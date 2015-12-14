Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fransa halka açık WiFi ağlarını yasaklamaktan vazgeçti

Terör saldırısının ardından güvenlik önlemlerini arttıran Fransa'nın halka açık WiFi ağlarını engelleyeceği konuşuluyordu. Başbakan ise bu tarz önlemler alınmayacağı şeklinde yeni bir açıklama yaptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fransa halka açık WiFi ağlarını yasaklamaktan vazgeçti
 
Bir hafta önce "Fransa halka açık Wi-Fi ağlarını ve Tor tarayıcısını engelleyebilir" iddialarını sizlerle paylaşmıştık. Paris'te yaşanan kanlı terör saldırısının ardından güvenlik önlemlerini arttıran hükumetin teknoloji konusunda da bazı kısıtlamalara gideceği konuşuluyordu. Fransa başbakanı ise yeni açıklamasında bu konuya da açıklık getirdi.
Başbakan Manuel Valls'ın yaptığı açıklamaya göre halka açık WiFi ağlarını engellemek yeni güvenlik önlemleri arasında bulunmuyor. The Connexion'ın haberine göre ise kimlik gizlemeye yarayan Tor tarayıcısı da ülkede herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmayacak.
Başbakan bu önlemleri "etkili" birer önlem olmayarak tanımlaması ise yeni soru işaretleri oluşturdu. Bu önlemlerin etkili bulunmaması teknolojik alanda bazı başka önlemler alınacak şeklinde de yorumlanabilir. 26 Şubat 2016 tarihine kadar olağanüstü hal ilan edilen ülkede güvenlik reformlarının bu zamana kadar tamamlanması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/12/11/french-prime-minister-says-public-wifi-will-not-be-banned/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
deoksiriboz1001 3 yıl en beğenilen
batının özgürlüğü bir terör saldırısına kadarmış. sonra da hergün böyle terör saldırılarının olduğu ülkemiz için özgürlük eksikliğinden söz ederler.
batının özgürlüğü bir terör saldırısına kadarmış. sonra da hergün böyle terör saldırılarının olduğu ülkemiz için özgürlük eksikliğinden söz ederler.
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorts 3 yıl
Yobazlara bak ya
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Prequel 3 yıl
deoksiriboz1001
batının özgürlüğü bir terör saldırısına kadarmış. sonra da hergün böyle terör saldırılarının olduğu ülkemiz için özgürlük eksikliğinden söz ederler.

Sonuca bakalim guzel kardesim.
Neyi yasaklamislar? Hicbir seyi. Ya biz? Yasaklamadik sey biraktik mi? Belli bir takim siteler bile birilerinin kafasina gore ahlaka aykiri bilmem ne diye yasakliyoruz. Tabii ozgurluk eksikliginden soz edecekler.
Su anda okyanusa kiyisi olan bir Avruoa ulkeisndeyim ve Turkiyede yasakli hicbir siteye burada giremedigim olmadi.
Imgur u bile yasaklayan bir ulkeyiz. Bence bazen cenemizi kapamayi bilmek de bir erdem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 3 yıl
Adamlar sınırları bile kapattılar. Sosyal platformlara erişimleri sınırlandırdılar.
Diktatörlüğün babası orada var demektir.

Hele gelsinler bir de bu coğrafyada yaşasınlar, ülke yönetsinler görelim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 3 yıl
Tordan fransa proxysi kullanıyorum korkuyorum acaba Ermeni soykırımının yalan olduğunu araştırırsam ceza filan gelir mi diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Bence de yasaklanmasın aksine versinlerde insanlarda kullansinlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Bizde ölenler öldüğüyle kalıyor. İster şehit olsun ister başka birşey.

İnsan öldüğüyle kalıyor.

Anca sabırlar sınanır, bıçak kemiğe dayanır, mağdur olunur.

