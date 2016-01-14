Fransa'dan güçlü şifrelemelere geçit yok





Geçtiğimiz yıl büyük terör saldırısı ile sarsılan Fransa'da, teröristlerin şifrelenmiş sohbet platformları üzerinden organize olduklarının anlaşılması, gözleri bir anda Telegram gibi uçtan uca şifreleme sunan uygulamalara çevirmişti. Fransa'da şimdi önemli bir yasak kanunlaşıyor.





Fransız parlamentosu alt kanadında bu hafta oylanacak olan Dijital Cumhuriyet adındaki kanun teklifine yapılan yeni eklemede; güçlü şifrelemeler kullanmak isteyen üreticilerin istendiği zaman bu şifreleri çözecek şekilde yazılım geliştirmeleri gerekiyor. Yani Fransız kolluk kuvvetleri örneğin Google veya Apple'dan, parmak izi ile şifrelenmiş bir akıllı telefonu açmasını isteyebilecek. Kolluk kuvvetinin ulaşamayacağı şekilde şifreleme anahtarları geliştiren üreticiler kanuna aykırı hareket etmiş olacak.





Fransa'daki sağcı kanat milletvekilleri tarafından verilen kanun teklifi ile, Paris saldırısı gibi hareketlerin önceden tespit edilebilmesi amaçlanıyor. Diğer taraftan şifrelerin bu kadar kolay çözülebilmesi, elbette kullanıcıların kişisel haklarının kısıtlanmasına neden olacak. Diğer taraftan belirli bir noktada saklanan anahtarlar da kötü niyetli kişilerin daha fazla hedefinde olacak.





Fransa'da son iki yıldır kişisel hakları kısıtlayacak tarzda kanunlar hazırlanıyordu. Paris saldırısı ise bunun tuzu biberi oldu. Elbette bu görüş, Avrupa Birliği'nde tamamen hakim değil. Örneğin Hollanda güçlü şifreleme sistemlerini destekliyor ve açık kaynak şifreleme projeleri için 500 milyon Avro kaynak ayırdı. Avrupa Komisyonu da, birliğin güçlü veri şifreleme düzenlemelerini hayata geçirmesi ve kullanıcıların kişisel verilerini daha iyi koruması gerektiğini savunuyor.

http://www.tomshardware.com/news/french-government-strong-encryption-ban,30986.html