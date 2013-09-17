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Fujifilm'den giriş seviyesi yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-A1

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm'den giriş seviyesi yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-A1

Belli başlı özellikleri ve görselleri geçtiğimiz hafta ortaya çıkan X-A1, Fujifilm tarafından resmi olarak duyuruldu.

Başarılı X-Serisi fotoğraf makinesi ailesine eklenen ve serinin en düşük seviye modeli olma özelliğini kazanan X-A1, artık birçok firma tarafından da tercih edilen retro tasarım anlayışıyla karşımıza çıkıyor. Teknik olarak giriş seviyesine konumlandırılmadığı için X-Trans yerine 16.3MP APS-C CMOS sensör ile gelen fotoğraf makinesi, gücünü EXR II görüntü işlemcisinden alıyor. ISO 100-25600 aralığı, firmanın XF ve XC serisi lensleri ile tam uyum, 3-inç 920K hareketli TFT LCD ekran, 49 noktadan otomatik netleme sistemine, 30-1/4000 enstantane değeri, dahili stereo hoparlörü ile 1080p yani Full HD 30 FPS video (MOV / H.264) çekim kapasitesi, saniyede 5.6 kare seri çekim hızı gibi diğer teknik ayrıntılara sahip olan yeni aynasız Fujifilm X-A1, fotoğrafların çok daha rahat işlenmesine imkan veren RAW formatında çekim desteğini de bünyesinde barındırıyor.
İçerisinde birçok manuel ve otomatik çekim modu ile filtre yer alan Fujifilm X-A1, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğiyle de akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modelleri ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve cihazlar arası veri transferi yapılabiliyor. Kablosuz aktarım yeteneği yanında USB 2.0 ve mini HDMI yuvaları üzerinden de aktarım yapabilen model, SD / SDHC / SDXC (UHS-I) hafıza kartlarına destek veriyor. NP-W126 model isimli bataryası ile CIPA standartlarına göre ortalama 350 fotoğraf çekebilen X-A1, 117 x 67 x 39 mm boyut ve 330 gram ağırlığa sahip. Üzerinde düşük ışık şartlarında yüksek fotoğraf kalitesi için dahili bir flaş barındıran ürün, Hot-Soe yuvası sayesinde harici flaş bağlanmasına da imkan tanıyor.
Fujifilm tarafından tanıtılan giriş seviyesi yeni aynasız fotoğraf makinesi X-A1, kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ve XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS lens modeliyle beraber Ekim ayında 599$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
 
Fujifilm'den giriş seviyesi yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-A1
Fujifilm'den giriş seviyesi yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-A1

http://www.dpreview.com/news/2013/09/17/fujifilm-unveils-x-a1-entry-level-mirrorless-with-conventional-sensor?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0 Yorum Yaz
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Bloodin 5 yıl
100$ daha verilir, X-Trans sensörlü X-M1 alınır, çok daha yüksek fotoğraf kalitesi vereceğine eminim...
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suluuguru 5 yıl
Fiyatı hariç çok hoşuma gitti.
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dersamstagnachmittag 5 yıl
Bu fiyatla nex'lerle mucadelesi etmesi zorlasiyor ama ileride indirim gelirse cidden hos bir alternatif olur
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jiddi 5 yıl
Giriş fiyatı olarak iyi. Bir-iki yıl sonra biraz da fiyatı iner, o zaman çok daha alınası bir makina olur. Dizayn olarak da gayet hoş buldum. Görünüşe göre makinada yok yok gibi bir şey !..
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Metabolism 5 yıl jiddi
jiddi
Giriş fiyatı olarak iyi. Bir-iki yıl sonra biraz da fiyatı iner, o zaman çok daha alınası bir makina olur. Dizayn olarak da gayet hoş buldum. Görünüşe göre makinada yok yok gibi bir şey !..

Fuji, hs serisindeki fiyat politikasını devam ettirirse ücretinin uygun olacağını pek sanmıyorum ama özellik olarak gayet yeterli gibi gözüküyor
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