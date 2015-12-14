Fransa halka açık WiFi ağlarını yasaklamaktan vazgeçti

Bir hafta önce "Fransa halka açık Wi-Fi ağlarını ve Tor tarayıcısını engelleyebilir" iddialarını sizlerle paylaşmıştık. Paris'te yaşanan kanlı terör saldırısının ardından güvenlik önlemlerini arttıran hükumetin teknoloji konusunda da bazı kısıtlamalara gideceği konuşuluyordu. Fransa başbakanı ise yeni açıklamasında bu konuya da açıklık getirdi.
Başbakan Manuel Valls'ın yaptığı açıklamaya göre halka açık WiFi ağlarını engellemek yeni güvenlik önlemleri arasında bulunmuyor. The Connexion'ın haberine göre ise kimlik gizlemeye yarayan Tor tarayıcısı da ülkede herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmayacak.
Başbakan bu önlemleri "etkili" birer önlem olmayarak tanımlaması ise yeni soru işaretleri oluşturdu. Bu önlemlerin etkili bulunmaması teknolojik alanda bazı başka önlemler alınacak şeklinde de yorumlanabilir. 26 Şubat 2016 tarihine kadar olağanüstü hal ilan edilen ülkede güvenlik reformlarının bu zamana kadar tamamlanması bekleniyor.
http://www.engadget.com/2015/12/11/french-prime-minister-says-public-wifi-will-not-be-banned/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonuca bakalim guzel kardesim.
Neyi yasaklamislar? Hicbir seyi. Ya biz? Yasaklamadik sey biraktik mi? Belli bir takim siteler bile birilerinin kafasina gore ahlaka aykiri bilmem ne diye yasakliyoruz. Tabii ozgurluk eksikliginden soz edecekler.
Su anda okyanusa kiyisi olan bir Avruoa ulkeisndeyim ve Turkiyede yasakli hicbir siteye burada giremedigim olmadi.
Imgur u bile yasaklayan bir ulkeyiz. Bence bazen cenemizi kapamayi bilmek de bir erdem.
Diktatörlüğün babası orada var demektir.
Hele gelsinler bir de bu coğrafyada yaşasınlar, ülke yönetsinler görelim.
İnsan öldüğüyle kalıyor.
Anca sabırlar sınanır, bıçak kemiğe dayanır, mağdur olunur.
Yok ya Edirne'den Hakkari'ye koca coğrafya cehennem resmen.
Biz sürekli tetikte ve savaşta olan bir toplumuz.
Bu coğrafya da yaşam zor.
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