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Fransa'dan güçlü şifrelemelere geçit yok

Bir dönem adeta dibine kadar kişisel veri güvenliğini savunan ve bunun için internet devlerine cezalar kesen Fransa, şimdi ise güçlü şifreleme yapmak isteyen üreticilere geçit vermiyor.
3 yıl
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12
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fransa'dan güçlü şifrelemelere geçit yok


Geçtiğimiz yıl büyük terör saldırısı ile sarsılan Fransa'da, teröristlerin şifrelenmiş sohbet platformları üzerinden organize olduklarının anlaşılması, gözleri bir anda Telegram gibi uçtan uca şifreleme sunan uygulamalara çevirmişti. Fransa'da şimdi önemli bir yasak kanunlaşıyor.

Fransız parlamentosu alt kanadında bu hafta oylanacak olan Dijital Cumhuriyet adındaki kanun teklifine yapılan yeni eklemede; güçlü şifrelemeler kullanmak isteyen üreticilerin istendiği zaman bu şifreleri çözecek şekilde yazılım geliştirmeleri gerekiyor. Yani Fransız kolluk kuvvetleri örneğin Google veya Apple'dan, parmak izi ile şifrelenmiş bir akıllı telefonu açmasını isteyebilecek. Kolluk kuvvetinin ulaşamayacağı şekilde şifreleme anahtarları geliştiren üreticiler kanuna aykırı hareket etmiş olacak. 

Fransa'daki sağcı kanat milletvekilleri tarafından verilen kanun teklifi ile, Paris saldırısı gibi hareketlerin önceden tespit edilebilmesi amaçlanıyor. Diğer taraftan şifrelerin bu kadar kolay çözülebilmesi, elbette kullanıcıların kişisel haklarının kısıtlanmasına neden olacak. Diğer taraftan belirli bir noktada saklanan anahtarlar da kötü niyetli kişilerin daha fazla hedefinde olacak. 

Fransa'da son iki yıldır kişisel hakları kısıtlayacak tarzda kanunlar hazırlanıyordu. Paris saldırısı ise bunun tuzu biberi oldu. Elbette bu görüş, Avrupa Birliği'nde tamamen hakim değil. Örneğin Hollanda güçlü şifreleme sistemlerini destekliyor ve açık kaynak şifreleme projeleri için 500 milyon Avro kaynak ayırdı. Avrupa Komisyonu da, birliğin güçlü veri şifreleme düzenlemelerini hayata geçirmesi ve kullanıcıların kişisel verilerini daha iyi koruması gerektiğini savunuyor.  

http://www.tomshardware.com/news/french-government-strong-encryption-ban,30986.html Yorum Yaz
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karanlikmadde 3 yıl en beğenilen
insan hakları evrensel bildirgesi madde 1 : tüm özgürlükler avrupa ülkeleri ve abd nin çıkarları zarar görene kadardır.
ilk maddeyi böyle düzenleseler de bizi de çok uğraştırmasalar bari.
*basın özgürlüğü diye haykır, kendi ülkendeki saldırılara yayın yasağı getir ama olay türkiyedeyse en kanlı görüntüleri bulup ekrana ver.
*ermeni soykırım iddialarını kabul et ama afrikada sömürge için yaptığın soykırımları görmezden gel. ve hala daha 21. yy da o ülkeleri vergiye bağla.
*insanlıktan, insan haklarından bahset ama ülkene sadece kadın ve çocuklardan oluşan mültecileri bile kabul etme. vs vs... oturup sabaha kadar düşünsen yazsan bitmez.
artık karaktersiz avrupanın hiç bir etik tanımaz tavırlarından, basit oyunlarından ve sadece kendilerini insan olarak gören yüksek egolarından bıktık. umarım yakın zamanda biz ab ye girmeden bu birlik büyük bir çöküş yaşar.
insan hakları evrensel bildirgesi madde 1 : tüm özgürlükler avrupa ülkeleri ve abd nin çıkarları zarar görene kadardır.ilk maddeyi böyle düzenleseler de bi...
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DH Misafiri 3 yıl
Teröre karşı harcadığın paraları oradaki insanların yaşaması ve eğitimi için harcasan, şimdi terör diye birşey kalmazdı
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UML 3 yıl
Fransa'dan önce bizimkilerin düşünmesi lazımdı, neyse artık Fransa'yı örnek gösterip biran önce uygulamaya koyup vatandaşını daha iyi fişlemesini bekliyorum ilgililerin.
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GenkaNuank 3 yıl
Senin kanunundan banane istediğim gibi şifrelerim
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karanlikmadde 3 yıl en beğenilen
insan hakları evrensel bildirgesi madde 1 : tüm özgürlükler avrupa ülkeleri ve abd nin çıkarları zarar görene kadardır.
ilk maddeyi böyle düzenleseler de bizi de çok uğraştırmasalar bari.
*basın özgürlüğü diye haykır, kendi ülkendeki saldırılara yayın yasağı getir ama olay türkiyedeyse en kanlı görüntüleri bulup ekrana ver.
*ermeni soykırım iddialarını kabul et ama afrikada sömürge için yaptığın soykırımları görmezden gel. ve hala daha 21. yy da o ülkeleri vergiye bağla.
*insanlıktan, insan haklarından bahset ama ülkene sadece kadın ve çocuklardan oluşan mültecileri bile kabul etme. vs vs... oturup sabaha kadar düşünsen yazsan bitmez.
artık karaktersiz avrupanın hiç bir etik tanımaz tavırlarından, basit oyunlarından ve sadece kendilerini insan olarak gören yüksek egolarından bıktık. umarım yakın zamanda biz ab ye girmeden bu birlik büyük bir çöküş yaşar.
1 Yanıt Yanıtla +6
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umut_baris 3 yıl karanlikmadde
karanlikmadde

insan hakları evrensel bildirgesi madde 1 : tüm özgürlükler avrupa ülkeleri ve abd nin çıkarları zarar görene kadardır.

ilk maddeyi böyle düzenleseler de bizi de çok uğraştırmasalar bari.

*basın özgürlüğü diye haykır, kendi ülkendeki saldırılara yayın yasağı getir ama olay türkiyedeyse en kanlı görüntüleri bulup ekrana ver.
*ermeni soykırım iddialarını kabul et ama afrikada sömürge için yaptığın soykırımları görmezden gel. ve hala daha 21. yy da o ülkeleri vergiye bağla.
*insanlıktan, insan haklarından bahset ama ülkene sadece kadın ve çocuklardan oluşan mültecileri bile kabul etme. vs vs... oturup sabaha kadar düşünsen yazsan bitmez.

artık karaktersiz avrupanın hiç bir etik tanımaz tavırlarından, basit oyunlarından ve sadece kendilerini insan olarak gören yüksek egolarından bıktık. umarım yakın zamanda biz ab ye girmeden bu birlik büyük bir çöküş yaşar.



Önce kendi ülkene bak derim.
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alito 3 yıl
İkiyüzlülükte sınır tanımamışlar yine.
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arel.gr 3 yıl
kaz yandı !
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ylmzsngl 3 yıl
Denetimsizliğin herzaman sonuçları ağır olur. Kastettiğim elbette iletişim hakkının ve ifade gücünün engellmesi değil. Bence internet denetleme mekanizmasının en güçlü olması gerektiği yer. Zira ikbari ve kişisel bilgiler kullandığımız birçok hesap yüzünden meydanda. Hatta el feneri için indirdiğimiz bir apk bile bizden rehber, medya ve diğer tüm verilerimize erişme izni istiyorken bizide koruyacak bir mekanizma olması gerekir.
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