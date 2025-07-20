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    Bu roket başka bir gezegenden fırlatılacak: İlk test tamamlandı

    Northrop Grumman, Mars’tan yapılacak ilk roket fırlatması için geliştirilen motoru başarıyla test etti. MAV adı verilen bu araç, Kızıl Gezegen’den Dünya’ya kaya ve toprak örnekleri getirecek.

    Bu roket başka bir gezegenden fırlatılacak: İlk test tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Mars’tan Dünya’ya ilk kez kaya ve toprak örnekleri getirilmesini hedefleyen Mars Sample Return (MSR- Mars Örnek Getirme) misyonunda kritik bir eşik daha aşıldı. Northrop Grumman, bu tarihi görevde kullanılacak Mars Ascent Vehicle’ın (MAV-Mars Yükselme Aracı) ikinci roket motorunu Dünya üzerinde başarıyla test etti. MAV, insanlık tarihi için bir ilk olacak. Zira daha önce başka bir gezegenden roket fırlatılmadı.

    Mars yüzeyinden fırlatılacak

    İnsanlık tarihinin en iddialı uzay görevlerinden biri olan MSR, Kızıl Gezegen’den örnek getirmek için çok aşamalı bir operasyona dalış yapacak. Görev kapsamında şu anda Mars yüzeyinde faaliyet gösteren NASA’nın Perseverance aracı, robotik kolu ve delici sistemleriyle yüzeyden kaya ve toprak numuneleri topluyor. Toplanan örnekler, özel tüplere konarak ileride alınmak üzere yüzeye bırakılıyor.

    Yıllar sürecek bu planın bir sonraki adımında örnekleri toplayacak ikinci bir rover (keşif aracı) özel bir iniş aracıyla Mars’a gönderilecek. Bu yeni robot, Perseverance’ın bıraktığı tüpleri toplayarak bir kapsüle yerleştirecek. İşte bu kapsül, MAV aracılığıyla Mars yörüngesine fırlatılacak.

    Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 450 kilogram (Mars’ta yaklaşık 69 kilogram) ağırlığındaki MAV, iki kademeli katı yakıtlı roketten oluşuyor. Aviyonikler, sensörler ve yönlendirme sistemleriyle donatılan araç, saniyede 4 kilometre hızla (10 dakikada yörüngede) hareket ederek örnek kapsülünü Mars yörüngesine çıkaracak. Burada önceden konumlandırılmış başka bir uzay aracıyla buluşacak olan kapsül, bu sayede Dünya’ya dönüş yapacak.

    Bu roket başka bir gezegenden fırlatılacak: İlk test tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde yapılan statik motor testleri, özellikle MAV’ın ikinci kademesinin performansına odaklandı. Roketin kullandığı yeni yakıt karışımının detayları paylaşılmadı ancak bunun büyük ihtimalle amonyum perklorat bazlı kompozit yakıt olduğu düşünülüyor. Bu tip yakıtlar daha önce de Northrop Grumman'ın STAR roketlerinde kullanıldı ve uzay ortamında yüksek dayanıklılıklarıyla biliniyor.

    Testin dikkat çeken noktalarından biri de roketin yanma sırasında yüksek hızda dönmesiydi. Bu, roketin Mars'tan fırlatma sırasında rotasını ve dengesini korumak için dönme stabilizasyonuna sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte Mars örneklerinin Dünya’ya ne zaman getirileceği konusunda kesin bir bilgi yok. Zira programın maliyetli oluşu nedeniyle ciddi pürüzler mevcut. Ancak her şey yolunda giderse 2030’lu yılların başı hedefleniyor.

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