Ay toprağından su, oksijen ve yakıt üretebilen cihaz geliştirildi

Hem su kaynağı hem katalizör
Çin Hong Kong Üniversitesi’nden Lu Wang ve ekibi geliştirdikleri yöntemle Ay regolitinden (yüzey toprağı) önce güneş enerjisiyle su çıkardı. Ardından, astronotların soluduğu karbondioksit ile bu suyu birleştirerek oksijen ve metan elde etti.
Araştırmada, suyun çıkarıldığı Ay toprağında bulunan ilmenit minerali aynı zamanda katalizör görevi görüyor. Güneş ışığıyla 200 °C’ye kadar ısıtılan toprak, içerisindeki suyu serbest bırakıyor. Ardından karbondioksit ekleniyor ve bu koşullarda ilmenit, karbonu parçalayıp metan ve oksijen oluşmasını sağlıyor.
Öte yandan bu deneylerin Ay örnekleri ve Dünya’daki kayalardan yapılan simüle örnekler kullanılarak yapıldığı belirtelim. Dolayısıyla sistemi Ay’da çalıştırmak ve ölçeklenebilir hale getirmek için daha fazla araştırma gerekiyor. Ay’ın aşırı sıcaklık farkları, düşük yerçekimi, yoğun radyasyon ve vakum koşulları süreci oldukça karmaşık hale getiriyor. Ayrıca Ay toprağının değişken yapısının ve karbondioksit gibi kaynakların sınırlı olmasının da teknik açıdan ciddi engeller oluşturduğu vurgulanıyor. Tüm zorluklara rağmen bu gelişme, Ay’da sürdürülebilir yaşam ve kaynak yönetimi için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.Kaynakça https://www.newscientist.com/article/2488520-simple-device-can-produce-water-oxygen-and-fuel-from-lunar-soil/ https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(25)00187-4 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: