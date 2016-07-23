Fransa, Microsoft’un kullanıcıları takip etmesini istemiyor

İşletim sistemleri başta olmak üzere, uygulama geliştiricilerin en büyük rahatsızlık konusu davranışlarından birisi, kişisel verilerin takip edilmesi oluyor. Reklam konusunda daha etkili ve daha çok tıklama alan, dolayısıyla daha fazla getiren bu takip konusu, hükümetleri de rahatsız ediyor.
Fransa’nın ulusal veri koruma komisyonu CNIL, Microsoft’a bir uyarıda bulunarak, kullanıcıların verilerini toplamayı ve Windows 10 tarayıcı gezintilerini takip etmemesini istedi. Microsoft’un bu talebe 3 ay içerisinde cevap vermesi gerekiyor.
CNIL, Nisan ve Haziran ayları arasında yaptığı incelemelerde, Microsoft’un Windows 10 işletim sisteminde izinsiz olarak kullanıcıların verilerini topladığını ve Edge tarayıcısındaki gezintiler esnasında da kullanıcıların davranışlarını takip ettiğini görmüş. Microsoft, daha kişiselleştirilmiş reklamlar için çerezler kullanıyor ve bununla ilgili kullanıcıları bilgilendirmiyor.Ayrıca Bkz. "Edward Snowden imzalı kılıf, takip edilip edilmediğinizi bildirecek"
Fransa’da 10 milyon Windows kullanıcısı var ve bu konu ciddi tehlike arz ediyor. Avrupa’daki diğer benzer kuruluşlar da, bu tür şikayetler için bir iletişim grubu meydana getirmiş. Microsoft eğer 3 ay içerisinde talebe yanıt vermezse, bu kez soruşturma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.
Microsoft ise iddiaların seslendirilmeye başlandığı geçen yıl, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla kullanıcı verilerini topladıklarını belirtmişti. Son gelişmede ise Microsoft, CNIL ile birlikte çözümler geliştireceklerini açıkladı.
http://www.theverge.com/2016/7/21/12246266/france-microsoft-privacy-windows-10-cnil Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten bu yüzden milleti Win10 a geçirmek için ne yapacaklarını şaşırdılar. Bedava vermeler, bedava verirken bile milyon kere dayatmalar. Hepsini reddetsen bile arkanı döndüğünde otomatik geçirmeler falan. Yoksa Win10'un çokta bir numarası yok. Yine win10'a geçişi zorunlu kılmak, hızlandırmak için yaptıkları dx12 nin de işe yaramadığı, hatta zaman zaman performans düşüşüne bile sebep verdiği ortaya çıktı.
Hayır bari öyle bir şey yap ki insanlar kendiliğinden geçmek için can atsın.