Fujifilm W3 3D: 3D fotoğraf makinesi

Fujifilm firması, 3D video ve fotoğraf çekebilen dijital fotoğraf makinesi W3 3D'yi satışa sunuyor. Çift lensli tasarıma sahip olan kameranın çözünürlüğü 10 mp olarak belirlenmiş. Fujifilm'in W3 3D'de yer verdiği 3,5 inç boyutlu LCD ekran üzerinden çekilen 3D görüntüler gözlük ihtiyacı olmadan izlenebilecek. HD 720p çözünürlükte 3D video çekebilen Fujifilm W3 3D dijital fotoğraf makinesinde bulunan HDMI girişi ile (1.4 versiyon) W3 3D'yi bu özelliği destekleyen TV'lere bağlayarak 3D keyfini daha büyük boyutlara taşımak mümkün. Fujifilm, sahip olduğu 2 lensi, 3D fotoğraf çekme özelliğinin yanında 2D fotoğraf çekiminde de farklı bir biçimde kullanıyor. Fujifilm W3 3D'nin üzerinde bulunan 2 lens ile 2 farklı fotoğraf aynı anda çekilebilecek. Fujifilm'in W3 3D adını verdiği 3D dijital fotoğraf makinesi Eylül ayı içerisinde 625$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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