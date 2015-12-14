Fransa halka açık WiFi ağlarını yasaklamaktan vazgeçti

Bir hafta önce " Fransa halka açık Wi-Fi ağlarını ve Tor tarayıcısını engelleyebilir " iddialarını sizlerle paylaşmıştık. Paris'te yaşanan kanlı terör saldırısının ardından güvenlik önlemlerini arttıran hükumetin teknoloji konusunda da bazı kısıtlamalara gideceği konuşuluyordu. Fransa başbakanı ise yeni açıklamasında bu konuya da açıklık getirdi.

Başbakan Manuel Valls'ın yaptığı açıklamaya göre halka açık WiFi ağlarını engellemek yeni güvenlik önlemleri arasında bulunmuyor. The Connexion'ın haberine göre ise kimlik gizlemeye yarayan Tor tarayıcısı da ülkede herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmayacak.

Başbakan bu önlemleri "etkili" birer önlem olmayarak tanımlaması ise yeni soru işaretleri oluşturdu. Bu önlemlerin etkili bulunmaması teknolojik alanda bazı başka önlemler alınacak şeklinde de yorumlanabilir. 26 Şubat 2016 tarihine kadar olağanüstü hal ilan edilen ülkede güvenlik reformlarının bu zamana kadar tamamlanması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/12/11/french-prime-minister-says-public-wifi-will-not-be-banned/