Yok ya Edirne'den Hakkari'ye koca coğrafya cehennem resmen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorts 3 yıl
Yobazlara bak ya
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
neyseki, guzellikler maalesef yasaklamakla ortaya cikmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1001 3 yıl en beğenilen
batının özgürlüğü bir terör saldırısına kadarmış. sonra da hergün böyle terör saldırılarının olduğu ülkemiz için özgürlük eksikliğinden söz ederler.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeopol 3 yıl
arka fondaki denizalti durbunu gibi duran yanyana iki sey(havalandirma borusu sanirim) guzel mesaj olmus. sizi izliyoruz mesaji vermisler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
POWER64 3 yıl deoksiriboz1001
Bizim yerimizde olsalar evden dışarı çıkamazlar.
Biz sürekli tetikte ve savaşta olan bir toplumuz.
Bu coğrafya da yaşam zor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lorilant 3 yıl
:)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +84 Mutlak.Sıfır +84 Bay Robot +72 sepulturgay +68 frostburn +46 WB +46 deoks +43 interwap +34 unknownartist +32 Askaparta +31
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1975 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fransa, internet yasakları ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Snapdragon 820 benchmark performansını artırıyor 3 yıl Dropbox Mailbox ve Carousel uygulamaları kapanıyor 3 yıl Çarpan kilidi kapalı Skylake işlemciler hız aşırtılabilecek 3 yıl PC pazarı gelecek yıldan umutlu 3 yıl Taşınabilir rüzgar türbini 3 yıl Facebook'a gerçek zamanlı yorum bildirimleri geliyor 3 yıl Yeni drone modeliyle güvenlik görevlilerine ihtiyaç azalıyor 3 yıl Taylor Swift'in dünya turnesi belgeseli Apple Music'te yayınlanacak 3 yıl Apple, kendi video düzenleyicisini aldatıyor 3 yıl Continental'den akıllı cam kontrol filtresi 3 yıl ZTE Blade V6 Türkiye’de satışa sunuldu 3 yıl Paris İklim Değişikliği Konferansı'nda önemli kararlar alındı 3 yıl MaxCurve ile iOS tarafında fotoğraf düzenleme seviye atlıyor 3 yıl İdrardan elektrik üretebilen çorap isteyen? 3 yıl Apple TV platformuna her hafta 500’e yakın yeni uygulama yükleniyor 3 yıl Nikon 2015 Small World yarışmasından harika videolar 3 yıl Apple'ın yeni kılıfını akıllı yapan 4 şey 3 yıl Google Now ile Android akıllı telefonlarda ekran görüntüsü almak kolaylaşıyor 3 yıl Xiaomi Mi5 bir kez daha sızıntı kurbanı oldu 3 yıl Samsung: AMOLED ekran pazarının mutlak hakimi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Fransa halka açık WiFi ağlarını yasaklamaktan vazgeçti Sonraki Microsoft Lumia 850'nin en net görüntüleri ortaya çıktı 3 yıl Twitter artık reklamları tüm ziyaretçilerine gösterecek 3 yıl Mobilite: iPhone 6s pilli kılıfı, Snapdragon 820, LG G5 ve dahası... 3 yıl Age of Empires World Domination'ı inceledik: "Age of" günlerine dönüş 3 yıl Elon Musk'tan yapay zekanın kontrolü için dev yatırım 3 yıl Huawei Honor 7 Enhanced Edition duyuruldu 3 yıl Microsoft'un görsel tanıma teknolojileri rakip tanımıyor 3 yıl Güçlü siyah beyaz fotoğraf editörü: Camera Noir 3 yıl iPhone için yeni 3D fotoğraf uygulaması: Slide 3 yıl Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video 3 yıl Google Fotoğraflara'da "paylaşılan albümler" dönemi 3 yıl YoCam ile sudan korkmadan "vlog" kaydı 3 yıl Samsung'dan yeni patent 3 yıl Nikon D5 ortaya çıktı 3 yıl Synology'den performans odaklı DiskStation DS216 NAS cihazı 3 yıl ZOTAC ZBOX ailesi Skylake işlemciler ile güncelleniyor 3 yıl Bethesda, mobile ağırlık vermek için Kanada'da stüdyo açıyor 3 yıl Spigen'in Samsung Note 5 ve S6 Edge Plus'a özel kılıfları inceleme videosu 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin kasası sızdırıldı 3 yıl HP'den Windows 10 mobil tarafında Falcon atağı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim