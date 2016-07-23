Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fransa, Microsoft’un kullanıcıları takip etmesini istemiyor

Fransa’nın ulusal veri koruma komisyonu CNIL, Microsoft’a bir uyarıda bulunarak, kullanıcıların verilerini toplamayı ve Windows 10 tarayıcı gezintilerini takip etmemesini istedi.
2 yıl
4,5b
1
14
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İşletim sistemleri başta olmak üzere, uygulama geliştiricilerin en büyük rahatsızlık konusu davranışlarından birisi, kişisel verilerin takip edilmesi oluyor. Reklam konusunda daha etkili ve daha çok tıklama alan, dolayısıyla daha fazla getiren bu takip konusu, hükümetleri de rahatsız ediyor.

Fransa’nın ulusal veri koruma komisyonu CNIL, Microsoft’a bir uyarıda bulunarak, kullanıcıların verilerini toplamayı ve Windows 10 tarayıcı gezintilerini takip etmemesini istedi. Microsoft’un bu talebe 3 ay içerisinde cevap vermesi gerekiyor.

CNIL, Nisan ve Haziran ayları arasında yaptığı incelemelerde, Microsoft’un Windows 10 işletim sisteminde izinsiz olarak kullanıcıların verilerini topladığını ve Edge tarayıcısındaki gezintiler esnasında da kullanıcıların davranışlarını takip ettiğini görmüş. Microsoft, daha kişiselleştirilmiş reklamlar için çerezler kullanıyor ve bununla ilgili kullanıcıları bilgilendirmiyor.

Ayrıca Bkz. "Edward Snowden imzalı kılıf, takip edilip edilmediğinizi bildirecek"

Fransa’da 10 milyon Windows kullanıcısı var ve bu konu ciddi tehlike arz ediyor. Avrupa’daki diğer benzer kuruluşlar da, bu tür şikayetler için bir iletişim grubu meydana getirmiş. Microsoft eğer 3 ay içerisinde talebe yanıt vermezse, bu kez soruşturma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Microsoft ise iddiaların seslendirilmeye başlandığı geçen yıl, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla kullanıcı verilerini topladıklarını belirtmişti. Son gelişmede ise Microsoft, CNIL ile birlikte çözümler geliştireceklerini açıkladı. 

 

http://www.theverge.com/2016/7/21/12246266/france-microsoft-privacy-windows-10-cnil Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spiderhip 2 yıl en beğenilen
Windows 10 ile beraber herkesin her dosyasına kadar bakabildiklerini itiraf etmek zorunda kalmışlardı. Senin benim için çok önemli (şimdilik) olmayabilir. Ama genel olarak bakarsak baya bildiğin nsa görevi bu. Dünyadaki tüm bilgisayarlardaki tüm bilgilere istediğin gibi sahip olmak.
Zaten bu yüzden milleti Win10 a geçirmek için ne yapacaklarını şaşırdılar. Bedava vermeler, bedava verirken bile milyon kere dayatmalar. Hepsini reddetsen bile arkanı döndüğünde otomatik geçirmeler falan. Yoksa Win10'un çokta bir numarası yok. Yine win10'a geçişi zorunlu kılmak, hızlandırmak için yaptıkları dx12 nin de işe yaramadığı, hatta zaman zaman performans düşüşüne bile sebep verdiği ortaya çıktı.
Hayır bari öyle bir şey yap ki insanlar kendiliğinden geçmek için can atsın.
Windows 10 ile beraber herkesin her dosyasına kadar bakabildiklerini itiraf etmek zorunda kalmışlardı. Senin benim için çok önemli (şimdilik) olmayabilir. Ama g...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
tosuntosun 2 yıl
iyide arkadaşlar
xp çıktığında amerika da mahkemeye verildi. bizden habersiz bilgisayarımıza girip işlem mi yapıyorsunuz... verilerimizi mi çalıyorsunuz diye.. O senelerde BillGates zorunlu olarak emekli edildi. Heralde engenç emekli olan yazılımcı ve firma sahibi ünvanı onda olabilir..
Sonuç olarak siz win10 ile izlenmeye başladığınızı iddia ediyorsunuz ama gerçek xp den beri bilgisayarınıza zaten erişiliyor. win7 nin terminal server dll i için netde patch yapan exe var ve onu yaptıktan sonra makinanıza biri eriştiğinde farketmiyorsunuz.. patch sonrası çalıştırılan yazılımlar taskman da çıkmıyor. kısacası... adamlar sizin verilerinize ve bilgilerinize erişim sağladığını her zaman dile getirdi sadece siz anlamak istemediniz o kadar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeuTRon_X 2 yıl
Haklı talep.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Audi383848 2 yıl
Keep calm and download dws app on disable telemetry.


