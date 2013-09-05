Fujifilm'den X-Serisi fotoğraf makinelerine hızlı ve geniş bir lens takviyesi: XF 23mm F1.4 R

Son yıllarda hazırladığı X-Sistem fotoğraf makineleri ile büyük popülerlik kazanan Fujifilm, bu modeller ile uyumlu olarak geliştirdiği XF 23mm F1.4 R isimli yeni lens modelini resmi olarak tanıttı.

Firmanın X-Sistem yani X-Mount bağlantı yuvasına sahip fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak çalışabilen XF 23mm F1.4 R, 23mm sabit odak uzaklığı ile özellikle manzara ve porte gibi çekim amaçları için oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Sabit 1.4 diyafram değeriyle de özellikle düşük ışıklı ortamlarda üst seviye performans vaat eden lens, teknik olarak 11 Element 8 grup 1 aspherical optik dizilime, 7 diyafram bıçağına, 62mm filtre çapına, firmanın High Transmittance Electron Beam Coating / Yüksek Geçirgenlik Elektron Işın Kaplama ismini verdiği özel kaplama ile yüksek ışık geçirgenliğine, dahili otomatik netleme motoruna, 300 gram ağırlığa ve 63mm uzunluk değerlerine sahip. Lensin manuel netleme ve diyafram halkaları üzerinde metal kaplama kullanan Fujifilm, bu sayede üst seviye kullanım deneyimi ve kalite ortaya koyabiliyor.

Fujifilm XF lens ailesinin yeni üyesi 23mm F1.4 R lens modeli, 899$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/09/05/fast-and-wide-fujifilm-releases-xf23mm-f1-4-r-for-x-system?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1