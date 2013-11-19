Francois Gissy, roket destekli bisikleti ile saatte 285 km hıza çıkmayı başardı

Motorlu ya da motorsuz taşıtlar ile her zaman daha hızlı gitmeyi hedefleyen insanoğlu, bu konuda yaptığı çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Bunun yaşayan örneklerinden Francois Gissy, roket destekli bisikleti ile yeni bir rekora imza attı.

19 Mayıs tarihinde bisikletiyle ulaştığı saatte 263 km hız ile önemli bir rekora imza atan Francois Gissy, roket destekli bisikletiyle yaptığı son denemesinde ise saatte 285 km hıza çıkmayı başarmış ve kendi rekorunu geliştirmiş durumda. Bu rekorunu İsviçre'de bulunan 790 metrelik bir havaalanı üzerinde elde eden bisikletçi, pistin 350 metresini hızlanmak için kalan bölümü ise durmak için kullanmış. Üzerinde ufak çaplı bir roket motoru bulunan bisikletin, yakıt olarak ise sıvı hidrojen peroksit kullandığı belirtiliyor.

Francois Gissy'in elde ettiği rekor hakkında hazırlanana tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.