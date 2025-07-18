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    Ay toprağından su, oksijen ve yakıt üretebilen cihaz geliştirildi

    Ay yüzeyinde kalıcı insan varlığı inşa edilmek isteniyor ve bu doğrultuda devrimsel bir cihaz geliştirildi. Bu cihaz, Ay toprağını kullanarak su, oksijen ve yakıt üretebiliyor.

    Ay toprağından su, oksijen ve yakıt üretebilen cihaz geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim insanları, Ay toprağından su, oksijen ve metan üretmenin tek adımlı ve verimli bir yolunu keşfetti. Güneş ışığını kullanarak çalışan bu sistem, gelecekte Ay yüzeyinde kurulacak üslerde insan yaşamını desteklemek için gereken temel kaynakları doğrudan Ay’dan sağlayabilir. Bu da Dünya’dan malzeme taşınmasına olan ihtiyacı büyük ölçüde azaltabilir.

    Hem su kaynağı hem katalizör

    Çin Hong Kong Üniversitesi’nden Lu Wang ve ekibi geliştirdikleri yöntemle Ay regolitinden (yüzey toprağı) önce güneş enerjisiyle su çıkardı. Ardından, astronotların soluduğu karbondioksit ile bu suyu birleştirerek oksijen ve metan elde etti.

    Araştırmada, suyun çıkarıldığı Ay toprağında bulunan ilmenit minerali aynı zamanda katalizör görevi görüyor. Güneş ışığıyla 200 °C’ye kadar ısıtılan toprak, içerisindeki suyu serbest bırakıyor. Ardından karbondioksit ekleniyor ve bu koşullarda ilmenit, karbonu parçalayıp metan ve oksijen oluşmasını sağlıyor.

    Ay toprağından su, oksijen ve yakıt üretebilen cihaz geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Bu işlem, fototermal kataliz olarak bilinen bir yöntemle gerçekleştiriliyor. Ekip, gerçek Ay toprağı yerine, Çin’in Chang’e 5 göreviyle elde edilen örnekler temel alınarak oluşturulmuş simülasyon malzemeleri kullandı. Gerçek örnekler ise bilimsel değeri nedeniyle doğrudan deneylerde harcanmadı.

    Öte yandan bu deneylerin Ay örnekleri ve Dünya’daki kayalardan yapılan simüle örnekler kullanılarak yapıldığı belirtelim. Dolayısıyla sistemi Ay’da çalıştırmak ve ölçeklenebilir hale getirmek için daha fazla araştırma gerekiyor. Ay’ın aşırı sıcaklık farkları, düşük yerçekimi, yoğun radyasyon ve vakum koşulları süreci oldukça karmaşık hale getiriyor. Ayrıca Ay toprağının değişken yapısının ve karbondioksit gibi kaynakların sınırlı olmasının da teknik açıdan ciddi engeller oluşturduğu vurgulanıyor. Tüm zorluklara rağmen bu gelişme, Ay’da sürdürülebilir yaşam ve kaynak yönetimi için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Kaynakça https://www.newscientist.com/article/2488520-simple-device-can-produce-water-oxygen-and-fuel-from-lunar-soil/ https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(25)00187-4
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