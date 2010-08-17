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Fujifilm W3 3D: 3D fotoğraf makinesi

Fujifilm, 3D fotoğraf ve video çekebilen dijital fotoğraf makinesi W3 3D'yi satışa sunuyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Fujifilm firması, 3D video ve fotoğraf çekebilen dijital fotoğraf makinesi W3 3D'yi satışa sunuyor. Çift lensli tasarıma sahip olan kameranın çözünürlüğü 10 mp olarak belirlenmiş. Fujifilm'in W3 3D'de yer verdiği 3,5 inç boyutlu LCD ekran üzerinden çekilen 3D görüntüler gözlük ihtiyacı olmadan izlenebilecek. HD 720p çözünürlükte 3D video çekebilen Fujifilm W3 3D dijital fotoğraf makinesinde bulunan HDMI girişi ile (1.4 versiyon) W3 3D'yi bu özelliği destekleyen TV'lere bağlayarak 3D keyfini daha büyük boyutlara taşımak mümkün. Fujifilm, sahip olduğu 2 lensi, 3D fotoğraf çekme özelliğinin yanında 2D fotoğraf çekiminde de farklı bir biçimde kullanıyor. Fujifilm W3 3D'nin üzerinde bulunan 2 lens ile 2 farklı fotoğraf aynı anda çekilebilecek. Fujifilm'in W3 3D adını verdiği 3D dijital fotoğraf makinesi Eylül ayı içerisinde 625$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


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DH Misafiri 8 yıl
iki objektifli bir ürün aynı zamanda iki CCD görüntü sensörü ile gerçek anlamda 3D görüntüler elde edebiliyorsunuz 1,000 tl gıbı bır rakamla ile piyasada satılıyor istanbulgsm.com da suan gunun fırsatı olarak geçiyor 500 kusur tl gayet iyi bir fiyat almak isteyenler için kaçırılmıcak bir fırsat
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DH Misafiri 9 yıl
bildigin büro tipi alüünyun.
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olağan_şüpheli 9 yıl
ilki baya eleştirilmişti görüntü kalitesi fos fiyatda ucuk diye..umarım bundan biraz durum düzelmiştir.
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