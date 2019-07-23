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Fransız mucit, hoverboard'uyla "Fransa'dan İngiltere'ye" uçacak

Ünlü mucit Franky Zapata, Flyboard Air'yla Fransa'dan İngiltere'ye uçmaya hazırlanıyor. Tehlikeli deneme önümüzdeki Perşembe günü gerçekleştirilecek. İşte detaylar:
32 dk.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Flyboard Air isimli icadıyla son zamanlarda kendinden epey bir söz ettirmeyi başaran Fransız mucit Franky Zapata, yine ilginç bir işe imza atmaya hazırlanıyor. The Guardian'da yer alan habere göre 'Uçan Fransız', Flyboard Air'ını kullanarak Manş Denizi'ni tek denemede geçmeye çalışacak.

Ayrıca Bkz. "Fransa'nın 14 Temmuz kutlamalarına 'Green Goblin' damgasını vurdu"
Zapata'nın hedefi Fransa'nın güneyinde yer alan Sangatte'den kalkışa geçip yaklaşık 20 dakikalık bir yolcuğun ardından İngiltere, St Margaret Bay'e iniş yapmak. Zapata, The Guardian'a yaptığı açıklamalarda uçuş boyunca saatte ortalama 140 kilometrelik bir hızla hareket etmeyi planladığını söylemiş.


Franky Zapata bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Fransa'nın 14 Temmuz kutlamalarında çok etkileyici bir şova imza atmıştı. Zapata'nın bu şovunu Angela Merkel ve Emmanuel Macron gibi Avrupa'nın önemli siyasetçileri de canlı seyretmişti.

Konuyla ilgili konuşan Zapata,"Bastille Günü kutlamalarında Flyboard Air'ın toplam kapasitesinin sadece 3%'ünü kullandım. Manş Denizi'ni geçmek için ise %99'una ihtiyacım olacak. Bu denemede başarıya ulaşma olasılığımı %30 olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

Franky Zapata, Flyboard Air'ını yaklaşık üç yıl önce ortaya çıkarmıştı. Green Goblin'e olan benzerliğiyle dikkat çeken ilginç hoverboard, yaklaşık 10 dakikalık bir kullanım süresine sahip. Tabi bu 10 dakikalık süre Manş Denizi'ni geçmek için yeterli olmayacak. Zapata bu nedenle Flyboard Air'ın yakıtını uçuş ortasında yenilemeyi planlıyor.

Franky Zapata'nın ilginç denemesi 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek. Fransız mucit, deneme öncesinde her iki ülkeden de gerekli izinlerin alındığını belirtti.
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/21/flying-soldier-to-attempt-channel-crossing-flyboard-franky-zapata Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mrtkarademir 10 dk.
Adamlar uçuyor, bizde ise yalnızca kafalar uçuyor
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