Fransa, Microsoft’un kullanıcıları takip etmesini istemiyor

İşletim sistemleri başta olmak üzere, uygulama geliştiricilerin en büyük rahatsızlık konusu davranışlarından birisi, kişisel verilerin takip edilmesi oluyor. Reklam konusunda daha etkili ve daha çok tıklama alan, dolayısıyla daha fazla getiren bu takip konusu, hükümetleri de rahatsız ediyor.

Fransa’nın ulusal veri koruma komisyonu CNIL, Microsoft’a bir uyarıda bulunarak, kullanıcıların verilerini toplamayı ve Windows 10 tarayıcı gezintilerini takip etmemesini istedi. Microsoft’un bu talebe 3 ay içerisinde cevap vermesi gerekiyor.

CNIL, Nisan ve Haziran ayları arasında yaptığı incelemelerde, Microsoft’un Windows 10 işletim sisteminde izinsiz olarak kullanıcıların verilerini topladığını ve Edge tarayıcısındaki gezintiler esnasında da kullanıcıların davranışlarını takip ettiğini görmüş. Microsoft, daha kişiselleştirilmiş reklamlar için çerezler kullanıyor ve bununla ilgili kullanıcıları bilgilendirmiyor.

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Fransa’da 10 milyon Windows kullanıcısı var ve bu konu ciddi tehlike arz ediyor. Avrupa’daki diğer benzer kuruluşlar da, bu tür şikayetler için bir iletişim grubu meydana getirmiş. Microsoft eğer 3 ay içerisinde talebe yanıt vermezse, bu kez soruşturma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Microsoft ise iddiaların seslendirilmeye başlandığı geçen yıl, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla kullanıcı verilerini topladıklarını belirtmişti. Son gelişmede ise Microsoft, CNIL ile birlikte çözümler geliştireceklerini açıkladı.