dws.wzor.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bir yıldır sağda solda yazdım, Microsoft'a bile yazdım, dürüst olun bizi izlediğinizi anlatın dedim. Cevapları beni engellemek oldu.w7 te dönünce 2 kez kendiliğinden yükseltme yaptılar. Tabii gıcıklığına. Microsoft , biz reklam için sizi izliyoruz diyor ama yalan. İngilizce bilenler bulabilir internette, bilgilerimiz ABD nin Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA)bilgisayarlarına düşüyormuş. Neyse uyanan bir devlet olmuş, umarım diğerleri de uyanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
tabi ki microsoftun bu davranışını desteklemiyorum ancak google bunun belki de 5-10 katını yapıyor da kimse laf etmiyor sıra microsofta gelince herkes laf atıyor nasıl bir taraf tutmadır bu.google herkesin bildiği gibi kişiselleştirilmiş reklamlardan para kazanıyor Microsoft ise normal olarak yazılımları ile para kazanıyor acaba hangisi daha çok kullanıcıyı gözetler sizce?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 2 yıl
Fransada 10 türkiyede en az 50 milyon kişi Windows kullanıyor ki maalesef daha vahim durum, ben 16 yıldır bilgisayar kullanıcısıyım windows dan başka bir işletim sistemi kullanmadım kullanmak ve alışmak çok zaman alır, misal q klavye kullanıpda uzun süre sonra f klavye kullanmaya çalışan oldumu hiç? Çok zorlanırsınız kwndimden biliyorum sanki ilk defa klavye kullanıyormuş gibi oluyorsunuz, işte işletim sistemi içinde bu durum aynı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 2 yıl
Microsoftun ismini gammazsoft yapmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 2 yıl
W8 ve W10 internetsiz kurulmuyor ve kullanılmıyor mu? Her kurulum öncesi outlook hesabı istiyor ve bağlanmadan devam etmiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exent4246o 2 yıl
Bilgisayarımda Windows 10,telefonumda Android 6.
Reklam için topladıkları sürece benim için sorun yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
Windows 10' a niye geçmediğimizin nedeni..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 2 yıl en beğenilen
Windows 10 ile beraber herkesin her dosyasına kadar bakabildiklerini itiraf etmek zorunda kalmışlardı. Senin benim için çok önemli (şimdilik) olmayabilir. Ama genel olarak bakarsak baya bildiğin nsa görevi bu. Dünyadaki tüm bilgisayarlardaki tüm bilgilere istediğin gibi sahip olmak.
Zaten bu yüzden milleti Win10 a geçirmek için ne yapacaklarını şaşırdılar. Bedava vermeler, bedava verirken bile milyon kere dayatmalar. Hepsini reddetsen bile arkanı döndüğünde otomatik geçirmeler falan. Yoksa Win10'un çokta bir numarası yok. Yine win10'a geçişi zorunlu kılmak, hızlandırmak için yaptıkları dx12 nin de işe yaramadığı, hatta zaman zaman performans düşüşüne bile sebep verdiği ortaya çıktı.
Hayır bari öyle bir şey yap ki insanlar kendiliğinden geçmek için can atsın.
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 2 yıl Spiderhip
Windows 7,8,10,Linux in destekledigi Vulkan ile cikan oyunlar arttikca millet Windows10 dan kopacaktir.Cidden tek numarasi Dx12,e Vulkan hem eski Windows lari destekliyor hemde performans olarak cok iyi

Millet Win7 ye kosa kosa doner
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4535 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 10 ve
4 etiket daha microsoft france İşletim Sistemleri Yazılım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Qualcomm, yılın ikinci çeyreğinde biraz durgun 2 yıl Mobilite: Galaxy Note 7, LG V20, Meizu MX6, Nokia'nın yeni telefonları ve dahası... 2 yıl Wonder Woman filminin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Performans canavarı SSD sürücüler 2 yıl Nokia’nın rafa kalkan amiral gemisi ortaya çıktı 2 yıl iPhone 7′nin satış tarihi hakkında önemli iddia 2 yıl YouTube yeni tasarıma geçiş yapmaya başladı 2 yıl Intel 14nm süreci, dördüncü nesle uzadı 2 yıl Cyanogen’de işler iyiye gitmiyor 2 yıl Bir sonraki Mazda MX-5 daha hafif ve verimli olacak 2 yıl Türk Telekom'da şok: İki üst düzey yönetici göz altında! 2 yıl Justice League filminden ilk fragman geldi 2 yıl Verizon, Yahoo’yu 5 milyar dolara satın alıyor 2 yıl Viewsonic VX2263S 21.5 inç monitörü inceliyoruz 2 yıl The Walking Dead'in 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı 2 yıl AMD Zen mühendislik örneği internete sızdırıldı 2 yıl Pokemon Go, App Store’da tüm zamanların rekorunu kırdı 2 yıl Facebook sayfalarının yeni tasarımı böyle olacak 2 yıl Google Arts&Culture ile tarih dolu günlere hazır olun 2 yıl iOS 10, bağlantı noktasındaki ıslaklığı haber verecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Fransa, Microsoft’un kullanıcıları takip etmesini istemiyor Sonraki Curiosity gözlem aracı artık kendi kendisine karar veriyor 2 yıl 599TL'ye Android 7.0 ve 4.5G deneyimi 2 yıl F-35'ler sonbaharda IŞİD hedeflerine saldırabilirler 2 yıl 2si1 "Demokratik Halkın" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Sonnen’den daha verimli akıllı enerji depolama sistemi 2 yıl Intel’in sonraki E serisi işlemcileri, yeni soket gerektirecek 2 yıl Turkcell’den hisse alımı açıklaması 2 yıl AMD gelirleri artırıyor, zararı azaltıyor 2 yıl FIFA 17′nin kapak yıldızı açıklandı 2 yıl Volvo 2021 yılına kadar sürücüsüz araç geliştirmeyi planlıyor 2 yıl Geleceğin otomobiline yakında bakıyoruz: Chevrolet FNR 2 yıl Facebook’un çılgın projesi "Aquila" ilk uçuşunu yaptı 2 yıl Yeni iPhone'ların isimlerindeki sürpriz detay 2 yıl VHS standardı tarihe karışıyor 2 yıl Yeni bir açık, iPhone ve Mac şifrelerinizi 1 mesaj ile çalabiliyor 2 yıl Pascal tabanlı Nvidia Titan X: İşte asıl canavar 2 yıl Yeni Marvel dizisi Luke Cage'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl 40 yıl oldu: İşte Mars yüzeyinden gelen ilk fotoğraf 2 yıl Elif’in Düşleri mobilde 2 yıl Braun erkek vücut bakım seti inceleme videosu "BG5010 ve BGK7050" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim