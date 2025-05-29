Fransa’dan nükleer denizaltı hamlesi: De Grasse suya indirildi

10 milyar euroluk program
Fransa Savunma Tedarik Ajansı (DGA) ve Atom Enerjisi Komisyonu'nun (CEA) iş birliğiyle yürütülen 10 milyar euroluk Barracuda programı, 1980’li yıllardan beri hizmet veren Rubis sınıfı denizaltıların yerini almayı hedefliyor. 2030 yılına kadar altı adet Barracuda sınıfı denizaltının donanmaya katılması planlanıyor.
Programın ana yüklenicisi olan Naval Group, denizaltıların tasarımı, inşası ve bakımı sürecini üstleniyor. Nükleer tahrik sistemi ise TechnicAtome ile birlikte geliştiriliyor.
De Grasse, su üstünde 4.700 ton, su altında ise 5.200 ton deplasmana sahip. 99 metre uzunluğundaki denizaltı, 8,8 metrelik genişliğiyle hem operasyonel esneklik hem de yüksek gizlilik sunuyor.
270 günlük görev süresi
De Grasse, MBDA üretimi MdCN seyir füzeleri ile 1.000 kilometrenin üzerindeki kara hedeflerini hassas şekilde vurabiliyor. Ayrıca Exocet SM39 gemisavar füzeleri ve Naval Group’un geliştirdiği ileri düzey F21 ağır torpidolarla donatılmış durumda.
Özel kuvvetler operasyonlarına uygun olarak tasarlanan denizaltı, dalgıç çıkış bölmesi ve isteğe bağlı olarak kuru güverte modülü ile özel birlikler ve otonom su altı sistemlerinin konuşlandırılmasına da olanak tanıyor.
De Grasse’in suya indirilmesi, daha önce göreve başlayan Suffren (2020), Duguay-Trouin (2023) ve yakın zamanda suya indirilen Tourville’in ardından gerçekleşti. De Grasse’in deniz testlerine 2026 yılında başlanacak.
Barracuda sınıfı nükleer denizaltıların teknik özellikleri
- Su Üstü Deplasmanı: 4.700 ton
- Su Altı Deplasmanı: 5.200 ton
- Uzunluk: 99 metre
- Çap (Genişlik): 8,8 metre
- Silah Sistemleri:
- Deniz seyir füzeleri (Naval Cruise Missiles – NCM)
- F21 ağır sınıf, tel güdümlü torpidolar
- Modernize edilmiş Exocet SM39 gemisavar füzeleri
- Tahrik Sistemi:
- Triomphant sınıfı denizaltılar ve Charles de Gaulle uçak gemisinden türetilmiş basınçlı su tipi nükleer reaktör
- 1 adet tahrik türbini
- 2 adet turbo jeneratör
- 2 adet elektrik motoru
- Mürettebat: 63 denizci + özel kuvvet personeli (komandolar)
- Görevde Kalma Süresi: Yılda 270 günden fazla
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!