüyemiyoruz adamlar rekor kırıyor.
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zymrdvn 6 yıl
Evdeki İtalyan marka bisikletimi satışa çıkarıyorum, duyurulur!!!
Daha 50 km/s hıza bile çıkamıyor; gözümden düştü :((
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Miyamoto Musashi 6 yıl
açık hava, ch gücü, pistteki çizgiler falan filan... zor iş ya ayakta kalmak.
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mubot 6 yıl
frenler tutmayınca ayaklarıyla durdurmak zorunda kalmışmıdır acaba :D
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Pi 6 yıl en beğenilen
Adam ayni kizkaciran gibi uctu gitti
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Mythology 6 yıl Pi
eren15935

Adam ayni kizkaciran gibi uctu gitti









O hıza çıkıp ön frenle yavaşlamayı denemek lazımdı



327 beygirlik bir güç varmış.
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muhamnet 6 yıl viper17
viper17



hayat buysa...
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